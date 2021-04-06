Diablo 2 Resurrected'ın alfa testi bu hafta sonu başlıyor

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Yayıncılığını Blizzard Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Vicarious Visions'ın yaptığı Diablo II: Resurrected, resmi olarak geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Şimdi de alfa testi için tarih verildi.

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Oyunun alfa tesi 9 Nisan'da Türkiye saati ile 17.00'da başlayacak ve 12 Nisan Türkiye saati ile 20:00'a kadar devam edecek. Alfaya ne yazık ki isteyen her kullanıcı katılamayacak. Oyunun duyurusunun ardından açılan alfa testi başvurusunu dolduranlar arasında rastgele olarak seçilecek. Seçilenlere kısa süre içerisinde mail atılacak. Bu yüzden eğer kayıt yaptırdıysanız önümüzdeki günlerde mail kutunuza dikkatli bakmanızda fayda var.

Alfa testinde yalnızca Barbarian, Amazon ve Sorceress sınıfları bulunacak. Tam sürüme oyunda 7 farklı sınıf bulunuyor. Oyuncular test aşamasında Duriel ile yüzleşebilecek.

Eğer kayıt aşamasını kaçırdıysanız, önümüzdeki süreçte bir veya birkaç kez daha test düzenleneceği biliniyor, kayıt süreci başladığında sizlere aktaracağız.. Diablo 2 Resurrected, bu yıl içerisinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak

https://www.ign.com/articles/diablo-2-resurrected-alpha-test-date-announced

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