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    Thodex davası resmen başladı

    Binlerce kişiyi mağdur eden ve kurucusunun yurt dışına kaçtığı Türk kripto para borsası Thodex hakkındaki dava resmen başladı. İlk duruşma bugün yapıldı.              
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    Thodex davası başladı
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    Türk kripto para dünyasının bugüne kadarki en büyük dolandırıcılığı olan Thodex dolandırıcılık davası resmen başladı. Aralarında Thodex borsasının sahibi Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıkların tamamı katıldı. Yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer ise duruşmada yer almadı.

    Vurgunun boyutu 356 milyon TL

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 356 milyon liralık vurgun yapıldığı belirtiliyor. MASAK raporuna göre Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira değerindeki kripto paranın önemli bir kısmının, ticari merkezi Malta'da bulunan bir kripto para hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

    40 bin 564 yıla kadar hapis istemi

    Firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    Thodex vurgunu geçen sene Nisan ayında yapılmıştı. Bakım gerekçesiyle Thodex iki gün kapalı kalmış, sonrasında Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçtığı ve kripto paraları yanında götürdüğü ortaya çıkmıştı. Binlerce kişi mağdur oldu. Arnavutluk’ta olduğu belirlenen Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldı ancak Türkiye’ye getirilemedi.

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    C
    Command-01 5 gün önce

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    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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