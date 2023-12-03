İsviçre'de yol kenarındaki duvarlar güneş panelleriyle kaplandı

İsviçre'de bir kanton, 2035 yılında elektriğinin en az %40'ını yenilenebilir enerjiden üretme hedefiyle ilginç ve yaratıcı bir çözüm geliştirerek yol kenarındaki istinat duvarlarını 756 cam güneş paneliyle kapladı.
Toplamda 325 kW güce sahip paneller yılda 230.000 kWh elektrik üretecek. Üretilen elektrik yaklaşık 52 evin ihtiyacını karşılayabiliyor.
75 derece açıya sahip duvarlara paneller yapışkanla tutturuldu ve vidalanarak sabitlendi. Asfalta yakın olduğu için korozyona uğramaması için panellere anot kaplama uygulandı.
Tabiki paneller dikey olduğu için güneş ışınlarını dik alamadıklarından verimi düşük olacaktır. Ancak kışın güneş kuzey yarım kürede tam tepede olmadığı için dikey panellerin veriminin arttığı ifade ediliyor. Neticede kullanılmayan, ölü bir alanın elektrik üretiminde kullanılması yaratıcı ve güzel bir fikir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.