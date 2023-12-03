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    Anlık Bildirim

    İsviçre'de yol kenarındaki duvarlar güneş panelleriyle kaplandı

    Gün geçtikçe kurulumları artan güneş panelleri bu sefer ilginç bir yerde karşımıza çıkıyor. İsviçre'de yol kenarındaki istinat duvarları güneş panelleriyle kaplandı.
    İsviçre'de yol kenarındaki duvarlar güneş panelleriyle kaplandı Tam Boyutta Gör
    Güneş panelleri ucuzladıkça hayatımızda daha fazla yer edinmeye başladılar. Gün geçtikçe kurulumları artan paneller bu sefer ilginç bir yerde karşımıza çıkıyor. İsviçre'de yol kenarındaki istinat duvarları güneş panelleriyle kaplandı.

    İsviçre'de bir kanton, 2035 yılında elektriğinin en az %40'ını yenilenebilir enerjiden üretme hedefiyle ilginç ve yaratıcı bir çözüm geliştirerek yol kenarındaki istinat duvarlarını 756 cam güneş paneliyle kapladı.

    Toplamda 325 kW güce sahip paneller yılda 230.000 kWh elektrik üretecek. Üretilen elektrik yaklaşık 52 evin ihtiyacını karşılayabiliyor. 

    75 derece açıya sahip duvarlara paneller yapışkanla tutturuldu ve vidalanarak sabitlendi. Asfalta yakın olduğu için korozyona uğramaması için panellere anot kaplama uygulandı.

    Tabiki paneller dikey olduğu için güneş ışınlarını dik alamadıklarından verimi düşük olacaktır. Ancak kışın güneş kuzey yarım kürede tam tepede olmadığı için dikey panellerin veriminin arttığı ifade ediliyor. Neticede kullanılmayan, ölü bir alanın elektrik üretiminde kullanılması yaratıcı ve güzel bir fikir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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