Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung da 108 MP kameralı akıllı telefon geliştiriyor

    Teknoloji devi Samsung'un kamera uygulamasında ortaya çıkan detaylar, şirketin 108 MP çözünürlüğe sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. İşte önemli konunun detayları.
    1 hf.
    2,2b
    1
    10
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung da 108 MP kameralı akıllı telefon geliştiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, şu anda akıllı telefonlar için 108 MP çözünürlüklü görüntü sensörü satan tek şirket. Ancak bu özellik şirketin ürettiği akıllı telefonlara henüz eklenmiş değil ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre yakında bu durum değişebilir.

    Ayrıca Bkz. "Sony, IMX686 görüntü sensörününün tanıtım videosunu yayınladı"

    Galaxy S11 modellerinde kullanılabilir

    XDA geliştirici forumunda yayınlanan bir raporda, Samsung'un kamera uygulamasında bulunan kodlar, şirketin 108 MP kamera çözünürlüğü sunan bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Zira kodların arasında geliştirilen cihazın 12.000 x 9.000 ebatlarındaki fotoğrafları desteklediği tespti edilmiş durumda. Ancak bu durumun pek de sürpriz olduğunu söyleyemeyiz.

    Samsung da 108 MP kameralı akıllı telefon geliştiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Samsung bu yılın başlarında 108 MP'lik bir görüntü sensörü üzerinde çalıştığı ve kendi akıllı telefonlarında da kullanacağı ortaya çıkmıştı. Yayınlanan bu yeni veriler ise bu durumu doğrulaması açısından önemli diyebiliriz. Birçok kullanıcının, fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamak için çektiği düşünülürse, bu platformlarında fotoğrafları sıkıştıtıp boyutlarını düşürecek olması, 108 MP özelliğine sekte vuracak. Ancak fotoğraf çekmeyi bir hobi haline getirmiş kullanıcılar için önemli bir özellik diyebiliriz. Sensörün hangi telefonla geleceği belli değil fakat bir ihtimal de olsa Galaxy S11 modellerinde piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.



    https://www.xda-developers.com/samsung-camera-galaxy-phone-108mp-camera/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    gcb1903 1 hf. en beğenilen
    Yine başladı mp savaşları. Kafayı yicem. Kısır döngüye girdi teknoloji resmen.

    Çekirdek bas, ram bas, mp yükselt, 80 tane kamera koy.

    Ama bakıyorsun 6 yıllık 5s ile çekilmiş 8 mp fotoğraf 5 kameralı 64 mp fotoğraftan daha iyi.
    Yine başladı mp savaşları. Kafayı yicem. Kısır döngüye girdi teknoloji resmen. Çekirdek bas, ram bas, mp yükselt, 80 tane kamera koy. Ama bakıy...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Sektör bu yöne doğru gidiyor. Apple da bir gün yapıp 14000 TL fiyat basar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galaxy. 1 hf.
    Şöyle 30-40 optik zoomlu telefonlar da gelse ne güzel olurdu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kymelria 1 hf.
    Megapikseli değil sensörü büyütün
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gcb1903 1 hf. en beğenilen
    Yine başladı mp savaşları. Kafayı yicem. Kısır döngüye girdi teknoloji resmen.

    Çekirdek bas, ram bas, mp yükselt, 80 tane kamera koy.

    Ama bakıyorsun 6 yıllık 5s ile çekilmiş 8 mp fotoğraf 5 kameralı 64 mp fotoğraftan daha iyi.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 1 hf.
    108 MP zaten Samsung'un sensörü var ve Xiaomi'nin telefonunda bu mevcut . gsmarena.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galatas4ray 1 hf. smart1978
    Fotograf dedinmi tam ekran olacak vede en kalitelisi olucak

    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 1 hf. Galatas4ray
    Profesyonel kameralarda genelde 3:2 te FULL FRAME filan ama .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galatas4ray 1 hf.
    Şu 4x3 fotograf olayını hiç sevmiyorum nedense.
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 1 hf. Galatas4ray
    O zaman FULL FRAME de sevmezsin :) ...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alaz1903 1 hf. Galatas4ray
    16:9 formatı görsel olarak göze daha hoş bir koompozisyon çiziyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2246 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, 108 mp kamera ve
    5 etiket daha galaxy s11 sızıntı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni görüntülerini paylaştı 1 hf. Xiaomi beş açılır ön kameraya sahip telefon tasarladı 1 hf. AMD RX 5500’ü performans sınıfına konumlandırıyor 1 hf. GlobalFoundries ve SiFive ortaklığı HBM2e üretimine hazır 1 hf. Xiaomi'de 11 Kasım indirimleri | Telefon hediyeli video 1 hf. ADATA, 5G altyapılarına yönelik yeni SSD modelini duyurdu 1 hf. Dünyanın en küçük 8K çözünürlüğündeki 360 derece kamerası ile tanışın 1 hf. "Taahhüdünüz bitti" aldatmacısının önüne geçilecek 1 hf. SpaceX, Falcon roketine ait parçanın Dünya’ya düştüğü anın videosunu yayınladı 1 hf. Türk dizilerine yurt dışında yoğun ilgi 1 hf. 3D yazıcı ile vasküler deri üretildi 1 hf. Xiaomi'nin en fantastik telefonu elimizde | Mi Mix Alpha 1 hf. Death Stranding'in PC fiyatı 'maalesef' belli oldu 1 hf. Mercedes-Benz Türk StartUP 2019 kazananları Almanya ziyaretini tamamladı 1 hf. İklim değişikliği konusu, İtalyan devlet okullarında ders olarak okutulacak 1 hf. Apple Arcade kütüphanesinde 100 oyun sayısına ulaşıldı 1 hf. Ripple'ın CEO'sundan 2019 değerlendirmesi ve genel piyasa izlenimi 1 hf. Tip 2 diyabet hastalarında vitamin takviyesinin böbrek fonksiyonlarına etkisi 1 hf. AMD Navi 23 ile üst segmente oynayacak 1 hf. Huawei Y9s tanıtıldı! 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung da 108 MP kameralı akıllı telefon geliştiriyor Sonraki Instagram, beğenileri gizleme özelliğini ABD'de test etmeye başlıyor 1 hf. Netflix, eski model Samsung TV'lerdeki desteğini sonlandırıyor 1 hf. Samsung Galaxy A71, Exynos 980 işlemcili ilk telefon olacak 1 hf. YouTube ana sayfa tasarımını yeniledi 1 hf. Xiaomi gelecek yıl OLED ekranlı üst sınıf bir TV çıkaracak 1 hf. Oppo Reno 3'ün özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı! 1 hf. WhatsApp son güncelleme ile şarj canavarına dönüştü 1 hf. MSI yanlışlıkla 64 çekirdekli Threadripper işlemcisini sızdırdı 1 hf. Microsoft ve Nokia, Endüstri 4.0'ı geliştirmek için anlaşma sağladılar 1 hf. Alienware Area-51m grafik yükseltme seti satışta 1 hf. Nvidia en küçük süper bilgisayarlardan birisini duyurdu 1 hf. 2si1 | Köprüye, yola esnek fiyat 1 hf. Epic Games mağazası iki oyunu daha ücretsiz yaptı 1 hf. Merkez bankası kripto para çıkarıyor 1 hf. Apple Music platformunda stüdyo günleri başlıyor 1 hf. Steam'de Warner Bros indirimleri başladı: Hitman 2, Mortal Kombat 11, Batman... 2 hf. Elmas şeklinde kamera tasarımına sahip Vivo S5 ortaya çıktı 2 hf. Microsoft’tan OneNote uygulamalarının geleceğiyle ilgili açıklama: To Do entegrasyonu ve fazlası 2 hf. Almanya, elektrikli araç alımlarında sunduğu teşviki yüzde 50 artıracak 2 hf. Çinli yetkililerden Bitcoin ve kripto madenciliği yasaklarına son Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim