Discord gibi yaş doğrulaması isteyen platformlar, kullanıcılarını rakiplerine kaptırıyor

Discord Kullanıcıları TeamSpeak'e Göç Ediyor
Mart ayından itibaren dünya genelinde zorunlu hâle getireceği yaş ve kimlik doğrulama uygulamalarını yavaş yavaş platforma entegre etmeye başlayan Discord, beklemediği bir göçle karşı karşıya. Discord’un bu yeni politikası, özellikle gizlilik hassasiyeti yüksek kullanıcıları rahatsız etmiş görünüyor. Zira Discord'a alternatif olarak görülen TeamSpeak, adeta bir kullanıcı akınıyla karşı karşıya.
TeamSpeak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda “inanılmaz bir yeni kullanıcı akını” yaşadığını, hatta ABD başta olmak üzere bazı bölgelerde sunucu kapasitesinin sınırına ulaştığını açıkladı.
TeamSpeak cephesinden gelen bu açıklama, Discord'un yaş doğrulama uygulamasının kullanıcıları alternatiflere yönelttiğini gösteriyor. Bu durum, benzer zorunluluklar getirmeyi planlayan diğer platform için de ciddi soru işaretleri doğurabilir. Çünkü daha özgür, daha serbest bir alternatifi bulunan her platform, benzer bir göçle karşı karşıya kalabilir.
Şimdi asıl soru bu göçün ne kadar kalıcı olacağı. Hatırlarsanız daha önce Twitter ve TikTok gibi uygulamaların alternatifleri de benzer yükselişler yaşamış ama bunlar pek kalıcı olmamıştı. Bu dev sosyal ağların aksine Discord'daki iletişim ağları daha ufak çaplı kullanıcı gruplarına bölündüğü, TeamSpeak'in yeni kullancılarını elinde tutma şansı daha yüksek. Bu göçün nasıl sonuçlanacağını bekleyip göreceğiz.
