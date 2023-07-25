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    DHL Group, MNG Kargo'nun tamamını satın alıyor

    Lojistik ve finans alanında faaliyet gösteren Alman şirketler grubu DHL Group, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada MNG Kargo'nun tamamını satın almak üzere anlaşma imzalandığını duyurdu.
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    DHL Group, MNG Kargo'nun tamamını satın alıyor Tam Boyutta Gör
    DHL Group, Türk kargo şirketi olan MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (MNG Kargo) ve yan kuruluşlarının yüzde 100 hissesini satın alma anlaşması imzaladı. Türkiye’nin hızla büyüyen e-ticaret ve kargo sektörlerinin önemli bir parçası olan MNG Kargo, anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte lojistik ve finans alanında faaliyet gösteren Alman şirketler grubu DHL Group bünyesine katılacak.

    DHL, MNG Kargo'yu satın alıyor

    DHL Group CEO'su Tobias Meyer, sürdürülebilirlik, küreselleşme ve dijitalleşmenin yanı sıra son yıllarda e-ticareti lojistikteki bir megatrend olarak belirlediklerini söylüyor. Öte yandan e-ticaret, lojistik hizmetleri için en büyük büyüme faktörlerinden biri olmaya devam ediyor, özellikle de kargo hacimleri için. Bu nedenle, DHL Group, e-ticaret sektöründeki varlığını sürekli olarak organik veya inorganik büyümeyle genişletmeye çalışıyor. MNG Kargo’nun tamamının satın alınması da bu amaca hizmet ediyor.

    2003 yılında kurulan MNG Kargo, halihazırda 27 aktarma merkezi, 800'ü aşan şubesi ve yaklaşık 10 bin kişiye sağladığı istihdam ile Türkiye’deki lojistik endüstrisinin önemli bir parçası. DHL’in satın alımıyla birlikte MNG Kargo, lojistik devinin Avrupa kargo dağıtım ağına eklenecek ve iş biriminin bir parçası haline gelecek.

    DHL Group, MNG Kargo'nun tamamını satın alıyor Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, satın alım hakkında şu açıklamayı paylaştı: "Ülkemizdeki kargo hacmi, e-ticarette yakalanan çift haneli büyüme ile günden güne artmaktadır. Sektörün en önemli oyuncularından biri olan DHL'nin Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirdiği bu satın alma, ülkemizin potansiyeline olan inancını ve artan yatırım iştahını da göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması en önemli hedeflerimizden biridir."

    DHL eCommerce CEO'su Pablo Ciano yaptığı açıklamada "DHL eCommerce olarak amacımız, müşterilerimize güvenilir, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir e-ticaret teslimat hizmetleri sunmaktır. Bu stratejinin belkemiğini, kendimiz veya ortaklıklar aracılığıyla işlettiğimiz geniş ağımız, dijital uzmanlığımız ve yetkinliklerimiz oluşturuyor. MNG Kargo'nun satın alınması, kurulu ağımızı güçlendirecek ve global müşterilerimizi Türkiye pazarıyla buluşturmamıza yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

    MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz, "MNG Kargo olarak, DHL Group'un global bilgi ve teknoloji birikimini arkamıza alarak tüketiciye sunduğumuz hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi ve kapasite artırım yatırımları ile daha da yüksek istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, uluslararası üreticilerin sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturma stratejilerinin odağı haline gelmiş durumdadır ve sektörümüzün gelişimi hız kesmeden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

    Satın alım anlaşmasının tamamlanması için Rekabet Kurumu ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun onayına ihtiyaç duyulduğunu da belirtelim.

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