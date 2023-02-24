Baldur's Gate 3'ün resmi çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı

Tam Boyutta Gör Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Larian Studios'un yaptığı sıra tabanlı açık dünya rol yapma oyunu Baldur's Gate 3'ten güzel haber geldi. 2020 yılında erken erişime açılan ve türkçe dil desteğiyle oyunculardan olumlu geri dönüşler alan yapımın nihayet resmi çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri belli oldu.

Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı

Sony tarafından dün gerçekleştirilen State Of Play etkinliğinde, dikkat çeken yeni gelişmeler ile karşılaştık. Ancak bunlar arasından en heyecan verici haber uzun zamandır beklenen Baldur's Gate 3'ten geldi. Yapılan açıklamaya göre Baldur's Gate 3, 3 Ağustos 2023'te Playstation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak..

Ayrıca yeni etkinlikte Spider-Man, Whiplash ve Invincible'daki rolleriyle tanınan ünlü seslendirmen JK Simmons'ın yer aldığı yeni bir Baldur's Gate 3 fragmanı da yayınlandı. İşte video

Paylaşılan sistem gereksinimleri, Baldur's Gate 3'ün geniş bir donanım yelpazesi tarafından destekleneceğini gösteriyor. Ancak depolama tarafında büyük bir alana ihtiyacınız olacağını belirtelim. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Baldur's Gate 3 PC Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD FX 8350

Intel Core i5 4690 / AMD FX 8350 Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / RX 480 (4GB+ Video Belleği)

Nvidia GeForce GTX 970 / RX 480 (4GB+ Video Belleği) RAM : 8GB

: 8GB Depolama: 150 GB HDD

150 GB HDD İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit DirectX Versiyonu: DirectX 11

Önerilen

İşlemci: Intel Core i7 8700K / AMD r5 3600

Intel Core i7 8700K / AMD r5 3600 Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ Video Belleği)

Nvidia RTX 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ Video Belleği) RAM : 16GB

: 16GB Depolama: 150 GB HDD

150 GB HDD İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit DirectX Versiyonu: DirectX 11

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Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri açıklandı