Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Valorant'a eklenecek ilk Türk karakter Fade'in özellikleri açıklandı

    Valorant'ın 28 Nisan'da yayınlanacak güncellemesi ile oyuna eklenecek Fade isimli ilk Türk ajanın özel güçleri açıklandı ve oynanış videosu yayınlandı.                    
    Oy Ver

    Valorant'ın Türk karakteri Fade'in özel güçleri açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Riot Games tarafından geliştirilen ücretsiz FPS oyunu Valorant’ın 28 Nisan’da yayınlanacak güncellemesi ile oyuna Fade isimli Türk karakter eklenecek. Fade isimli karakterin oynanış videosu yayınlandı ve özel güçleri açıklandı.

    28 Nisan'da yayınlanacak güncellemeyle Valorant'ta 4. Bölüm 3. Kısım başlayacak. Yeni bölümle birlikte yeni savaş bileti ve RGX 11z Pro kaplama seti eklenecek.

    Tasarımcı Nicholas Smith, Fade'in özellikleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

    “Amacımız Sova'ya daha farklı bir oynanış tarzına sahip bir rakip getirmekti. Fade istihbarat toplama işini çok daha bireysel olarak hallediyor ve belli bir bölge içinde çok daha etkili çalışıyor (Sova gibi tüm haritayı kapsayan yetenekleri yok). Oyuncunun her daim aksiyona yakın ve bizzat çatışmada olmasını istedik. Ayrıca konumlanma sırasında daha az bel bağlanacak bir istihbarat ajanı olmasını istedik.”

    Valorant Fade özel güçleri

    Musallat (E)

    Musallat olan bir gözcü KUŞAN. Fırlatmak için ATEŞ ET. Gözcü belli bir süre sonra yere iner. Gözcü yere indiğinde etkinleşerek görüş menzili içinde kalan düşmanları açığa çıkarır ve hepsine dehşet izi uygular. Düşmanlar gözcüyü yok edebilir. Gözcüyü yere erken indirmek için TEKRAR KULLAN.

    Mıhla (Q)

    Bir saf korku yumağı KUŞAN. Fırlatmak için ATEŞ ET. Yumak belli bir süre sonra yere iner. Yumak yere çarptığında açılarak yakındaki düşmanları oldukları yere sabitler. Sabitlenmiş düşmanlar sağır olur ve çürüme hasarı almaya başlar. Yumağı yere erken indirmek için TEKRAR KULLAN.

    Ecel (C)

    Bir Ecel KUŞAN. Ecel'i düz bir hatta ileriye yollamak için ATEŞ ET. Ecel, koni şeklindeki görüş alanında bulunan herhangi bir düşmana veya düşmanın bıraktığı ize kilitlenip hedefinin peşine takılır ve yakalarsa hedefin görüşünü kısıtlar. Ecel'i nişangâhının baktığı yöne doğru ilerletmek için ATEŞ ETME Düğmesi'ni BASILI TUT.

    Gece Karanlığı (X)

    Korkunun gücünü KUŞAN. Duvarların içinden geçebilen bir kâbus enerjisi göndermek için ATEŞ ET. Bu enerji rakibe doğru giden bir iz oluşturmanın yanında rakibi sağır eder ve çürüme uygular.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

    Profil resmi
    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H
    TCL L7 5002H
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI GE76 Raider 11UG-260XTR
    MSI GE76 Raider 11UG-260XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız