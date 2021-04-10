Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Diablo 2 Resurrected'ın karşılaştırma videosu yayınlandı: 2021 vs 2000

    Geçtiğimiz aylarda düzenlenen BlizzConline etkinliğinde duyurulan Diablo 2 Resurrected'ın orijinal hali ile yeni hali arasında karşılaştırma videosu yayınlandı.
    10 Nisan 2021, 12:00 (4 gün)
    3b
    1
    7
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Diablo 2 Resurrected'ın karşılaştırma videosu yayınlandı: 2021 vs 2000
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Blizzard Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Vicarious Visions'ın yaptığı Diablo II: Resurrected'dan yeni bir video yayınlandı. 

    Ayrıca Bkz. "God of War yaratıcısı, PlayStation'ın Xbox Game Pass'e karşı bir cevabın üzerinde çalıştığını söyledi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Diablo II: Resurrected resmi olarak duyuruldu: Bu yıl yayınlanacak

    Geçtiğimiz günlerde de sizlere aktardığımız gibi Diablo 2 Resurrected'ın alfa testi başladı. Alfa testi esnasında da oyunculara kayıt alabilme izni verildi. Oyun basınından bazı kuruluşlar da oyunun orijinal versiyonu ve yeni versiyonu ile karşılaştırmayı gösteren bir video yayınladı.

    Kıyaslama videosuna baktığımızda şüphesiz grafiklerin yüksek oranda geliştirildiğini görebiliyoruz. Ancak Blizzard yapılan her değişimde orijinal oyuna sadık kalmaya çalışmış. Çevre tasarımı önemli bir güncelleme almış ancak savaş mekanikleri de yine orijinale büyük oranda sadık. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Diablo 2 Resurrected, bu yıl içerisinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Önümüzdeki süreçte bir kez daha test aşaması olacak. 

     



    https://www.gamesradar.com/diablo-2-resurrected-video-lets-you-compare-between-remade-and-original-gameplay/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kalavun 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni versiyonda vuruş hissi zayıf geldi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    neilblack (n k) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya kardeş çıkar şu 4’ü üzme bizi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sprite bazlı modellemeden 3B a geçince karakterin yürürkenki ayak hareketleri ile kameranın harita üzerindeki hareketi üzerinde bir senkronizasyon problemi olmuş. Dikkatli izleyince insanda mide bulantısı yapıyor adeta.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    a_y_k_u_t (Aykut ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Diablo 3'ü beğenmeyince path of exile oynayanlardanım ben de. En son magic legends çıktı, o da sarmadı mobil oyun gibi ne yazık ki. Bu remake baya güzel duruyor da bu oyun yüzünden diablo 4 daha da ertelencek o kötü olucak. Lost ark da eu sunucusunu açmadı bir türlü, şuan diablo 2 remake çıkarmanın tam zamanı cidden bir an önce çıkar inş :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir an önce çıksa da yine oynasak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    F frostburn 4 gün ( Mesaj Silindi )
    çözünürlüğü ve kontrastı biraz artırsalar daha keskin bir görüntü elde edilse daha iyi olacak gibi , karanlık mağara atmosferi güzel diablo 3 te olmayan gotik hava geri dönmüş gibi umarım diablo 4'te de buna dikkat ederler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Diablo 2'nin ilk versiyonunu mu koymuşlar acaba: Benim oynadığım daha kaliteli bir versiyondu(Lord of Destruction'mış benim oynadığım) ya da çözünürlüğü bilerek kısmışlar, çünkü ben tekrar oynayalı daha 2 yıl oldu :) Görüntü kalitesi çok farklı olmasa da birisi 720p diğeri 1080p gibi , her neyse oynamyan varsa oynasın cidden ne oyundu be :) Grafikleri beğenmeyenler Path of Exile de oynayabilir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch sızdırıldı: İşte görüntüleri 3 gün Tüm Ryzen 7000 işlemcileri iGPU ile gelebilir, AM4 soket bir nesil daha işlemci alabilir 3 gün Tesla Semi'ye sıkı rakip geliyor: İşte Geely'nin elektrikli tırı 3 gün Age of Empires 4'ten yarım saatlik Türkçe dublajlı tanıtım videosu yayınlandı, çıkış tarihi açıklandı 3 gün Alibaba'ya tekelleşme politikaları sebebiyle Çin'de 2.8 milyar dolar ceza verildi 3 gün Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü 3 gün Intel’in üst segment DG2 ekran kartı görüntülendi: RTX 3070-3080 arası performansla geliyor 3 gün Samsung Galaxy Tab S5e için Android 11 güncellemesi başladı 3 gün Google, Pixel 5a'nın iptal edildiği söylentilerine cevap verdi: Bu yıl piyasaya sürülecek 3 gün İnsan gözü şeklinde web kamerası geliştirildi 3 gün Xiaomi ve Oppo, bu yıl kendi 5G yonga setlerini tanıtabilir 3 gün Epic Games Store'un zararı ortaya çıktı: Yüz milyonlarca dolar kaybediyor 4 gün Kablosuz kulaklıkları temizlemek için çamaşır makinesine benzeyen bir cihaz tasarlandı 4 gün Realme 8 5G'nin teknik detayları belli oldu 4 gün Gorillerin göğüs dövme alışkanlıkları incelendi 4 gün Mortal Kombat filminin resmi müziği paylaşıldı: Orijinal müziğe yenilikçi bir yaklaşım 4 gün Bitcoin ATM’lerinin sayısı her geçen gün artıyor 4 gün Yeni Star Trek filminin vizyon tarihi belli oldu 4 gün Elgato Cam Link Pro ile birden fazla kamerayı aynı anda kullanın 4 gün Kandaki ilaç düzeyini tespit edebilen sensör geliştirildi 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Diablo 2 Resurrected'ın karşılaştırma videosu yayınlandı: 2021 vs 2000 Sonraki iPhone 12 en çok satanlar listesini bırakmıyor 4 gün Size "Hayır" demeyi öğretmeyi amaçlayan komedi oyunu Say No! More, iOS için yayınlandı 4 gün Çerçevede flaş barındıran Tecno Spark 7 haftaya satışa çıkıyor 4 gün SEC Komisyoneri Hester Peirce: Hükümetlerin Bitcoin’i engelleme girişimi aptalca 4 gün Mission Impossible 7'nin vizyon tarihi yine ertelendi: 2022'de yayınlanacak 4 gün NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde 4 gün Boston Dynamics'ten Depo Robotu 4 gün Steam'de Dark Souls serisi indirime girdi: Son tarih 12 Nisan 4 gün Arcfox, Huawei'nin Harmony işletim sistemiyle donatılan otomobilini tanıtacak 4 gün PS4 özel oyunu Until Dawn'ın geliştiricisi gizemli bir oyun üzerinde çalışıyor 4 gün Westworld yaratıcılarından gelen Amazon'un yeni bilim kurgu dizisinin kadrosu belli oldu 4 gün Redmi Note 10 serisinde can sıkıcı ekran sorunları ortaya çıktı 4 gün Casper kurumlara sunduğu hizmetleri İş İçin Teknoloji çatısı altında topluyor 4 gün Oyun Dünyasında Bu Ay - Nisan 2021 4 gün OnePlus Nord LE sadece bir tane üretildi 4 gün God of War yaratıcısı, PlayStation'ın Xbox Game Pass'e karşı bir cevabın üzerinde çalıştığını söyledi 4 gün 2021 Skoda Octavia'nın Sportline versiyonu tanıtıldı 4 gün Yeni PUBG oyunu PUBG: New State'e 10 milyondan fazla kişi ön kayıt yaptırdı; 2021'in sonunda çıkacak 4 gün Huawei yeni akıllı ekranlarını tanıttı 4 gün Yerli otomobil fabrikasında 24 saat canlı yayın başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız