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    Diablo 2 Resurrected'ın alfa testi bu hafta sonu başlıyor

    Geçtiğimiz aylarda düzenlenen BlizzConline etkinliğidne duyurulan Diablo 2 Resurrected'ın alfa testi için tarih verildi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    06 Nisan 2021, 23:00 (1 hf.)
    1,9b
    1
    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Diablo 2 Resurrected'ın alfa testi bu hafta sonu başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Blizzard Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Vicarious Visions'ın yaptığı Diablo II: Resurrected, resmi olarak geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Şimdi de alfa testi için tarih verildi.

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    Oyunun alfa tesi 9 Nisan'da Türkiye saati ile 17.00'da başlayacak ve 12 Nisan Türkiye saati ile 20:00'a kadar devam edecek. Alfaya ne yazık ki isteyen her kullanıcı katılamayacak. Oyunun duyurusunun ardından açılan alfa testi başvurusunu dolduranlar arasında rastgele olarak seçilecek. Seçilenlere kısa süre içerisinde mail atılacak. Bu yüzden eğer kayıt yaptırdıysanız önümüzdeki günlerde mail kutunuza dikkatli bakmanızda fayda var.

    Alfa testinde yalnızca Barbarian, Amazon ve Sorceress sınıfları bulunacak. Tam sürüme oyunda 7 farklı sınıf bulunuyor. Oyuncular test aşamasında Duriel ile yüzleşebilecek. 

    Eğer kayıt aşamasını kaçırdıysanız, önümüzdeki süreçte bir veya birkaç kez daha test düzenleneceği biliniyor, kayıt süreci başladığında sizlere aktaracağız.. Diablo 2 Resurrected, bu yıl içerisinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak



    https://www.ign.com/articles/diablo-2-resurrected-alpha-test-date-announced
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Aseuz 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok pahalı be arkadaş malum sitelere bakacağız artık.
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    AsosyalBilgisayar 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım alpha testi için kayıt açarlar ilerde. Zaten severek oynuyorduk grafiklerin çağımıza yakın olması biraz daha atesliyor şuan icimizi.
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Orijinal hali şimdi bile en yeni rpg'lerle yarışır.
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    R Rusty (Yakup HELVACI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diğer tüm karakterlere başlangıçta "daha önce senin gibi bi sürü zibidi geldi" diyip te paladin le başlayınca "hoşgeldin paladin ağabey" diyen yobaz kervanbaşını da koydular mı acaba oyuna 
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çıksa da şöyle o eski günlere dönebilsek.
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