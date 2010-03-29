Digital Storms, Black Ops oyuncu sistemine Fermi takviyesi yaptı

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Yüksek performanslı sistem üreticileri, Fermi güncellemelerine devam ediyor. Origin ve Maingear gibi firmalardan sonra Digital Storm da oyunuclar için hazırladığı Black|OPS sisteminde GeForce GTX 480 / GeForce GTX 470 güncellemesine gidiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre dileyen kullanıcılar Black|OPS sistemini bir veya iki adet GeForce GTX 470 / 480 ekran kartıyla konfigüre edebilecek. Digital Storm'dan ürün geliştirme müdürü Rajeev Kuruppu, GeForce GTX 480 şimdiye kadar yapımış en güçlü GPU ve bu karta entegre olmak Black|OPS sistemine benzeri görülmemiş bir grafik performansı sağladığı belirtti.

Digital Storms, GeForce GTX 470 donanımlı Black|OPS sistemini 2244 dolar, GeForce GTX 480 SLI donanımlısını ise 3659 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor.