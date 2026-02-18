Giriş
    Discord gibi yaş doğrulaması isteyen platformlar, kullanıcılarını rakiplerine kaptırıyor

    Discord'un yaş doğrulama zorunluluğu, kullanıcıları alternatif arayışına soktu. Discord'un rakibi TeamSpeak, bir anda artan kullanıcı yoğunluğuyla baş etmekte zorlandığını açıkladı.

    Discord gibi yaş doğrulaması isteyen platformlar, kullanıcılarını rakiplerine kaptırıyor Tam Boyutta Gör
    Çocuklara yönelik uygunsuz içeriklere ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle 9 Ekim 2024 tarihinden beri Türkiye’de erişime kapalı durumda olan Discord, geçtiğimiz günlerde radikal bir karara imza attı ve platforma yaş doğrulama zorunluluğu geleceğini ve bunun için yüz tanıma ve kimlik kullanılacağını açıkladı. Çocuklar için internette güvenli bir alan oluşturulmasına yardımcı olacak bu adım ilk bakışta olumlu bir gelişme gibi görülse de son günlerde yaşananlar herkesin bu yeni sisteme razı olmadığjnı gösteriyor.

    Discord Kullanıcıları TeamSpeak'e Göç Ediyor

    Mart ayından itibaren dünya genelinde zorunlu hâle getireceği yaş ve kimlik doğrulama uygulamalarını yavaş yavaş platforma entegre etmeye başlayan Discord, beklemediği bir göçle karşı karşıya. Discord’un bu yeni politikası, özellikle gizlilik hassasiyeti yüksek kullanıcıları rahatsız etmiş görünüyor. Zira Discord'a alternatif olarak görülen TeamSpeak, adeta bir kullanıcı akınıyla karşı karşıya.

    TeamSpeak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda “inanılmaz bir yeni kullanıcı akını” yaşadığını, hatta ABD başta olmak üzere bazı bölgelerde sunucu kapasitesinin sınırına ulaştığını açıkladı.

    TeamSpeak cephesinden gelen bu açıklama, Discord'un yaş doğrulama uygulamasının kullanıcıları alternatiflere yönelttiğini gösteriyor. Bu durum, benzer zorunluluklar getirmeyi planlayan diğer platform için de ciddi soru işaretleri doğurabilir. Çünkü daha özgür, daha serbest bir alternatifi bulunan her platform, benzer bir göçle karşı karşıya kalabilir.

    Şimdi asıl soru bu göçün ne kadar kalıcı olacağı. Hatırlarsanız daha önce Twitter ve TikTok gibi uygulamaların alternatifleri de benzer yükselişler yaşamış ama bunlar pek kalıcı olmamıştı. Bu dev sosyal ağların aksine Discord'daki iletişim ağları daha ufak çaplı kullanıcı gruplarına bölündüğü, TeamSpeak'in yeni kullancılarını elinde tutma şansı daha yüksek. Bu göçün nasıl sonuçlanacağını bekleyip göreceğiz.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 10 saat önce

    vay be gayet iyi

