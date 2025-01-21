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    Elon Musk, oyunlarda açıkça hile yaptığını itiraf etti

    Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, zaman zaman Diablo ve Path of Exile oynarken sahip olduğu X platformunda canlı yayın açıyor. Ancak Musk, bu oyunlarda hile yaptığını itiraf etti.
    Elon Musk, oyunlarda açıkça hile yaptığını itiraf etti Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının en tartışmalı figürlerinden biri olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bu kez oyun dünyasında yankı uyandıran bir olayla gündemde. Musk, geçtiğimiz günlerde Diablo 4 ve Path of Exile 2 (PoE) oyunlarında elde ettiği başarıların aslında yaptığı hileden kaynaklandığını itiraf etti. Bu itiraf, YouTuber NikoWrex ile gerçekleştirdiği bir dizi özel mesajlaşma sonucunda ortaya çıktı.

    Diablo ve PoE'de hile yapmış

    Elon Musk’un oyun tutkusu bilinen bir gerçek. 2023 yazında, Diablo 4’ün piyasaya sürülmesiyle Musk, bu oyuna olan ilgisini sosyal medyada sıkça dile getirmişti. Hatta kısa sürede oyun yayıncılığına da adım atarak 1,3 milyon izleyiciyle Diablo 4 oynadığı bir yayında rekor kırmıştı. Milyarder, o zamandan bu yana canlı yayınlarına devam etti ancak, geçtiğimiz haftalarda Musk’ın Diablo 4’te "ilk 20 oyuncu" arasında olduğu iddiaları, oyun camiasında büyük tartışmalara yol açtı.

    Elon Musk, oyunlarda açıkça hile yaptığını itiraf etti Tam Boyutta Gör
    Popüler yayıncı Asmongold’un da dahil olduğu tartışmalar, Musk’ın başarılarının gerçekliğini sorgulayan bir dizi incelemeyi beraberinde getirdi. Zira Musk, özellikle PoE’de, değerli eşyaları yerde bırakarak ve oyun arayüzünde ayarları bulmakta zorlanarak kendisini adeta ele veriyordu. Bilindiği üzere Musk, hem ABD’nin politikalarıyla ilgilenirken hem de X, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerdeki görevini yerine getiriyor. Haliyle bu tür oyunlarda son seviyeye ulaşacak kadar zamanı olması pek de mümkün değil.

    Nihayetinde, NikoWrex ile yapılan mesajlaşmalarda Musk, hesabınızı diğer kullanıcılarla paylaşmıyorsanız 'Asya'daki oyuncuları yenmenin imkansız olduğunu' itiraf ediyor. Musk’ın hilesi, özellikle çevrimiçi oyunlar için yasak olan bir yöntem olan hesap paylaşımıydı. Bu, bir oyuncunun hesabını diğer kişilere devrederek hesabın 7/24 aktif kalmasını sağladığı bir yöntem.

    Video oyunlarının tanrısıyım

    Elon Musk, oyunlarda açıkça hile yaptığını itiraf etti Tam Boyutta Gör
    Ancak Musk, 'Ben video oyunlarının yaşayan tanrısıyım' diyerek hala yetenekli bir oyuncu olduğunu iddia etti: "Ne olursa olsun, Diablo’nun en zor seviyesini 2 dakikanın altında temizlemek inanılmaz hızlı. Yayınımı X’e yükledim. Çok az hata yaptım."  Musk’ın bu konuda haksız olmadığını da söylemek gerek; Sezar’ın hakkı Sezar’a.

    Elon Musk’ın bu itirafının ardından eski eşi, sosyal medyada Musk’ı savunan bir paylaşım yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sadece kişisel gururum için belirtmek isterim ki, çocuklarımın babası Diablo'da Zir Abattoir'i temizleyen ilk Amerikalı druid oldu ve o sezonu ABD'nin en iyisi olarak tamamladı. Ayrıca Polytopia'da sıralamaya girdi ve bizzat Felix'i oyunda yendi. Bu olaylara kendi gözlerimle tanık oldum. Bunu doğrulayabilecek başka tanıklar da var.”

    Kaynakça https://insider-gaming.com/elon-musk-cheated-diablo-poe-admit/ https://www.tweaktown.com/news/102692/elon-musk-confirms-he-cheated-to-become-top-player-in-path-of-exile-2-and-diablo-iv/index.html
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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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