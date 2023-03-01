- Diablo IV'ün PC sistem gereksinimleri açıklandı
- Minimum Gereksinimler (720p 30FPS)
- Önerilen Gereksinimler (1080p 30FPS)
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Diablo IV'ün PC sistem gereksinimleri açıklandı
Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre Diablo IV için istenen en düşük ekran kartı 2GB VRAM içeren Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon R9 280. Ayrıca kullanıcıların minimum Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8100 işlemciye ihtiyacı olacak. Bu bilgilerin ışığında özellikle Diablo hayranları tarafından merakla beklenen yapım, zorlu bir sisteme ihtiyaç duymayacak diyebiliriz.
Diablo 4'ün önerilen sistem gereksinimleri arasında ise Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X'e ek olarak Nvidia GTX970 veya AMD RX 370 yer alıyor. Ancak açıklanan sistem gereksinimlerinin nihai çıkışa kadar değişebileceğini unutmamak gerek. Nitekim açık beta için belirtilen 45GB depolama, yapımın yalnızca küçük bir bölümü oluşturuyor.
Minimum Gereksinimler (720p 30FPS)
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8100
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama alanı: 45 GB SSD
Önerilen Gereksinimler (1080p 30FPS)
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 370
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama alanı: 45 GB SSD
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.