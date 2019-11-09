Samsung da 108 MP kameralı akıllı telefon geliştiriyor

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Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, şu anda akıllı telefonlar için 108 MP çözünürlüklü görüntü sensörü satan tek şirket. Ancak bu özellik şirketin ürettiği akıllı telefonlara henüz eklenmiş değil ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre yakında bu durum değişebilir.

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Galaxy S11 modellerinde kullanılabilir

XDA geliştirici forumunda yayınlanan bir raporda, Samsung'un kamera uygulamasında bulunan kodlar, şirketin 108 MP kamera çözünürlüğü sunan bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Zira kodların arasında geliştirilen cihazın 12.000 x 9.000 ebatlarındaki fotoğrafları desteklediği tespti edilmiş durumda. Ancak bu durumun pek de sürpriz olduğunu söyleyemeyiz.

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Samsung bu yılın başlarında 108 MP'lik bir görüntü sensörü üzerinde çalıştığı ve kendi akıllı telefonlarında da kullanacağı ortaya çıkmıştı. Yayınlanan bu yeni veriler ise bu durumu doğrulaması açısından önemli diyebiliriz. Birçok kullanıcının, fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamak için çektiği düşünülürse, bu platformlarında fotoğrafları sıkıştıtıp boyutlarını düşürecek olması, 108 MP özelliğine sekte vuracak. Ancak fotoğraf çekmeyi bir hobi haline getirmiş kullanıcılar için önemli bir özellik diyebiliriz. Sensörün hangi telefonla geleceği belli değil fakat bir ihtimal de olsa Galaxy S11 modellerinde piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

https://www.xda-developers.com/samsung-camera-galaxy-phone-108mp-camera/