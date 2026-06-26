Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6 için PS5 Pro alınır: Yüksek performans, kararlı FPS

    GTA VI için yapılan yeni bir açıklama, oyunun piyasadaki en güçlü konsol olarak görülen PlayStation 5 Pro'da daha iyi çalışacağını ortaya koydu. GTA 6 için PS5 Pro alınır mı? sorusunun yanıtı net.

    gta 6 ps5 pro geliştirmeleri Tam Boyutta Gör
    Brezilyalı bir perakendeci, Grand Theft Auto 6'nın PS5 Pro geliştirmelerine ilişkin önemli detaylar paylaştı. Açıklama, oyunun konsolda nasıl bir deneyim sunacağına ilişkin bir fikir veriyor.

    Gelişmiş performans, daha kararlı kare hızları ve daha keskin çözünürlükler

    GTA 6, PlayStation 5 Pro için özel optimizasyonlar içeriyor. Oyun, konsolda geliştirilmiş performans, daha kararlı kare hızları ve daha keskin çözünürlük sunacak. Listede kaç FPS’de oynanacağı ve çözünürlüğün ne olacağına dair ayrıntı yer almıyor. PS5 Pro açıklamasının tam metni ise şöyle: PS5 Pro açıklamasının tam metni şöyle: "PS5 Pro için optimizasyon: Piyasadaki en güçlü konsolda gelişmiş performansın, daha kararlı kare hızlarının (FPS) ve daha keskin çözünürlüklerin keyfini çıkarın.

    Sony: En iyi oyun deneyimi PS5'te

    Grand Theft Auto 6'nın PS5 Pro geliştirmelerinin ortaya çıkması büyük bir sürpriz değil. Bu ayın başlarında Sony, GTA 6'nın en iyi deneyimi PS5 ve PS5 Pro'da sunacağını ve dokunsal geri bildirim, Tempest 3D ses, entegre hoparlör gibi DualSense kontrolcünün tüm özelliklerinin kullanılacağını söylemişti.

    Bununla birlikte, PlayStation, tüm gücüyle GTA 6'nın pazarlamasına odaklanmış görünüyor ve konsolunu oyunu oynamak için en iyi yer olarak nitelendiriyor. GTA 6'nın piyasaya sürülmesi nedeniyle potansiyel olarak milyonlarca ek konsol satılacağı düşünüldüğünde, bu şaşırtıcı değil.

    GTA 6 ön siparişleri hızla sürüyor

    Grand Theft Auto 6 resmi olarak Aralık 2023'te duyurulmuştu, bekleyiş neredeyse sona erdi. Oyuncular, serinin yeni oyunu için neredeyse 13 yıldır sabırla bekliyor ve birçok gecikmenin ardından Rockstar nihayet 19 Kasım 2026’da oyunu herkese açacak. GTA 6 için ön siparişler şu anda açık ve oyun, tarihin en büyük video oyunu lansmanı olmaya hazırlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    enreka_tr 1 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    petlas imperium pt515 cif ile araba sürtme izi giderme radar tespit cihazı otomatik vites kendiliğinden boşa geçiyor samsung u8000f

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum