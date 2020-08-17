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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DFC Intelligence’ın raporuna göre dünyada 3 milyardan fazla insan video oyunu oynuyor

    DFC Intelligence’ın raporuna göre dünya nüfusunun yaklaşık % 40'ı video oyunlarıyla meşgul. 3.1 milyar insana tekabül eden bu oranda aslan payı, mobil oyunların.
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    Gökhan G.
    Editör
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    DFC Intelligence’ın raporuna göre dünyada 3 milyardan fazla insan video oyunu oynuyor
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    Pazar araştırması üzerine yayınladığı raporlarla bilinen DFC Intelligence adlı şirket, küresel ölçekte ele aldığı ve video oyunculuğunun nabzını tuttuğu çalışmayı yayınladı. 2020 yılının ilk yarısının da dahil edildiği çalışmaya göre dünya çapında 3.1 milyara yakın insan video oyunu oynuyor. Dünya nüfusunun 8 milyara yakın olduğu düşünüldüğünde, söz konusu rakam toplam nüfusun yaklaşık %40’ına tekabül etmekte.

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    Birçoğumuzun tahmin edebileceği üzere video oyun endüstrisinin parlayan yıldızı mobil platformlar. Rapora göre sadece cep telefonlarından oyun oynayan kişi sayısı toplam rakamın neredeyse yarısını oluşturuyor. Sadece mobilde oyun oynayanların %53’ü Asya kıtasında yaşıyor. İkinci sırada Avrupa, üçüncü sırada ise Güney Amerika var.

    DFC Intelligence’ın raporuna göre dünyada 3 milyardan fazla insan video oyunu oynuyor
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    Sadece konsolda oyun oynayanların sayısının yaklaşık 250 milyon kişi olduğu ifade edilen raporda konsol oyuncularının diğer gruplara kıyasla kişi başına daha çok para harcadığı bilgisi de yer almış.

    PC oyuncularının sayısının ise mobil oyunculara yaklaştığı ve 1.5 milyar rakamına ulaştığı görülüyor. Fakat, PC oyuncularının bir kısmının aynı zamanda hem konsol hem de mobil oyuncular grubunda yer aldığını hatırlatmamız gerek. PC oyunculuğunda lider konumunda olan ülke tahmin edilebileceği gibi Çin. Dünyanın en kalabalık ülkesinde PC oyuncusu 300 milyon kadar. Çin’i Hindistan takip ediyor. Bu ülkedeki rakam ise yaklaşık 150 milyon.

    DFC Intelligence’ın raporuna göre dünyada 3 milyardan fazla insan video oyunu oynuyor
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    Bakalım, söz konusu veriler yıl sonu itibariyle nasıl şekillenecek?



    Kaynakça https://www.ign.com/articles/three-billion-people-worldwide-now-play-video-games-new-report-shows https://wccftech.com/gaming-now-counts-over-3-billion-players-globally-says-dfc-intelligence/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Batuhangover01 4 gün
    Bu sektörde bulunmak istiyorum keşke Türkiyede önü açık olsa
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