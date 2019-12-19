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    Bu da 600TL’lik oyuncu çorabı

    Ünlü spor giyim markası PUMA, oyuncuların eSpor turnuva salonlarında daha rahat hareket edebilmesi için Active Gaming Footwear adındaki melez çorabını satışa sundu.
    2 sa.
    989
    20
    8
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bu da 600TL’lik oyuncu çorabı
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    Video oyunculuğu sektörünün sürekli büyüyen bir pazar haline gelmesi her sektörden firmanın kendi çapında yatırım yapmasını tetikliyor. Spor giyim markası PUMA oyunculara yönelik olarak çok modlu bir çorap tanıttı.

    PUMA Active Gaming Footwear özellikleri ve fiyatı

    Active Gaming Footwear adındaki ürün üstü kumaş dokuma, tabanı ise sağlam plastikten imal edilmiş. PUMA çorabın eSpor organizasyonları gibi iç mekanlarda ve ev içinde rahat bir kullanım sunduğunu ifade ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Scuf kontrolcü markası Corsair tarafından satın alındı"

    Ayağı sıkı bir şekilde saran Active Gaming Footwear çorabı 3 farklı mod ile geliyor. Kumaş yapı farklı sıkılıklarda ayarlanarak ayağı sıkma veya rahat bırakma şeklinde etki yapabiliyor. Böylece oyuncu gerektiği zamanda sıkılığı ayarlayabiliyor.

    Active Gaming Footwear oyuncu çorabı 105$ fiyat etiketi ile satışa çıktı. Yaklaşık 600TL gibi bir rakama denk gelen oyuncu çorabını sürekli eSpor organizasyonlarında boy gösteren kişilerin rağbet edeceği tahmin ediliyor.



    https://www.tweaktown.com/news/69380/puma-engineer-105-active-gaming-footwear-socks-multiple-modes/index.html Yorum Yaz
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    Fatic 2 sa. en beğenilen
    Seneye kalmaz RGB li modeli duyrulur
    Yanıtla +11
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    esmerbuyucu 1 sa.
    Oyuncu iç çamaşırı çıkarsa kimse şaşırmaz o halde.
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    a_y_k_u_t 13 dk.
    Bu nasıl oyuncu çorabı RGB aydınlatma yok :D
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    alaz1903 17 dk.
    Firmalar tarafından oyuncuların söğüşlenmeye an açık kitle gibi göründüğünün ıspatı.
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    Godolphin 1 sa.
    E-spor donu arıyorum.
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    esmerbuyucu 1 sa.
    Oyuncu iç çamaşırı çıkarsa kimse şaşırmaz o halde.
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    WmGMD 1 sa.
    Ahahahah geçen sene dalga geçilen şey bu sene yapılıyor.
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    kucukyenici 1 sa.
    Iphone çorabı mı?
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    FizzleGiggs 1 sa. kucukyenici
    O parasının hakkını veriyor bu vermiyor ama merak etme seneye rgb’li modeli duyurulur
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    Fatic 2 sa. en beğenilen
    Seneye kalmaz RGB li modeli duyrulur
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