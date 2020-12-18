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    Cyberpunk 2077 PS Store'dan kaldırıldı! Herkese para iadesi yapılıyor

    Sony bugün kimsenin beklemediği bir karar alarak Cyberpunk 2077'yi PS Store'dan kaldırdı. Müşteri memnuniyetinin öncelikli olduğunu belirten şirket, isteyen herkese para iadesi yapılacağını duyurdu.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    20

    Cyberpunk 2077 PS Store'dan kaldırıldı! Herkese para iadesi yapılıyor
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    Son yılların en heyecanla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 büyük bir fiyasko olma yolunda ilerliyor. Sony bugün büyük ve şaşırtıcı bir karar vererek oyunu PlayStation Store'dan tamamıyla kaldırma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan şirket, isteyen herkesin Cyberpunk 2077'yi kolaylıkla iade edebileceğini duyurdu.

    PS Store'dan kaldırıldı! "Yüksek müşteri memnuniyeti önceliğimiz"

    Cyberpunk 2077'yi PS Store'dan kaldırdıktan sonra resmi bir açıklama yayınlayan Sony,"SIE her zaman yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlamak için çabalıyor, dolayısıyla Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store üzerinden satın alan tüm oyunculara full iade sunmaya başlıyoruz. İade sürecinizi başlatmak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret edin."

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin PS4'teki 'berbat' performansı nedeniyle para iadeleri yapılıyor"

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    Para iadenizi almak için bu linkteki formu doldurmanız gerekiyor. Şu anda erişimde bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz, ancak Sony kısa sürede bu sorunların çözüleceğini söyledi.

    Sony'nin bugünkü sürpriz hamlesi, oyun dünyasında daha önce pek örneği görülmemiş cinsten. Aylardır mağaza ana sayfasında reklamları yapılan son yılların belki de en büyük oyununun tamamıyla satın alıma kapatılmasını kimse beklemiyordu.

    Cyberpunk 2077 görsellik ve performans anlamında konsollarda çok kötü bir çıkış gerçekleştirmişti. Oyun normalde PC'de epey etkileyici görselliğe sahip ancak konsol tarafında durum maalesef o kadar kötü ki PC'deki o müthiş görselliğin esamesi bile okunmuyor; PC-PS4 arasında adeta iki farklı oyuna bakıyormuşsunuz gibi bir görüntü var. Performans tarafında ise işler daha da vahim, baz PS4'te özellikle de yoğun sahnelerde kare hızı 15 FPS'ye kadar düşebiliyor.

    Cyberpunk 2077'yi konsollarda satın alan oyuncuların önemli bir kısmı tahmin edebileceğiniz gibi bir haftadır epey kızgındı. Özellikle de CD Project RED'in çıkış öncesinde yaptığı yalan reklamlar ve oyunun konsol versiyonunun çıkıştan önce hiçbir şekilde gösterilmemesi oyunculardan büyük tepki aldı. On binlerce kullanıcı ise oyunu iade etmek için Sony'yle iletişime geçmeye çalışıyordu.

    Yaşanan tüm bu olaylara sessiz kalmak istemeyen Sony ise bugün nihai bir karar alarak bu işe bir son vermek istemiş gibi görünüyor. Sony'nin kararı elbette beklenmedik ancak sosyal medyaya baktığımızda oyunseverlerin genel itibarıyla Sony'yi bu hamlesi nedeniyle takdir ettiğini görüyoruz.



    https://www.playstation.com/tr-tr/cyberpunk-2077-refunds Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mShinQda 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yağlayıp ballayıp satın alanlar düşünsün.

    insanları yalan yanlış yanıttılar , çoğu kişi forumdan o tiplerin sözlerinede itibar ederek aldılar oyunu.

    2 çift lafım var kendilerine , parayı babanızın kartından çekmiyor herkes, eşşek gibi mesai harcayıp alın teri var. Şu cihazları oyunları vb işlevsel özelliği sadece eğlence olan durumları abartmaktan vazgeçin. Milletin vaktinide boşa harcatmayın.
    Yağlayıp ballayıp satın alanlar düşünsün. insanları yalan yanlış yanıttılar , çoğu kişi forumdan o tiplerin sözlerinede itibar ederek aldılar oyunu.
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    3 Yanıt Yanıtla +64
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla ne zaman bu kadar abartı hype yapılsa böyle oluyor. Tamam işte cyber temalı rpg gta'msı oyun çıkacak de, bir daha da üstüne konuşma. Her gün her gün, şöyle güzel olacak, böyle süper olacak diye salladılar da salladılar. Eski konsollara onca düşük grafikle ve 15fps ile çıkartmaları zaten hataydı. Hayır aslında başlangıç olarak sadece pc ye çıkartsalardı. Sonra çok istiyorlarsa konsollara 1 sene sonra falan çıkartsalardı. Yeni konsollar zaten daha yaygınlaşmış olurdu, eskisine de çıkartmaya gerek kalmazdı. Şimdi onca tepkiyle tüm satışları etkilendi.
    Valla ne zaman bu kadar abartı hype yapılsa böyle oluyor. Tamam işte cyber temalı rpg gta'msı oyun çıkacak de, bir daha da üstüne konuşma. Her gün her gün, şöyl...
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    onurfredy (onur kuru) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    CDPR göz göre göre yalan söylemiş
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    Yorumlar (60) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr.ED (Erman ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    [color=#660099]No Man&#39;s Sky'ı tahtından etti.
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    dribblingmaster (Ali ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2011de çıkan Rage oyunuda çok güzel yönleri olan ama çok buglı bi oyundu yeni doom çıkana kadar id'nin kulakları baya çınlamıştı.
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    Oğuzhan/ (Oğuzhan ---) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunun grafikleri ps4 pro- ps4 arasında neredeyse aynıydı. inatla grafikleri eşite çekmeye çalışmışlar ama fps düşüşlerini engelleyememişler. Adam gibi düşürsenize kardeşim eski cihaz kaldırmıyor işte ne yapalım şimdi. bugları geç 15 fps oyun olmaz. çözünürlüğü düşürmüşler güya o kapatacak açığı.

    -neredeyse sandbox oyunu gidip last of us 2 gibi sürekli map loading yapan elemanla karşılaştırmayacağız.
    -Hadi god of war desen zaten her yere yürüyerek gidiliyor. O arada map yükleniyor her türlü...
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    Tandarul (Taner Gülgeç) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Merhabalar,
    Bence; daha önce iyi işler yapmış firmalar ve oyun yapımcısı ekipler de, günümüz oyun piyasasının baskısı ile bir şeylerde çuvallayabiliyor maalesef.
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    m-99 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Steamden iade ettim oyunu 250 tl yi harcamak için nice güzel oyunlar gelecektir. Bu bug yuvasına verecek 1 liram bile olmaz. Öyle marketing videoları ve görselleri ile milleti keklemek kolay sandılar.
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    suÇ (ertan kaya) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Videolarını bile izlemedim,o kadar soğuktum bu oyuna.demek bu yüzdenmiş
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    yukleniyor (Rocky Balbao) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    dal ta**ak ile uğraşacaklarına bu sorunlarla uğraşsalarmış
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    Teterboro (Barış ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    benim şimdi amd 3400 g apu işlemcili bilgisayarım var. acaba bu oyunu kaldırır mı? kararsız kaldığım için oyunu almadım.
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    Drift 2 gün ( Mesaj Silindi ) Teterboro
    Iyi ki öyle kalmışsınız
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    XanthiN (Ozan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Konunun PS bölümüne yansıması yapıldı
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    ugah6aiw 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    @ilkerinanç anca kendini avut... blokla kaldır mı yapıyorsun yazık sana...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün ( Mesaj Silindi ) ugah6aiw
    Size aslında çok kızmıyorum, sizin elinizden gelen bu kadar da sizin gibilere bu forumun yöneticileri neden müsamaha gösteriyor, neden forumu bu kadar ayağa düşmesine izin veriyorlar onu anlamıyorum?

    Valla kendi bilecekleri iş bir zaman gelir geri alınamayacak noktaya gelir kendileri kaybederler bu canavarı böyle büyütürlerse. Donanımhaber gider Teknopat gelir o gider başkası gelir, sonuçta forum mu yok koskoca internette?
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    10617 kez okundu.
    52 kişi, toplam 60 yorum yazdı.

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