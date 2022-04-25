Valorant'a eklenecek ilk Türk karakter Fade'in özellikleri açıklandı

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Riot Games tarafından geliştirilen ücretsiz FPS oyunu Valorant’ın 28 Nisan’da yayınlanacak güncellemesi ile oyuna Fade isimli Türk karakter eklenecek. Fade isimli karakterin oynanış videosu yayınlandı ve özel güçleri açıklandı.

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28 Nisan'da yayınlanacak güncellemeyle Valorant'ta 4. Bölüm 3. Kısım başlayacak. Yeni bölümle birlikte yeni savaş bileti ve RGX 11z Pro kaplama seti eklenecek.

Tasarımcı Nicholas Smith, Fade'in özellikleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Amacımız Sova'ya daha farklı bir oynanış tarzına sahip bir rakip getirmekti. Fade istihbarat toplama işini çok daha bireysel olarak hallediyor ve belli bir bölge içinde çok daha etkili çalışıyor (Sova gibi tüm haritayı kapsayan yetenekleri yok). Oyuncunun her daim aksiyona yakın ve bizzat çatışmada olmasını istedik. Ayrıca konumlanma sırasında daha az bel bağlanacak bir istihbarat ajanı olmasını istedik.”

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Valorant Fade özel güçleri

Musallat (E)

Musallat olan bir gözcü KUŞAN. Fırlatmak için ATEŞ ET. Gözcü belli bir süre sonra yere iner. Gözcü yere indiğinde etkinleşerek görüş menzili içinde kalan düşmanları açığa çıkarır ve hepsine dehşet izi uygular. Düşmanlar gözcüyü yok edebilir. Gözcüyü yere erken indirmek için TEKRAR KULLAN.

Mıhla (Q)

Bir saf korku yumağı KUŞAN. Fırlatmak için ATEŞ ET. Yumak belli bir süre sonra yere iner. Yumak yere çarptığında açılarak yakındaki düşmanları oldukları yere sabitler. Sabitlenmiş düşmanlar sağır olur ve çürüme hasarı almaya başlar. Yumağı yere erken indirmek için TEKRAR KULLAN.

Ecel (C)

Bir Ecel KUŞAN. Ecel'i düz bir hatta ileriye yollamak için ATEŞ ET. Ecel, koni şeklindeki görüş alanında bulunan herhangi bir düşmana veya düşmanın bıraktığı ize kilitlenip hedefinin peşine takılır ve yakalarsa hedefin görüşünü kısıtlar. Ecel'i nişangâhının baktığı yöne doğru ilerletmek için ATEŞ ETME Düğmesi'ni BASILI TUT.

Gece Karanlığı (X)

Korkunun gücünü KUŞAN. Duvarların içinden geçebilen bir kâbus enerjisi göndermek için ATEŞ ET. Bu enerji rakibe doğru giden bir iz oluşturmanın yanında rakibi sağır eder ve çürüme uygular.

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Valorant'ın Türk karakteri Fade'in özel güçleri açıklandı