Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal'ın çıkış tarihi açıklandı: Oyun PC'ye de geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard Entertainment'ın yaptığı Diablo serisinin yeni oyunu Diablo Immortal'dan güzel haber geldi.

Diablo Immortal PC'ye de Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde yapılan bir canlı yayın ile Diablo Immortal'ın çıkış tarihi açıklandı. Açıklamaya göre Diablo Immortal'ın iOS ve Android sürümü 2 Haziran'da çıkışını yapacak. Ayrıca sürpriz bir şekilde oyunun PC sürümü de duyuruldu. Açıklamaya göre PC sürümünün açık betası da yine 2 Haziran'da başlayacak. Kaydınızı buradan yapabilirsiniz.

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Diablo Immortal, MMO türünde bir oyun olacak ve ücretsiz bir oyun olacak. Ancak elbette oyun içi satış da olacak. Oyunun tam sürümü ile ilgili incelememizi de ilerleyen haftalarda yayınlayacağız. Oyun için yapılan canlı yayının tekrarını ve oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Diablo Immortal Games Ücretsiz 3,1 GB

Diablo Immortal Blizzard Entertainment, Inc. Rol Oyunu Cihaza göre değişir

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Diablo Immortal'ın çıkış tarihi açıklandı