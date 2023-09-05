Kripto para dünyasında milyoner sayısı açıklandı

Serveti 100 milyon doları aşan kripto paraya sahip yatırımcı sayısının 182 kişi bulunduğu ifade edildi. Dünyanın 22 kripto milyarderi bulunduğu ve bunlardan 6'sının servetlerini öncelikle Bitcoin ticareti yoluyla biriktirdiğine dikkat çekildi.
Türkiye kripto paraları benimsemede 24'üncü sırada
Raporda yer alan Kripto Benimseme Endeksi, ülkelerin lripto para birimlerini ve blokzincir teknolojilerini kabul etme ve özümseme düzeyini gösteriyor. Yapılan araştırmaya göre Türkiye yüzde 45,83 Kripto Benimseme Endeksi ile 24. sırada yer aldı.
Kripto Benimseme Endeksi’nde yüzde 83,76 ile 1. sırada, İsviçre yüzde 78,17 ile 2. sırada, Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 76,17'lik puanıyla 3. sırada yer aldı. Bu ülkeleri Hong Kong, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada, Malta ve Malezya takip ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.