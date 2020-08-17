DFC Intelligence’ın raporuna göre dünyada 3 milyardan fazla insan video oyunu oynuyor

Tam Boyutta Gör

Pazar araştırması üzerine yayınladığı raporlarla bilinen DFC Intelligence adlı şirket, küresel ölçekte ele aldığı ve video oyunculuğunun nabzını tuttuğu çalışmayı yayınladı. 2020 yılının ilk yarısının da dahil edildiği çalışmaya göre dünya çapında 3.1 milyara yakın insan video oyunu oynuyor. Dünya nüfusunun 8 milyara yakın olduğu düşünüldüğünde, söz konusu rakam toplam nüfusun yaklaşık %40’ına tekabül etmekte.

Ayrıca Bkz. "Microsoft Flight Simulator'un 40 yıllık müthiş değişimi (VİDEO)"

İlginizi Çekebilir

Kasım 2020’de bir Prince of Persia Remake oyununun piyasaya sürüleceği iddia edildi

Birçoğumuzun tahmin edebileceği üzere video oyun endüstrisinin parlayan yıldızı mobil platformlar. Rapora göre sadece cep telefonlarından oyun oynayan kişi sayısı toplam rakamın neredeyse yarısını oluşturuyor. Sadece mobilde oyun oynayanların %53’ü Asya kıtasında yaşıyor. İkinci sırada Avrupa, üçüncü sırada ise Güney Amerika var.

Tam Boyutta Gör

Sadece konsolda oyun oynayanların sayısının yaklaşık 250 milyon kişi olduğu ifade edilen raporda konsol oyuncularının diğer gruplara kıyasla kişi başına daha çok para harcadığı bilgisi de yer almış.

PC oyuncularının sayısının ise mobil oyunculara yaklaştığı ve 1.5 milyar rakamına ulaştığı görülüyor. Fakat, PC oyuncularının bir kısmının aynı zamanda hem konsol hem de mobil oyuncular grubunda yer aldığını hatırlatmamız gerek. PC oyunculuğunda lider konumunda olan ülke tahmin edilebileceği gibi Çin. Dünyanın en kalabalık ülkesinde PC oyuncusu 300 milyon kadar. Çin’i Hindistan takip ediyor. Bu ülkedeki rakam ise yaklaşık 150 milyon.

Tam Boyutta Gör

Bakalım, söz konusu veriler yıl sonu itibariyle nasıl şekillenecek?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.