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    Anlık Bildirim

    Diablo IV'ün PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Blizzard tarafından paylaşılan son geliştirici güncellemesinde Diablo IV için PC sistem gereksinimleri açıklandı. Merakla beklenen yapım, mütevazi sistemlerde bile çalışacak.
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    Diablo IV'ün PC sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Blizzard, 24 Mart'ta başlayacak Diablo 4'ün açık betası için resmi PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Paylaşılan sistem gereksinimleri yapımın beta sürümünü konu alıyor olsa da, bizlere erken bir ön bakış sunuyor diyebiliriz. 6 Haziran 2023 tarihinde piyasaya çıkacak yapım, geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak gibi gözüküyor. 

    Diablo IV'ün PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre Diablo IV için istenen en düşük ekran kartı 2GB VRAM içeren Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon R9 280. Ayrıca kullanıcıların minimum Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8100 işlemciye ihtiyacı olacak. Bu bilgilerin ışığında özellikle Diablo hayranları tarafından merakla beklenen yapım, zorlu bir sisteme ihtiyaç duymayacak diyebiliriz.

    Diablo 4'ün önerilen sistem gereksinimleri arasında ise Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X'e ek olarak Nvidia GTX970 veya AMD RX 370 yer alıyor. Ancak açıklanan sistem gereksinimlerinin nihai çıkışa kadar değişebileceğini unutmamak gerek. Nitekim açık beta için belirtilen 45GB depolama, yapımın yalnızca küçük bir bölümü oluşturuyor.

    Diablo IV'ün PC sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Diablo 4, serinin bir önceki oyununa benzer şekilde çevrimiçi bir oyun olacak. Böylece oyuncular, Sanctuary'nin var olmadığı ve baş düşmanı Lilith’in yeniden ortaya çıktığı bir dönemde yolculuğa çıkacak. Diablo IV’ün beta sürümü PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platformları için çıkacak. Ayrıca Diablo IV'ü önceden satın alanlar, 17-19 Mart tarihleri ​​arasında açık betaya erken erişim elde edecekler.

    Minimum Gereksinimler (720p 30FPS)

    • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8100
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama alanı: 45 GB SSD

    Önerilen Gereksinimler (1080p 30FPS)

    • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 370
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama alanı: 45 GB SSD
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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