Devlet destekleri Dijital Türk Lirası ile ödenecek: Paranın takibi yapılacak!

- Banka hesabı olmayanlar online ödeme ve para transferi yapabilecek
- KOSGEB desteği gibi devlet destekleri Dijital Türk Lirası ile ödenecek
- İkinci faz çalışmaları devam ediyor
- Bu yıl yapılacak çalışmalar neler?
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Dijital Türk Lirası ile dijital ödemelerin daha kolay bir şekilde yapılması, finansal güvenlk sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi amaçlanıyor. Ayrıca Dijital Türk Lirası ile mikro ödemeler ve sınır ötesi ödemeler yapılabilecek. Dijital dönüşümünün önemli bir yapıtaşı olacak Dijital Türk Lirası, akıllı şehirler, mikro ödemeler ve sınır ötesi ödemeler gibi yenilikçi alanlarda da kullanılabilecek.
Banka hesabı olmayanlar online ödeme ve para transferi yapabilecek
Dijital Türk Lirası sisteminin FAST ve e-Türkiye gibi mevcut altyapılara entegrasyonu için çalışmalar sürüyor. Kullanıcılar banka müşterisi olmadan dahi bu ödeme yöntemleriyle bankalara para gönderebilecek. Kredi kartı ve banka kartı kullanmadan online alışveriş yapabileceksiniz.
Dijital Türk Lirası için “Mobil Cüzdan” uygulaması geliştirildi. Herkesin kullanımına açık olacak olan Mobil Cüzdan uygulaması sayesinde bakiyenizi görüntüleyebilir, para gönderebilir, para alabilir ve dijital ödeme yapabilirsiniz.
KOSGEB desteği gibi devlet destekleri Dijital Türk Lirası ile ödenecek
Devlet desteklerinin verimliliği ve etkinliğinin izlenmesi için bu ödemelerin Dijital Türk Lirası ile yapılması planlanıyor. İlk olarak KOSGEB desteklerinin ödemesi elektronik ortama taşınıyor. Destekler “KOSGEB Dijital” uygulaması aracılığıyla ödenecek ve belirlenen destek başlıklarına göre harcama yapılması sağlanacak. Destek ödemelerinin projelerde belirlenen destek başlıklarına uygun gerçekleştirilmesi, uygun olmayanların önüne geçilmesi ve kontrol edilmesi sağlanacak
İkinci faz çalışmaları devam ediyor
Dijital Türk Lirası çalışmaları 2020 yılında başlamış ve 2023’te Faz-1 testleri yapılmıştı. Dijital Türk Lirası ile ilk ödeme işlemi 2023 yılının sonunda gerçekleşti. 2024 yılında çalışmanın kapsamı genişletildi ve Faz-2 aşamasına geçildi. Ödeme, para transferi gibi teknolojiler test ediliyor. Aynı zamanda Dijital Türk Lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınıyor.
Bu yıl yapılacak çalışmalar neler?
Bu yıl devam eden "Dijital Türk Lirası Projesi"nin ikinci faz çalışmaları kapsamında dijital para sistemi, dijital kimlik entegrasyonu, mobil uygulamalar, servis katmanı uygulamaları, çevrim dışı ödemeler, programlanabilir ödemeler, birlikte çalışabilirlik çözümleri, izleme ve yönetim ortamları, veri yönetimi ve siber güvenlik konularında araştırma, geliştirme ve test faaliyetleri yürütülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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