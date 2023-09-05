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    Kripto para dünyasında milyoner sayısı açıklandı

    Henley & Partners ve New World Wealth tarafından hazırlanan Kripto Varlık Raporu'na göre dünyada 88 bin kripto milyoneri bulunuyor.                              
    Kripto para dünyasında milyoner sayısı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Danışmanlık firması Henley & Partners ve küresel servet istihbaratı şirketi New World Wealth ortaklığıyla hazırlanan "Kripto Varlık Raporu" sonuçları açıklandı. Rapora göre kripto para dünyasında dünya çapında 88 bin 200 kişinin kripto milyoneri (dolar cinsinden) olduğu açıklandı. Rapora göre dünya genelinde 425 milyon kişinin kripto para sahibi olduğu belirlendi.

    Serveti 100 milyon doları aşan kripto paraya sahip yatırımcı sayısının 182 kişi bulunduğu ifade edildi. Dünyanın 22 kripto milyarderi bulunduğu ve bunlardan 6'sının servetlerini öncelikle Bitcoin ticareti yoluyla biriktirdiğine dikkat çekildi.

    Türkiye kripto paraları benimsemede 24'üncü sırada

    Raporda yer alan Kripto Benimseme Endeksi, ülkelerin lripto para birimlerini ve blokzincir teknolojilerini kabul etme ve özümseme düzeyini gösteriyor. Yapılan araştırmaya göre Türkiye yüzde 45,83 Kripto Benimseme Endeksi ile 24. sırada yer aldı.

    Kripto Benimseme Endeksi’nde yüzde 83,76 ile 1. sırada, İsviçre yüzde 78,17 ile 2. sırada, Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 76,17'lik puanıyla 3. sırada yer aldı. Bu ülkeleri Hong Kong, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada, Malta ve Malezya takip ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 6 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    example.com nedir sim kart kaydı yapılamadı makedonya sahibinden sitesi izmir fethiye arası gezilecek yerler aracın kaçıncı sahibiyim

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