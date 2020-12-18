Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard Entertainment'ın yaptığı Diablo serisinin yeni oyunu Diablo Immortal'dan bazı güncellemeler paylaşıldı. İki yıl önce duyurulan ancak oyuncuların bir hayli tepki gösterdiği oyunun alfa testleri başlıyor.

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Oyunun baş tasarımcısı Wyatt Cheng, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada oyunun teknik alfa aşamasına geçmek üzere olduğunu açıkladı. Ancak ne yazık ki çoğunluğu Avustralya'dan olan az sayıda oyuncu kısa süreliğine erişim hakkına sahip olacak. Oyunun erken aşamadaki seviye atlama deneyimi ve orta bölümlerdeki sistemler test edilecek. Oyunun test aşamasında yalnızca 4 sınıf bulunacak ve bunlar; Barbarian, Monk, Demon Hunter ve Wizard. Ayrıca üst seviye limiti de sadece test için 60'tan 45'e düşürüldü.

Diablo Immortal, Diablo 2 ve Diablo 3 arasında bir zamanda geçecek. Worham'da başlayacak olan hikaye oyuncuları tanındık tanınmadık bölgelere götürecek. Deckard Cain de yine işin içinde.

Son olarak da oyunun ücretsiz bir oyun olacağı doğrulandı. Ana hikayenin tamamı ve ileride gelecek olan içerik güncellemeleri ücretsiz olacak. Ancak sadece isteğe bağlı oyun içi satışlar da yapılacak.

Oyunun ne zaman çıkış yapacağı henüz bilinmiyor. Oyunun mobil cihazlar için yayınlanacağını ve çok oyunculu bir oyun olacağını hatırlatalım. Alfa testi için buradan kayıt yaptırarak şansınızı deneyebilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/diablo-immortal-ready-for-public-alpha-promises-content-updates-are-always-going-to-be-free/

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