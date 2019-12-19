Bu da 600TL’lik oyuncu çorabı

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Video oyunculuğu sektörünün sürekli büyüyen bir pazar haline gelmesi her sektörden firmanın kendi çapında yatırım yapmasını tetikliyor. Spor giyim markası PUMA oyunculara yönelik olarak çok modlu bir çorap tanıttı.

PUMA Active Gaming Footwear özellikleri ve fiyatı

Active Gaming Footwear adındaki ürün üstü kumaş dokuma, tabanı ise sağlam plastikten imal edilmiş. PUMA çorabın eSpor organizasyonları gibi iç mekanlarda ve ev içinde rahat bir kullanım sunduğunu ifade ediyor.

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Ayağı sıkı bir şekilde saran Active Gaming Footwear çorabı 3 farklı mod ile geliyor. Kumaş yapı farklı sıkılıklarda ayarlanarak ayağı sıkma veya rahat bırakma şeklinde etki yapabiliyor. Böylece oyuncu gerektiği zamanda sıkılığı ayarlayabiliyor.

Active Gaming Footwear oyuncu çorabı 105$ fiyat etiketi ile satışa çıktı. Yaklaşık 600TL gibi bir rakama denk gelen oyuncu çorabını sürekli eSpor organizasyonlarında boy gösteren kişilerin rağbet edeceği tahmin ediliyor.

https://www.tweaktown.com/news/69380/puma-engineer-105-active-gaming-footwear-socks-multiple-modes/index.html