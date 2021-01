Discovery-BluTV ortaklığında BluTV'ye gelmesi muhtemel içerikler

Tam Boyutta Gör

Türkiye'nin önemli video akış platformlarından olan yerli platform BluTV, geçtiğimiz günlerde önemli ve büyük bir ortaklığa imza attı. Amerika’nın en büyük medya şirketlerinden olan Discovery ve BluTV ortak oldu.

Bu ortaklığın sonucunda da Discovery içeriklerini BluTV'de izleyebileceğiz. Peki bu ortaklık sonucunda hangi içerikler BluTV'ye eklenecek? Hangi kanalların içeriklerini BluTV'de görebileceğiz? Sizler için listeledik.

Her şeyden önce şu küçük hatırlatmayı yapalım. Burada bahsedeceğimiz tüm içerikler muhtemel içerikler. Yurt dışında Discovery+ platformunda bulunan içerikler. Büyük bir ihtimalle içeriklerin çoğu yayınlanacaktır ülkemizde de ancak resmi olarak Türkiye planını bilmiyoruz.

Discovery+'ta Bulunan Kanallar

Discovery+, Discovery'nin tüm içeriklerini topladığı bir video akış platformu. BluTV ortaklığında da Discovery+'taki birçok içeriği ülkemizde görmeyi bekliyoruz. Discovery+, platform için özel yayınlanan içerikler dışında birçok kanalın içeriğine de sahip durumda. Bu kanallar ise şöyle:

HGTV, Food Network

TLC

DMAX

Animal Planet

OWN

Discovery

Discovery+ Originals

Investigation Discovery

Magnolia Network

A&E

Lifetime

History

Trvl

DIY Network

Science Channel

The Dodo

Ayrıca Discovery-BluTV ortaklığında Eurosport'un premium kanalındaki içerikleri de izleyebileceğiz.

Bu kanallar arasında belgesel anlamında size birçok kaliteli içerik sunacak kanal mevcut. Bu içerikler arasında direkt bilgi amaçlı hazırlanan belgeseller ve biraz daha şov karışımı olan içerikler bulunuyor. Peki öne çıkan içerikler hangileri?

Yayınlanması Muhtemel İçerikler

Dediğimiz gibi Discovery+ içerisinde neredeyse tüm Discovery içerikleri bulunuyor. Bunların arasında daha önce ülkemizde yayınlanan belgeseller de ülkemizde yayınlanmayan belgeseller de mevcut. Ayrıca hali hazırda devam eden ya da bitmiş olan birçok Discovery içeriğinin eski bölümleri de sisteme eklenecek.

Discovery+'ta tüm bölümleri bulunan programlar:

Iron Chef

Ghost Adventures

Food Star: Kids

Worst Cooks In America

House Hunters

Chopped Challenge: At Home

Fixer Upper: Welcome Home

90 Day Journey

Martha Knows Best

Extreme Makeover: Home Edition

Dr. Pimple Popper

Restored By The Fords

Diners

Drive-Ins And Dives

Deadliest Catch

Love It Or List It

Buddy Vs. Duff

Celebrity IOU

Beat Bobby Flay

On The Case With Paula Zahn

Planet Earth II

Say Yes To The Dress: In Sickness And In Health

Expedition Unknown

Diesel Brothers

Supermarket Stakeout

Dirty Jobs

Dediğimiz gibi bu içeriklerin arasından hangilerinin BluTV'de yayınlanacağı bilinmiyor ancak yalnızca saydıklarımız değil Discovery'nin tüm ikonik içeriklerinin de sisteme eklenmesi bekleniyor. Tüm bu içeriklere artı olarak Discovery+'a özel içerikler de gelecek. Bu içerikler ise şöyle: 90 Day Fiance Universe, Six Degrees With Mike Rowe, Home Town: Ben’s Workshop, Amy Schumer Learns To Cook: Uncensored, and Bobby ve Giada in Italy.

Şu anda Discovery+ içerisinde 55.000 bölümün bulunduğu belirtiliyor ve bu ilerde daha da artacak. Ancak bu içeriklerin tammı büyük bir ihtimalle BluTV'ye eklenmeyecektir.

