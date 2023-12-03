Tam Boyutta Gör Güneş panelleri ucuzladıkça hayatımızda daha fazla yer edinmeye başladılar. Gün geçtikçe kurulumları artan paneller bu sefer ilginç bir yerde karşımıza çıkıyor. İsviçre'de yol kenarındaki istinat duvarları güneş panelleriyle kaplandı.

İsviçre'de bir kanton, 2035 yılında elektriğinin en az %40'ını yenilenebilir enerjiden üretme hedefiyle ilginç ve yaratıcı bir çözüm geliştirerek yol kenarındaki istinat duvarlarını 756 cam güneş paneliyle kapladı.

Toplamda 325 kW güce sahip paneller yılda 230.000 kWh elektrik üretecek. Üretilen elektrik yaklaşık 52 evin ihtiyacını karşılayabiliyor.

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75 derece açıya sahip duvarlara paneller yapışkanla tutturuldu ve vidalanarak sabitlendi. Asfalta yakın olduğu için korozyona uğramaması için panellere anot kaplama uygulandı.

Tabiki paneller dikey olduğu için güneş ışınlarını dik alamadıklarından verimi düşük olacaktır. Ancak kışın güneş kuzey yarım kürede tam tepede olmadığı için dikey panellerin veriminin arttığı ifade ediliyor. Neticede kullanılmayan, ölü bir alanın elektrik üretiminde kullanılması yaratıcı ve güzel bir fikir.

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İsviçre'de yol kenarındaki duvarlar güneş panelleriyle kaplandı