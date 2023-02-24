Baldur's Gate 3'ün resmi çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı

- Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı
- Baldur's Gate 3 PC Sistem Gereksinimleri
- Minimum
- Önerilen
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Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı
Sony tarafından dün gerçekleştirilen State Of Play etkinliğinde, dikkat çeken yeni gelişmeler ile karşılaştık. Ancak bunlar arasından en heyecan verici haber uzun zamandır beklenen Baldur's Gate 3'ten geldi. Yapılan açıklamaya göre Baldur's Gate 3, 3 Ağustos 2023'te Playstation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak..
Ayrıca yeni etkinlikte Spider-Man, Whiplash ve Invincible'daki rolleriyle tanınan ünlü seslendirmen JK Simmons'ın yer aldığı yeni bir Baldur's Gate 3 fragmanı da yayınlandı. İşte video
Paylaşılan sistem gereksinimleri, Baldur's Gate 3'ün geniş bir donanım yelpazesi tarafından destekleneceğini gösteriyor. Ancak depolama tarafında büyük bir alana ihtiyacınız olacağını belirtelim. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Baldur's Gate 3 PC Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD FX 8350
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / RX 480 (4GB+ Video Belleği)
- RAM: 8GB
- Depolama: 150 GB HDD
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- DirectX Versiyonu: DirectX 11
Önerilen
- İşlemci: Intel Core i7 8700K / AMD r5 3600
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ Video Belleği)
- RAM: 16GB
- Depolama: 150 GB HDD
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- DirectX Versiyonu: DirectX 11
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.