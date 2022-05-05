Thodex davası resmen başladı

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Türk kripto para dünyasının bugüne kadarki en büyük dolandırıcılığı olan Thodex dolandırıcılık davası resmen başladı. Aralarında Thodex borsasının sahibi Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıkların tamamı katıldı. Yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer ise duruşmada yer almadı.

Vurgunun boyutu 356 milyon TL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 356 milyon liralık vurgun yapıldığı belirtiliyor. MASAK raporuna göre Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira değerindeki kripto paranın önemli bir kısmının, ticari merkezi Malta'da bulunan bir kripto para hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

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40 bin 564 yıla kadar hapis istemi

Firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Thodex vurgunu geçen sene Nisan ayında yapılmıştı. Bakım gerekçesiyle Thodex iki gün kapalı kalmış, sonrasında Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçtığı ve kripto paraları yanında götürdüğü ortaya çıkmıştı. Binlerce kişi mağdur oldu. Arnavutluk’ta olduğu belirlenen Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldı ancak Türkiye’ye getirilemedi.

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