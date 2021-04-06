Bir mühendis dünyanın en büyük Switch konsolunu yaptı: %650 daha büyük ve çalışıyor

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Nintendo'nun taşınabilir el konsolu olarak çıkarttığı Nintendo Switch her ne kadar PlayStation ve Xbox kadar konuşulmasa da son dönemin en çok tercih edilen ürünlerinden biri. Elbette en sevilen tarafı taşınabiliyor olması. Ancak bir mühendis taşınamayan bir Switch konsolu yaptı.

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Uzay yazılım mühendisi Michael Pick geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı üzerinden bir video paylaştı. Videoda Michael Pick, Nintendo'nun Switch konsolundan %650 daha büyük olan Switch konsolunun yapılma sürecini gösteriyor.

Konsolun kesinlikle en ilginç tarafı bu kadar büyük olmasına rağmen hala çalışıyor olması. Elbette bunun asıl sebebi içerde gerçek kontrolcülerin olması ve oraya bağlanmış olması. Ayrıca normal Switch'ten farklı olarak bu konsol 4K ekrana da sahip.

Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Son olarak Michael Pick, yaptığı bu Switch konsolunu Vanderbilt'deki Monroe Carell Jr. Çocuk Hastanesi'ne bağışladığını da açıkladı.

https://www.ign.com/articles/engineer-builds-the-worlds-largest-playable-switch-and-donates-it-to-a-childrens-hospital

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