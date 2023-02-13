Dikey güneş panelleri, arazi tasarrufu ve su verimliliği sağlayabilir

Dikey güneş panelleri yüksek alan tasarrufu sağlıyor
Sunstall’ın dikey güneş panellerinin en büyük avantajı alan tasarrufu. Kurulum olarak geleneksel güneş enerjisi sistemlerine çok benzeyen dikey güneş panelleri, farklı olarak çift yüzeyli bir forma sahip. Kurulduklarında bir çit veya duvarı andıran bir görüntü oluşturan dikey güneş panelleri, geleneksel panellerle aynı enerji üretimini sağlayabiliyor. Bu paneller tarım alanlarındaki mahsulleri yüksek güneş ışığından koruyabiliyor ve aynı zamanda su kullanımını da azaltabiliyor.
Öte yandan Sunstall’ın dikey güneş panelleri ise maliyet ve kurulum noktasında çok daha avantajlı ve basit bir yapıya sahip. Bu paneller çift yüzeyli olduğundan dolayı kurulum kısıtlamalarından da muaf oluyorlar. Bu arada Sunzuan'ın 43 panelli dikey sistemi şu anda Kaliforniya'daki bir şarap imalathanesinde kurulu ve 23kW güç üretiyor. Dikey güneş panelleri sadece tarım alanlarında değil aynı zamanda yol kenarları, demiryolları, çitler ve hatta balkonlarda da kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah