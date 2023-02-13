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    Dikey güneş panelleri, arazi tasarrufu ve su verimliliği sağlayabilir

    Güneş panellerinin geniş bir kullanım alanı olsa da bazı tavizleri vermek gerekiyor. Geliştirilen yeni dikey güneş panelleri ise hem alandan hem de arazideki su kaybı için tasarruf vadediyor.
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    Dikey güneş panelleri, arazi ve su verimliliği sağlayabilir Tam Boyutta Gör
    Ülkeler fosil yakıtlardan uzaklaşmak isterken, son yıllarda güneş enerjisi alanında daha fazla ilgi göstermeye başladılar. Avrupa, sert kışlarla mücadele etmek için güneş enerjisi kullanımını hızla artırırken bu alanda yenilikçi çözümler de geliştiriliyor. California merkezli bir şirket olan Sunstall’ın Sunzaun olarak adlandırdığı dikey güneş panelleri de tam olarak bu yeniliğin bir ürünü.

    Dikey güneş panelleri yüksek alan tasarrufu sağlıyor

    Sunstall’ın dikey güneş panellerinin en büyük avantajı alan tasarrufu. Kurulum olarak geleneksel güneş enerjisi sistemlerine çok benzeyen dikey güneş panelleri, farklı olarak çift yüzeyli bir forma sahip. Kurulduklarında bir çit veya duvarı andıran bir görüntü oluşturan dikey güneş panelleri, geleneksel panellerle aynı enerji üretimini sağlayabiliyor. Bu paneller tarım alanlarındaki mahsulleri yüksek güneş ışığından koruyabiliyor ve aynı zamanda su kullanımını da azaltabiliyor.

    Dikey güneş panelleri, arazi ve su verimliliği sağlayabilir Tam Boyutta Gör
    Esasında yükseltilmiş güneş panelleri sistemleri mevcut ve genellikle tarım alanları için kullanılıyorlar. Agrivoltaik olarak adlandırılan sistem, tarım arazisindeki mahsulü yoğun güneş ışığından korurken aynı zamanda su kaybını da azaltıyor. Ancak bu sistemlerin inşa maliyeti hayli yüksek.

    Öte yandan Sunstall’ın dikey güneş panelleri ise maliyet ve kurulum noktasında çok daha avantajlı ve basit bir yapıya sahip. Bu paneller çift yüzeyli olduğundan dolayı kurulum kısıtlamalarından da muaf oluyorlar. Bu arada Sunzuan'ın 43 panelli dikey sistemi şu anda Kaliforniya'daki bir şarap imalathanesinde kurulu ve 23kW güç üretiyor. Dikey güneş panelleri sadece tarım alanlarında değil aynı zamanda yol kenarları, demiryolları, çitler ve hatta balkonlarda da kullanılabilir.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 9 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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