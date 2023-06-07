Apple Vision Pro ne kadar satacak? İlk tahminler oldukça düşük!

Apple Vision Pro için ilk satış tahmini
Karmaşık ve kompleks üretim süreci, yeni nesil teknolojilerin kullanımı ve sınırlı üretim kapasitesi Apple Vision Pro'nun temel zorlukları arasında bulunuyor. Bu parametreler nedeniyle zaten cihazın 2024’ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağı açıklanmıştı. TrendForce, mevcut bilgilere dayanarak 2024 yılında Apple Vision Pro için yaklaşık 200.000 adetlik mütevazı bir sevkiyat hacmi öngörüyor.
TrendForce ayrıca Apple Vision Pro'nun son teknoloji donanım özelliklerine ve yenilikçi tasarıma sahip olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, 3.499 dolarlık yüksek bir fiyat etiketi ve yalnızca iki saat çalışması için harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyması, tüketicilerin benimsemesinin önünde zorluklar oluşturuyor.
Şu anda Apple Vision Pro, ana akım kullanıcılar için yeterli uygulamadan yoksun ve bu da onu, çeşitli uygulamalar oluşturmak için yenilikçi özelliklerinden yararlanabilecek geliştiriciler ve kurumsal müşteriler için daha cazip hale getiriyor. Ek olarak TrendForce, bir noktada Apple’ın temel Vision gözlüğünü piyasaya süreceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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