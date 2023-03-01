Tam Boyutta Gör Blizzard, 24 Mart'ta başlayacak Diablo 4'ün açık betası için resmi PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Paylaşılan sistem gereksinimleri yapımın beta sürümünü konu alıyor olsa da, bizlere erken bir ön bakış sunuyor diyebiliriz. 6 Haziran 2023 tarihinde piyasaya çıkacak yapım, geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak gibi gözüküyor.

Diablo IV'ün PC sistem gereksinimleri açıklandı

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre Diablo IV için istenen en düşük ekran kartı 2GB VRAM içeren Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon R9 280. Ayrıca kullanıcıların minimum Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8100 işlemciye ihtiyacı olacak. Bu bilgilerin ışığında özellikle Diablo hayranları tarafından merakla beklenen yapım, zorlu bir sisteme ihtiyaç duymayacak diyebiliriz.

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Diablo 4'ün önerilen sistem gereksinimleri arasında ise Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X'e ek olarak Nvidia GTX970 veya AMD RX 370 yer alıyor. Ancak açıklanan sistem gereksinimlerinin nihai çıkışa kadar değişebileceğini unutmamak gerek. Nitekim açık beta için belirtilen 45GB depolama, yapımın yalnızca küçük bir bölümü oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için Diablo 4, serinin bir önceki oyununa benzer şekilde çevrimiçi bir oyun olacak. Böylece oyuncular, Sanctuary'nin var olmadığı ve baş düşmanı Lilith’in yeniden ortaya çıktığı bir dönemde yolculuğa çıkacak. Diablo IV’ün beta sürümü PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platformları için çıkacak. Ayrıca Diablo IV'ü önceden satın alanlar, 17-19 Mart tarihleri ​​arasında açık betaya erken erişim elde edecekler.

Minimum Gereksinimler (720p 30FPS)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280

DirectX: Sürüm 12

Depolama alanı: 45 GB SSD

Önerilen Gereksinimler (1080p 30FPS)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 370

DirectX: Sürüm 12

Depolama alanı: 45 GB SSD

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Diablo IV'ün PC sistem gereksinimleri açıklandı!