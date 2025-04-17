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    Rekabet Kurumu, Varta'ya soruşturma başlattı

    Rekabet Kurumu, Varta'nın rekabeti sınırlandırmaya yönelik teşebüüslerine yönelik soruşturma başlattı. Varta'nın fiyatlara ve internetten satışa müdahale edip etmediği araştırılacak.
    Rekabet Kurumu, Varta'ya soruşturma başlattı Tam Boyutta Gör
    Pek çok sektördeki rekabet sorununu gideren Rekabet Kurumu şimdi de pil ve akü sektöründe faaliyet gösteren Varta Pilleri Ticaret Limited Şirketi VARTA'ya soruşturma başlattığını duyurdu. VARTA’nın ürünlerini satan ticari müşteriler ve bayilere yönelik olarak VARTA’nın çeşitli ticari sınırlamalar uygulayıp uygulamadığı incelenecek.

    Neden soruşturma açıldı?

    Rekabet Kurumu, Varta satışı yapılan noktalarda Varta tarafından fiyatlara müdahale edildiği, müşteri sınırlamaları uygulandığı ve internetten satışlara müdahale edildiğine yönelik rekabeti ihlal eden uygulamaları araştıracak. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediği incelenecek.

    Soruşturma sonucunda Varta’nın rekabet ihlali yaptığına karar verilirse idari para cezası kesilecek ve rekabeti engelleyen uygulamaların sonlandırılmasına karar verilecek. Bu da markette, kırtasiyede, teknoloji mağazalarında, akü bayilerinde veya internette daha ucuz fiyata Varta ürünlerinin satılabilmesinin önünü açacak.

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    pskillercheto 19 saat önce

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