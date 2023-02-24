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    Baldur's Gate 3'ün resmi çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı

    Erken erişim döneminde zengin içeriği ile oyuncularının beğenisini kazanan Baldur's Gate 3'ün resmi çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri belli oldu. İşte detaylar
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    Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Larian Studios'un yaptığı sıra tabanlı açık dünya rol yapma oyunu Baldur's Gate 3'ten güzel haber geldi. 2020 yılında erken erişime açılan ve türkçe dil desteğiyle oyunculardan olumlu geri dönüşler alan yapımın nihayet resmi çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri belli oldu. 

    Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı

    Sony tarafından dün gerçekleştirilen State Of Play etkinliğinde, dikkat çeken yeni gelişmeler ile karşılaştık. Ancak bunlar arasından en heyecan verici haber uzun zamandır beklenen Baldur's Gate 3'ten geldi. Yapılan açıklamaya göre Baldur's Gate 3, 3 Ağustos 2023'te Playstation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak..

    Ayrıca yeni etkinlikte Spider-Man, Whiplash ve Invincible'daki rolleriyle tanınan ünlü seslendirmen JK Simmons'ın yer aldığı yeni bir Baldur's Gate 3 fragmanı da yayınlandı. İşte video

    Paylaşılan sistem gereksinimleri, Baldur's Gate 3'ün geniş bir donanım yelpazesi tarafından destekleneceğini gösteriyor. Ancak depolama tarafında büyük bir alana ihtiyacınız olacağını belirtelim. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

    Baldur's Gate 3 PC Sistem Gereksinimleri

    Minimum

    • İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD FX 8350
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / RX 480 (4GB+ Video Belleği)
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 150 GB HDD
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • DirectX Versiyonu: DirectX 11

    Önerilen

    • İşlemci: Intel Core i7 8700K / AMD r5 3600
    • Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ Video Belleği)
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 150 GB HDD
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • DirectX Versiyonu: DirectX 11
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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