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    Anlık Bildirim

    Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal'ın çıkış tarihi açıklandı: Oyun PC'ye de geliyor

    Oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Diablo'nun geçtiğimiz yıllarda duyurulan mobil oyunu Diablo Immortal'ın çıkış tarihi açıklandı. Ayrıca oyunun PC sürümü de duyuruldu.
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    Diablo Immortal'ın çıkış tarihi açıklandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard Entertainment'ın yaptığı Diablo serisinin yeni oyunu Diablo Immortal'dan güzel haber geldi.

    Diablo Immortal PC'ye de Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan bir canlı yayın ile Diablo Immortal'ın çıkış tarihi açıklandı. Açıklamaya göre Diablo Immortal'ın iOS ve Android sürümü 2 Haziran'da çıkışını yapacak. Ayrıca sürpriz bir şekilde oyunun PC sürümü de duyuruldu. Açıklamaya göre PC sürümünün açık betası da yine 2 Haziran'da başlayacak. Kaydınızı buradan yapabilirsiniz.

    Diablo Immortal, MMO türünde bir oyun olacak ve ücretsiz bir oyun olacak. Ancak elbette oyun içi satış da olacak. Oyunun tam sürümü ile ilgili incelememizi de ilerleyen haftalarda yayınlayacağız. Oyun için yapılan canlı yayının tekrarını ve oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    Diablo Immortal Diablo Immortal Diablo Immortal Diablo Immortal Games Ücretsiz 3,1 GB

    Diablo Immortal Diablo Immortal Diablo Immortal Diablo Immortal Blizzard Entertainment, Inc. Rol Oyunu Cihaza göre değişir

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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