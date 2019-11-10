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    Diablo IV çapraz platform desteğiyle gelecek

    Blizzard şirketinin geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurduğu Diablo IV oyununun PC, Xbox One ve PS4 oyuncularının bir arada oynamalarını sağlayan çapraz platform desteğiyle geleceği açıklandı.
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    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Diablo IV çapraz platform desteğiyle gelecek
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    Geçtiğimiz haftalarda Blizzard şirketi, oyun dünyasının fenomenleriden biri olan Diablo'nun yeni versiyonunu piyasaya süreceğini duyurmuştu. Popüler serinin Diablo IV olarak adlandırılan oyunun çapraz platform desteğiyle geleceği belirtildi.

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    Açıklama resmi ağızdan geldi

    Diablo 3 göz önüne alındığında çoğu oyuncunun kafasında diğer platformdaki kullanıcılarla oynayamayacakları gelmiş olabilir. Ancak bu konuya Diablo IV'ün yapımcısı Allen Adham son noktayı koydu ve çok oyunculu modda  PS4, Xbox One ve PC oyuncularının aynı anda birlikte oynayabileceklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

    Çapraz platform desteği nedeniyle son derece heyecanlı olduklarını belirten Allen Adham, halledilmesi gereken birkaç teknik detayın kaldığını da ifade ediyor. Diablo IV'ün ne zaman piyasaya çıkacağına dair henüz resmi bir tarih açıklanmış değil ancak farklı platformdaki kullanıcıların aynı oyun havuzunda oynayabilecek olmalarının, oyunun zevkini arttıracağı kesin diyebiliriz.



    https://www.gamesradar.com/diablo-4-cross-play/ Yorum Yaz
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    yyyaaannnbu 1 hf.
    İyi haber diyenlere şaşıyorum, resmen rezillik. Diablo 3 konsollara da çıkacak diye oyun mekaniklerini çok basite indirgediler. Ama en azından crossplay yoktu da oyun dengeleri bozulmadı. Konsol versiyonlarında hile aldı başını gitti, bilmeyenler için açıklayayım mesela bir eşyada normalde en fazla 1000 stat olabiliyorsa hileciler bu eşyaların milyonlarca statli versiyonlarını üretip kullanıyorlar ve satıyorlar hatta kimisi public oyunlarda bedavaya başkalarına dağıtıyordu herkese yayıldı. Oyun resmen çöp oldu.

    D4'teki bu crossplay oyunu muhtemelen mekaniklere zarar verecek ama umarim ki en azından böyle aptal hile sorunları çıkmaz ortaya...
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    Eeltorm 1 hf.
    Gelsin bakalım oynarız.
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    SEO19 1 hf.
    artıkın o eski oyuncu sayılarına ulaşamıyorlar !

    çünkü oyuncunun kişiselleşmiş arayışına hitap eden daha fazla yapım var ve bir çoğu free game şeklinde olduğu için artık o eski sayıları tüm platformları bir araya getirip yan yana oynatırsınız !

    klavye mi yoksa 12 tuşlu joy pad mi kazanır !?
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    1ses1 1 hf.
    Bu iyi haber.
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