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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor

    Oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Diablo'nun geçtiğimiz yıllarda duyurulan mobil oyunu Diablo Immortal'ın ücretsiz olacağı doğrulandı.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard Entertainment'ın yaptığı Diablo serisinin yeni oyunu Diablo Immortal'dan bazı güncellemeler paylaşıldı. İki yıl önce duyurulan ancak oyuncuların bir hayli tepki gösterdiği oyunun alfa testleri başlıyor.

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    Oyunun baş tasarımcısı Wyatt Cheng, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada oyunun teknik alfa aşamasına geçmek üzere olduğunu açıkladı. Ancak ne yazık ki çoğunluğu Avustralya'dan olan az sayıda oyuncu kısa süreliğine erişim hakkına sahip olacak. Oyunun erken aşamadaki seviye atlama deneyimi ve orta bölümlerdeki sistemler test edilecek. Oyunun test aşamasında yalnızca 4 sınıf bulunacak ve bunlar; Barbarian, Monk, Demon Hunter ve Wizard. Ayrıca üst seviye limiti de sadece test için 60'tan 45'e düşürüldü.

    Diablo Immortal, Diablo 2 ve Diablo 3 arasında bir zamanda geçecek. Worham'da başlayacak olan hikaye oyuncuları tanındık tanınmadık bölgelere götürecek. Deckard Cain de yine işin içinde.

    Son olarak da oyunun ücretsiz bir oyun olacağı doğrulandı. Ana hikayenin tamamı ve ileride gelecek olan içerik güncellemeleri ücretsiz olacak. Ancak sadece isteğe bağlı oyun içi satışlar da yapılacak. 

    Oyunun ne zaman çıkış yapacağı henüz bilinmiyor. Oyunun mobil cihazlar için yayınlanacağını ve çok oyunculu bir oyun olacağını hatırlatalım. Alfa testi için buradan kayıt yaptırarak şansınızı deneyebilirsiniz.



    https://www.pcgamer.com/diablo-immortal-ready-for-public-alpha-promises-content-updates-are-always-going-to-be-free/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Minimum Requirements
    Operating System Android OS 5.0 (Lollipop) and higher
    Processor Snapdragon 710 / Hisilicon Kirin 810
    Memory 2 GB RAM
    Storage 4 GB internal space
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    HES kodu istiyor !
    chip taktıranlara bedava mış ! :) :D
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    GENÇ_EFENDİ 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Geliyor sonunda şubat gibi salarlar umarım blizzard, activision ile birleştikten sonra her yaptıkları hayal kırıklığı oldu.Umarım üzmez.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    efektlerden bi b*k gözükmüyor !
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    Jevreyzist 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Allah'ım sonunda geliyor ya kaç yıl oldu, kaç yıldır çıkarmadılar, umarım pay to win olmaz. 2-3 arasındaki hikayeyi iyi anlatabilir.
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    Outrageous2344 (on ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Her telefon desteklemiyor bu arada. Playstore dan kaldırmışlar
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    Jevreyzist 3 gün ( Mesaj Silindi ) Outrageous2344
    Evet şuan öyle görünüyor ama geliştirici twiterda ilerleyen zamanda daha çok telefona geleceğini alfa testinden sonra başlayacağını söylemiş. Apple store gelecek
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