Elon Musk, oyunlarda açıkça hile yaptığını itiraf etti

Diablo ve PoE'de hile yapmış
Elon Musk’un oyun tutkusu bilinen bir gerçek. 2023 yazında, Diablo 4’ün piyasaya sürülmesiyle Musk, bu oyuna olan ilgisini sosyal medyada sıkça dile getirmişti. Hatta kısa sürede oyun yayıncılığına da adım atarak 1,3 milyon izleyiciyle Diablo 4 oynadığı bir yayında rekor kırmıştı. Milyarder, o zamandan bu yana canlı yayınlarına devam etti ancak, geçtiğimiz haftalarda Musk’ın Diablo 4’te "ilk 20 oyuncu" arasında olduğu iddiaları, oyun camiasında büyük tartışmalara yol açtı.
Nihayetinde, NikoWrex ile yapılan mesajlaşmalarda Musk, hesabınızı diğer kullanıcılarla paylaşmıyorsanız 'Asya'daki oyuncuları yenmenin imkansız olduğunu' itiraf ediyor. Musk’ın hilesi, özellikle çevrimiçi oyunlar için yasak olan bir yöntem olan hesap paylaşımıydı. Bu, bir oyuncunun hesabını diğer kişilere devrederek hesabın 7/24 aktif kalmasını sağladığı bir yöntem.
Video oyunlarının tanrısıyım
Elon Musk’ın bu itirafının ardından eski eşi, sosyal medyada Musk’ı savunan bir paylaşım yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sadece kişisel gururum için belirtmek isterim ki, çocuklarımın babası Diablo'da Zir Abattoir'i temizleyen ilk Amerikalı druid oldu ve o sezonu ABD'nin en iyisi olarak tamamladı. Ayrıca Polytopia'da sıralamaya girdi ve bizzat Felix'i oyunda yendi. Bu olaylara kendi gözlerimle tanık oldum. Bunu doğrulayabilecek başka tanıklar da var.”Kaynakça https://insider-gaming.com/elon-musk-cheated-diablo-poe-admit/ https://www.tweaktown.com/news/102692/elon-musk-confirms-he-cheated-to-become-top-player-in-path-of-exile-2-and-diablo-iv/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.