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Digital Storms, Black Ops oyuncu sistemine Fermi takviyesi yaptı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digital Storms, Black Ops oyuncu sistemine Fermi takviyesi yaptı
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Yüksek performanslı sistem üreticileri, Fermi güncellemelerine devam ediyor. Origin ve Maingear gibi firmalardan sonra Digital Storm da oyunuclar için hazırladığı Black|OPS sisteminde GeForce GTX 480 / GeForce GTX 470 güncellemesine gidiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre dileyen kullanıcılar Black|OPS sistemini bir veya iki adet GeForce GTX 470 / 480 ekran kartıyla konfigüre edebilecek. Digital Storm'dan ürün geliştirme müdürü Rajeev Kuruppu, GeForce GTX 480 şimdiye kadar yapımış en güçlü GPU ve bu karta entegre olmak Black|OPS sistemine benzeri görülmemiş bir grafik performansı sağladığı belirtti.

Digital Storms, GeForce GTX 470 donanımlı Black|OPS sistemini 2244 dolar, GeForce GTX 480 SLI donanımlısını ise 3659 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor.


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UzmaN345 9 yıl
bizim paramız bunlara yetmez D
ekran kartları su sogutmalı ve SLI ve işlemcide
5600tl
digeri 3433tl
+ KDV hesabını siz yapın
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SupermanPrime 9 yıl
GTX480 yazısını gören en güçlü ibaresini zaten yapıştırıyo :D
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StreamRolleR 9 yıl
firebal.net/...
Satın almak isteyenler..
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F.@.T.İ.H 9 yıl

say me

Kasa Corsair 800D


cok iyi bir kasa şuan Türkiye'de mevcut..
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kemomando 9 yıl
kasayı çok begendim.:)
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