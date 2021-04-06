Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir mühendis dünyanın en büyük Switch konsolunu yaptı: %650 daha büyük ve çalışıyor

    Günümüzde konsollar arasında fazlasıyla önemli bir yere sahip olan Nintendo'nun Switch konsolu bir mühendis tarafından %650 büyütüldü. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    06 Nisan 2021, 22:00 (1 hf.)
    2,1b
    1
    10
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Bir mühendis dünyanın en büyük Switch konsolunu yaptı: %650 daha büyük ve çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Nintendo'nun taşınabilir el konsolu olarak çıkarttığı Nintendo Switch her ne kadar PlayStation ve Xbox kadar konuşulmasa da son dönemin en çok tercih edilen ürünlerinden biri. Elbette en sevilen tarafı taşınabiliyor olması. Ancak bir mühendis taşınamayan bir Switch konsolu yaptı.

    Ayrıca Bkz. "MSI bugüne kadar 3 milyon oyuncu monitörü sattı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Nintendo'dan stok uyarısı geldi: "Bu yıl bizde de stok sıkıntısı olabilir"

    Uzay yazılım mühendisi Michael Pick geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı üzerinden bir video paylaştı. Videoda Michael Pick, Nintendo'nun Switch konsolundan %650 daha büyük olan Switch konsolunun yapılma sürecini gösteriyor. 

    Konsolun kesinlikle en ilginç tarafı bu kadar büyük olmasına rağmen hala çalışıyor olması. Elbette bunun asıl sebebi içerde gerçek kontrolcülerin olması ve oraya bağlanmış olması. Ayrıca normal Switch'ten farklı olarak bu konsol 4K ekrana da sahip.

    Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Son olarak Michael Pick, yaptığı bu Switch konsolunu Vanderbilt'deki Monroe Carell Jr. Çocuk Hastanesi'ne bağışladığını da açıkladı.



    https://www.ign.com/articles/engineer-builds-the-worlds-largest-playable-switch-and-donates-it-to-a-childrens-hospital
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İşte mühendis iş bulamayınca böyle şeylere sarıyor. Sektör bitmiş ya...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mrspotter 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Emeğe saygı eyvallahta bedava satsanız bile kim alır oynaması keyifli olmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Emek var emeğe saygı da, kontrolcüler çıkmıyor yerinden. Yaptığı şey televizyona çerçeve yapıp, tuşların konumunu uzatmak olmuş. Dünyanın en büyük Switch'i demek doğru olmaz bu halde. Projeyi hastaneye bağışlaması güzel olmuş.

    Ayrıca başlık çeviriden çıkmış gibi. %650 daha büyük ve çalışır halde/vaziyette şeklinde başlık atılsaydı daha doğru olurdu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyi de büyük yapmanın herhangi bir zorluğu veya kullanış açısından faydası yok. aşırı gereksiz olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H hayansame (Hakan s.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4k çözünürlüğünüz batsın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    👍
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    R redoracle (yıldırım coolboy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Batarya süresi çok kısa olacaktır,prize bağlayıp oynansa daha iyi olur gibi.

    Bağış yapması güzel bir çalışma olmuş,en azından hasta çocuklar oynar,gerçi oralarda alım gücü yüksek zaten her çocuk olmasa da çoğu çocuk,genç için ulaşması çok zor değildir ülkemizdeki kadar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    TÜBİTAK'a da başvursaymış çok yararlı bir proje.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    olasılıksız238 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tek elle kullanımı zor olur
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kralım o kadar gerek yoktu aslında... TV ye de takılıyor. Yani o kontrolcüleri yapıp gene de orijinalle oynaması

    Çocuk hastanesine bağışlaması güzel detay . Tebrikler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2091 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    dünyanın en büyük switch konsolu, switch ve
    3 etiket daha nintendo dev switch Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. E3 2021'in tarihi açıklandı; Sony katılmıyor 1 hf. Makyajlı Mercedes-Benz CLS, tazelenen yüzü ve yeni hafif hibrit seçeneğiyle geldi 1 hf. AMD RX 6800 XT Midnight Black’i bugün satışa sunacak 1 hf. Galaxy S21 satışları Samsung’u güldürdü 1 hf. Roccat yeni Vulcan Pro klavye modelini tanıttı 1 hf. 500 milyon LinkedIn hesabı satışa çıkarıldı 1 hf. Apple Watch, neredeyse klinik testler kadar iyi kalp verileri sağlıyor 1 hf. Mass Effect Legendary Edition'dan yeni detaylar açıklandı: Eski versiyon vs yeni versiyon karşılaştırma videosu 1 hf. Goldman Sachs CEO’sundan kripto para açıklaması 1 hf. RTX Voice GTX ekran kartlarına da geldi 1 hf. Dev bataryalı şık telefon: realme C15 inceleme 1 hf. Bir NBA takımı, oyuncularına Bitcoin’le ödeme yapmaya hazırlanıyor 1 hf. Gerçekçi oynanışı hedefleyen golf oyunu Golf Impact, mobil cihazlara geliyor 1 hf. 2si1 "PS5 yok ama yeni kontrolcüsü var!" Teknoloji ve Oyun Programı 1 hf. Yahoo Answers için yolun sonu göründü 1 hf. Amazon özel yapımı olan aksiyon filmi Without Remorse'tan yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. GTX 1080 Ti da yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor 1 hf. Diablo 2 Resurrected'ın alfa testi bu hafta sonu başlıyor 1 hf. Google Çeviri uygulaması 1 milyar indirmeyi aştı 1 hf. Sabit internet hızı yavaş olduğu için BTK'dan Vodafone'a ceza 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bir mühendis dünyanın en büyük Switch konsolunu yaptı: %650 daha büyük ve çalışıyor Sonraki Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ticaret Bakanlığına konsollardaki ek vergi konusunda çözüm önerilerini iletti 1 hf. Discord, 2020'nin ikinci yarısında şiddet yanlısı içeriğe sahip 2.000'den fazla sunucuyu yasakladı 1 hf. Guardians of the Galaxy 3'ün çekimleriyle ilgili James Gunn'dan açıklama 1 hf. WhatsApp, Android ve iOS cihazlar arasında sohbet geçmişi aktarmayı test ediyor 1 hf. Lenovo Legion 2 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Makyajlı Seat Ibiza ve Arona'dan ilk teaser geldi 1 hf. Resident Evil'ın online oyunu Resident Evil Re:Verse'ün betası herkes için indirmeye açıldı 1 hf. GTA V yeniden Xbox Game Pass'e geliyor! İşte Nisan ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar 1 hf. Fantastik temalı bulmaca oyunu Tower of Wishes, iOS cihazlara geliyor 1 hf. 2021 Jeep Compass, yenilenen iç mekanı ve teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. Xiaomi, iPhone ve iPad için süper dayanıklı bir şarj kablosu çıkardı 1 hf. realme c15 modeli Vodafone raflarında yerini aldı 1 hf. Expendables 4'ün çekimleri bu yıl başlayacak 1 hf. Renault Trucks'ın yeni T ve T High modelleri ETS 2'de tanıtılıyor! 1 hf. Clubhouse, içerik oluşturucular için para kazanma özelliğini aktif etti 1 hf. Tim Cook, iOS 14.5 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı 1 hf. Stranger Things'in 4. sezonu yetişkinlere daha çok hitap edecek 1 hf. Apple TV 2021 modeli 120Hz desteği ile gelebilir 1 hf. PS Plus Nisan 2021 oyunları indirmeye sunuldu 1 hf. Apple M1 yonga seti de Çinlilerin elinden kurtulamadı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız