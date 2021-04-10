Diablo 2 Resurrected'ın karşılaştırma videosu yayınlandı: 2021 vs 2000

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Yayıncılığını Blizzard Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Vicarious Visions'ın yaptığı Diablo II: Resurrected'dan yeni bir video yayınlandı.

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Geçtiğimiz günlerde de sizlere aktardığımız gibi Diablo 2 Resurrected'ın alfa testi başladı. Alfa testi esnasında da oyunculara kayıt alabilme izni verildi. Oyun basınından bazı kuruluşlar da oyunun orijinal versiyonu ve yeni versiyonu ile karşılaştırmayı gösteren bir video yayınladı.

Kıyaslama videosuna baktığımızda şüphesiz grafiklerin yüksek oranda geliştirildiğini görebiliyoruz. Ancak Blizzard yapılan her değişimde orijinal oyuna sadık kalmaya çalışmış. Çevre tasarımı önemli bir güncelleme almış ancak savaş mekanikleri de yine orijinale büyük oranda sadık. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Diablo 2 Resurrected, bu yıl içerisinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Önümüzdeki süreçte bir kez daha test aşaması olacak.

https://www.gamesradar.com/diablo-2-resurrected-video-lets-you-compare-between-remade-and-original-gameplay/

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