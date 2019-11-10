Diablo IV çapraz platform desteğiyle gelecek

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Geçtiğimiz haftalarda Blizzard şirketi, oyun dünyasının fenomenleriden biri olan Diablo'nun yeni versiyonunu piyasaya süreceğini duyurmuştu. Popüler serinin Diablo IV olarak adlandırılan oyunun çapraz platform desteğiyle geleceği belirtildi.

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Açıklama resmi ağızdan geldi

Diablo 3 göz önüne alındığında çoğu oyuncunun kafasında diğer platformdaki kullanıcılarla oynayamayacakları gelmiş olabilir. Ancak bu konuya Diablo IV'ün yapımcısı Allen Adham son noktayı koydu ve çok oyunculu modda PS4, Xbox One ve PC oyuncularının aynı anda birlikte oynayabileceklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını açıkladı.



Çapraz platform desteği nedeniyle son derece heyecanlı olduklarını belirten Allen Adham, halledilmesi gereken birkaç teknik detayın kaldığını da ifade ediyor. Diablo IV'ün ne zaman piyasaya çıkacağına dair henüz resmi bir tarih açıklanmış değil ancak farklı platformdaki kullanıcıların aynı oyun havuzunda oynayabilecek olmalarının, oyunun zevkini arttıracağı kesin diyebiliriz.

https://www.gamesradar.com/diablo-4-cross-play/