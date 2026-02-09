Giriş
    Discord’un erişim yasağını kaldıracak hamle: Yaş ve kimlik doğrulama özelliği geliyor

    Discord, çocukların güvenliğini sağlamak için Türkiye'de ve tüm dünyada yüz veya kimlik ile yaş doğrulama özelliğini gelecek ay devreye alıyor. Sistem nasıl çalışacak? Hangi özellikler kısıtlanacak?

    Discord’un yasağını kaldıracak hamle: Yaş ve kimlik doğrulama! Tam Boyutta Gör
    Discord, çocuklara yönelik uygunsuz içeriklere ev sahipliği yapması nedeniyle 9 Ekim 2024 tarihinden beri Türkiye’de erişime engelli durumda. Discord, çocukların platformdaki güvenliğini sağlamak için bugüne kadarki en radikal adımını atıyor. Şirketten yapılan duyuruya göre Discord’a yüz tanıma ve kimlik ile yaş doğrulama zorunluluğu geliyor.

    Mart ayından itibaren Discord’da tüm özelliklere erişmek için yaş doğrulaması zorunlu olacak. Doğrulama yapmayan profiller 18 yaşın altında kabul edilecek ve pek çok özelliğe erişim kısıtlanacak. Discord bu kısıtlamayı İngiltere ve Avustralya’da hayata geçirmişti. Önümüzdeki ay tüm dünyada aktif olacak.

    Discord’un yasağını kaldıracak hamle: Yaş ve kimlik doğrulama! Tam Boyutta Gör

    Discord’da yetişkin olduğunun kanıtlanması için yüzünüzün gözüktüğü kısa bir video veya kimlik resminin yüklenmesi istenecek. Video ve kimlik fotoğrafları cihazda işlenecek, doğrulama sonrasında otomatik olarak silinerek verilerin güvenliği sağlanacak. Doğrulamayı yapmayan kullanıcılar "çocuk" sayılacak.

    18 yaş altı hesaplardaki kısıtlamalar neler olacak?

    • Yaş sınırı olan sunucularda ve NSFW etiketli sunuculara erişim engellenecek
    • Sunucularda sahne olarak bilinen Stage alanına yalnızca 18 yaşın üzerindeki kullanıcılar çıkabilecek.
    • Arkadaş olmayan kişilerden gelen mesajlar ayrı bir kutuda listelenecek.
    • Kullanıcılar, tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık istekleri için bir uyarıyla karşılaşacaklar.

    Discord’un bu hamlesi Türkiye’deki erişim yasağının kaldırılması için yeni bir umut doğurdu. Mart ayından itibaren platformda çocukların daha güçlü şekilde korunması ve zararlı içeriklerin sınırlandırılması hedefleniyor. Kamera veya resmi kimlik ile yapılacak yaş doğrulama süreçleri sayesinde suistimallerin önüne geçilmesi planlanıyor. Çocuklar için daha güvenli bir ortam sunmayı planlayan Discord, gelecekte yeni kısıtlamalar getirebilir.

