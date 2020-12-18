Cyberpunk 2077 PS Store'dan kaldırıldı! Herkese para iadesi yapılıyor

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Son yılların en heyecanla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 büyük bir fiyasko olma yolunda ilerliyor. Sony bugün büyük ve şaşırtıcı bir karar vererek oyunu PlayStation Store'dan tamamıyla kaldırma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan şirket, isteyen herkesin Cyberpunk 2077'yi kolaylıkla iade edebileceğini duyurdu.

PS Store'dan kaldırıldı! "Yüksek müşteri memnuniyeti önceliğimiz"

Cyberpunk 2077'yi PS Store'dan kaldırdıktan sonra resmi bir açıklama yayınlayan Sony,"SIE her zaman yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlamak için çabalıyor, dolayısıyla Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store üzerinden satın alan tüm oyunculara full iade sunmaya başlıyoruz. İade sürecinizi başlatmak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret edin."

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin PS4'teki 'berbat' performansı nedeniyle para iadeleri yapılıyor"

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Para iadenizi almak için bu linkteki formu doldurmanız gerekiyor. Şu anda erişimde bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz, ancak Sony kısa sürede bu sorunların çözüleceğini söyledi.

Sony'nin bugünkü sürpriz hamlesi, oyun dünyasında daha önce pek örneği görülmemiş cinsten. Aylardır mağaza ana sayfasında reklamları yapılan son yılların belki de en büyük oyununun tamamıyla satın alıma kapatılmasını kimse beklemiyordu.

Cyberpunk 2077 görsellik ve performans anlamında konsollarda çok kötü bir çıkış gerçekleştirmişti. Oyun normalde PC'de epey etkileyici görselliğe sahip ancak konsol tarafında durum maalesef o kadar kötü ki PC'deki o müthiş görselliğin esamesi bile okunmuyor; PC-PS4 arasında adeta iki farklı oyuna bakıyormuşsunuz gibi bir görüntü var. Performans tarafında ise işler daha da vahim, baz PS4'te özellikle de yoğun sahnelerde kare hızı 15 FPS'ye kadar düşebiliyor.

Cyberpunk 2077'yi konsollarda satın alan oyuncuların önemli bir kısmı tahmin edebileceğiniz gibi bir haftadır epey kızgındı. Özellikle de CD Project RED'in çıkış öncesinde yaptığı yalan reklamlar ve oyunun konsol versiyonunun çıkıştan önce hiçbir şekilde gösterilmemesi oyunculardan büyük tepki aldı. On binlerce kullanıcı ise oyunu iade etmek için Sony'yle iletişime geçmeye çalışıyordu.

Yaşanan tüm bu olaylara sessiz kalmak istemeyen Sony ise bugün nihai bir karar alarak bu işe bir son vermek istemiş gibi görünüyor. Sony'nin kararı elbette beklenmedik ancak sosyal medyaya baktığımızda oyunseverlerin genel itibarıyla Sony'yi bu hamlesi nedeniyle takdir ettiğini görüyoruz.

https://www.playstation.com/tr-tr/cyberpunk-2077-refunds

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