GTA 6 için PS5 Pro alınır: Yüksek performans, kararlı FPS

Tam Boyutta Gör Brezilyalı bir perakendeci, Grand Theft Auto 6'nın PS5 Pro geliştirmelerine ilişkin önemli detaylar paylaştı. Açıklama, oyunun konsolda nasıl bir deneyim sunacağına ilişkin bir fikir veriyor.

Yeni GTA 6 oynanış detayları ortaya çıktı 11 sa. önce eklendi

Gelişmiş performans, daha kararlı kare hızları ve daha keskin çözünürlükler

GTA 6, PlayStation 5 Pro için özel optimizasyonlar içeriyor. Oyun, konsolda geliştirilmiş performans, daha kararlı kare hızları ve daha keskin çözünürlük sunacak. Listede kaç FPS’de oynanacağı ve çözünürlüğün ne olacağına dair ayrıntı yer almıyor. PS5 Pro açıklamasının tam metni ise şöyle: PS5 Pro açıklamasının tam metni şöyle: "PS5 Pro için optimizasyon: Piyasadaki en güçlü konsolda gelişmiş performansın, daha kararlı kare hızlarının (FPS) ve daha keskin çözünürlüklerin keyfini çıkarın.”

Sony: En iyi oyun deneyimi PS5'te

Grand Theft Auto 6'nın PS5 Pro geliştirmelerinin ortaya çıkması büyük bir sürpriz değil. Bu ayın başlarında Sony, GTA 6'nın en iyi deneyimi PS5 ve PS5 Pro'da sunacağını ve dokunsal geri bildirim, Tempest 3D ses, entegre hoparlör gibi DualSense kontrolcünün tüm özelliklerinin kullanılacağını söylemişti.

Bununla birlikte, PlayStation, tüm gücüyle GTA 6'nın pazarlamasına odaklanmış görünüyor ve konsolunu oyunu oynamak için en iyi yer olarak nitelendiriyor. GTA 6'nın piyasaya sürülmesi nedeniyle potansiyel olarak milyonlarca ek konsol satılacağı düşünüldüğünde, bu şaşırtıcı değil.

GTA 6 ön siparişleri hızla sürüyor

Grand Theft Auto 6 resmi olarak Aralık 2023'te duyurulmuştu, bekleyiş neredeyse sona erdi. Oyuncular, serinin yeni oyunu için neredeyse 13 yıldır sabırla bekliyor ve birçok gecikmenin ardından Rockstar nihayet 19 Kasım 2026’da oyunu herkese açacak. GTA 6 için ön siparişler şu anda açık ve oyun, tarihin en büyük video oyunu lansmanı olmaya hazırlanıyor.

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GTA 6, PS5 Pro'da canavar gibi çalışacak!

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