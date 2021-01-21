Discovery-BluTV ortaklığında BluTV'ye gelmesi muhtemel içerikler

Türkiye'nin önemli video akış platformlarından olan yerli platform BluTV, geçtiğimiz günlerde önemli ve büyük bir ortaklığa imza attı. Amerika’nın en büyük medya şirketlerinden olan Discovery ve BluTV ortak oldu.
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Bu ortaklığın sonucunda da Discovery içeriklerini BluTV'de izleyebileceğiz. Peki bu ortaklık sonucunda hangi içerikler BluTV'ye eklenecek? Hangi kanalların içeriklerini BluTV'de görebileceğiz? Sizler için listeledik.
Her şeyden önce şu küçük hatırlatmayı yapalım. Burada bahsedeceğimiz tüm içerikler muhtemel içerikler. Yurt dışında Discovery+ platformunda bulunan içerikler. Büyük bir ihtimalle içeriklerin çoğu yayınlanacaktır ülkemizde de ancak resmi olarak Türkiye planını bilmiyoruz.İlginizi Çekebilir Discovery, BluTV'ye ortak oldu! Discovery içerikleri BluTV'de yayınlanacak
Discovery+'ta Bulunan Kanallar
Discovery+, Discovery'nin tüm içeriklerini topladığı bir video akış platformu. BluTV ortaklığında da Discovery+'taki birçok içeriği ülkemizde görmeyi bekliyoruz. Discovery+, platform için özel yayınlanan içerikler dışında birçok kanalın içeriğine de sahip durumda. Bu kanallar ise şöyle:
- HGTV, Food Network
- TLC
- DMAX
- Animal Planet
- OWN
- Discovery
- Discovery+ Originals
- Investigation Discovery
- Magnolia Network
- A&E
- Lifetime
- History
- Trvl
- DIY Network
- Science Channel
- The Dodo
Ayrıca Discovery-BluTV ortaklığında Eurosport'un premium kanalındaki içerikleri de izleyebileceğiz.
Bu kanallar arasında belgesel anlamında size birçok kaliteli içerik sunacak kanal mevcut. Bu içerikler arasında direkt bilgi amaçlı hazırlanan belgeseller ve biraz daha şov karışımı olan içerikler bulunuyor. Peki öne çıkan içerikler hangileri?
Yayınlanması Muhtemel İçerikler
Dediğimiz gibi Discovery+ içerisinde neredeyse tüm Discovery içerikleri bulunuyor. Bunların arasında daha önce ülkemizde yayınlanan belgeseller de ülkemizde yayınlanmayan belgeseller de mevcut. Ayrıca hali hazırda devam eden ya da bitmiş olan birçok Discovery içeriğinin eski bölümleri de sisteme eklenecek.
Discovery+'ta tüm bölümleri bulunan programlar:
- Iron Chef
- Ghost Adventures
- Food Star: Kids
- Worst Cooks In America
- House Hunters
- Chopped Challenge: At Home
- Fixer Upper: Welcome Home
- 90 Day Journey
- Martha Knows Best
- Extreme Makeover: Home Edition
- Dr. Pimple Popper
- Restored By The Fords
- Diners
- Drive-Ins And Dives
- Deadliest Catch
- Love It Or List It
- Buddy Vs. Duff
- Celebrity IOU
- Beat Bobby Flay
- On The Case With Paula Zahn
- Planet Earth II
- Say Yes To The Dress: In Sickness And In Health
- Expedition Unknown
- Diesel Brothers
- Supermarket Stakeout
- Dirty Jobs
Dediğimiz gibi bu içeriklerin arasından hangilerinin BluTV'de yayınlanacağı bilinmiyor ancak yalnızca saydıklarımız değil Discovery'nin tüm ikonik içeriklerinin de sisteme eklenmesi bekleniyor. Tüm bu içeriklere artı olarak Discovery+'a özel içerikler de gelecek. Bu içerikler ise şöyle: 90 Day Fiance Universe, Six Degrees With Mike Rowe, Home Town: Ben’s Workshop, Amy Schumer Learns To Cook: Uncensored, and Bobby ve Giada in Italy.
Şu anda Discovery+ içerisinde 55.000 bölümün bulunduğu belirtiliyor ve bu ilerde daha da artacak. Ancak bu içeriklerin tammı büyük bir ihtimalle BluTV'ye eklenmeyecektir.
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isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.
1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?
Keşke aboneliğim olanlardan birine gelseydi Discovery+
Demek ki en ucuz BluTV yi buldular alacak
Battık valla aboneliklerden
Pandemi dönemi yapacak başka bir şey de yok