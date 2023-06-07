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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro ne kadar satacak? İlk tahminler oldukça düşük!

    Piyasa analizi alanında lider olan TrendForce, Apple’ın tanıttığı devrimsel AR/VR gözlüğü Vision Pro hakkında tahminlerini paylaştı. Rapora göre Apple Vision Pro'nun satış düşük olabilir.
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    Apple Vision Pro ne kadar satacak? İlk tahminler oldukça düşük! Tam Boyutta Gör
    TrendForce, bu yılki WWDC'de kısa süre önce tanıtılan Apple Vision Pro'nun şık tasarımı ve yüksek performans özellikleriyle AR/VR pazarında devrim yaratmaya hazırlandığını bildirdi. Bununla birlikte, üretiminin ardındaki karmaşıklık ve sınırlı üretim kapasitesi önemli zorluklar yaratıyor. Piyasa analizi firması bu parametrelere göre Vision Pro'nun satış tahmini paylaştı.

    Apple Vision Pro için ilk satış tahmini

    Karmaşık ve kompleks üretim süreci, yeni nesil teknolojilerin kullanımı ve sınırlı üretim kapasitesi Apple Vision Pro'nun temel zorlukları arasında bulunuyor. Bu parametreler nedeniyle zaten cihazın 2024’ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağı açıklanmıştı. TrendForce, mevcut bilgilere dayanarak 2024 yılında Apple Vision Pro için yaklaşık 200.000 adetlik mütevazı bir sevkiyat hacmi öngörüyor.

    Apple Vision Pro ne kadar satacak? İlk tahminler oldukça düşük! Tam Boyutta Gör
    TrendForce, “Piyasanın tepkisi büyük ölçüde tüketici odaklı Apple Vision modellerinin daha sonra tanıtılmasına ve Apple'ın AR pazarının bir bütün olarak hızlı büyümesini sağlayacak cazip günlük işlevler sunma yeteneğine bağlı olacaktır” ifadelerini kullanıyor. Tanıtılan Vision Pro’daki “Pro” eklemesi de aslında temel ve daha ucuz modellerin olabileceğine işaret ediyor olabilir.

    TrendForce ayrıca Apple Vision Pro'nun son teknoloji donanım özelliklerine ve yenilikçi tasarıma sahip olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, 3.499 dolarlık yüksek bir fiyat etiketi ve yalnızca iki saat çalışması için harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyması, tüketicilerin benimsemesinin önünde zorluklar oluşturuyor.

    Şu anda Apple Vision Pro, ana akım kullanıcılar için yeterli uygulamadan yoksun ve bu da onu, çeşitli uygulamalar oluşturmak için yenilikçi özelliklerinden yararlanabilecek geliştiriciler ve kurumsal müşteriler için daha cazip hale getiriyor. Ek olarak TrendForce, bir noktada Apple’ın temel Vision gözlüğünü piyasaya süreceğini söylüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Mantarın Başı 20 saat önce

    Çok iyi

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