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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Discovery-BluTV ortaklığında BluTV'ye gelmesi muhtemel içerikler

    Geçtiğimiz günlerde yerel video akış platformu BluTV, Discovery ile ortak oldu. Bu da demek oluyor ki Discovery içerikleri BluTV'ye gelecek. İşte BluTV'ye gelmesi muhtemel içerikler.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Discovery-BluTV ortaklığında BluTV'ye gelmesi muhtemel içerikler
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    Türkiye'nin önemli video akış platformlarından olan yerli platform BluTV, geçtiğimiz günlerde önemli ve büyük bir ortaklığa imza attı. Amerika’nın en büyük medya şirketlerinden olan Discovery ve BluTV ortak oldu. 

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    Bu ortaklığın sonucunda da Discovery içeriklerini BluTV'de izleyebileceğiz. Peki bu ortaklık sonucunda hangi içerikler BluTV'ye eklenecek? Hangi kanalların içeriklerini BluTV'de görebileceğiz? Sizler için listeledik.

    Her şeyden önce şu küçük hatırlatmayı yapalım. Burada bahsedeceğimiz tüm içerikler muhtemel içerikler. Yurt dışında Discovery+ platformunda bulunan içerikler. Büyük bir ihtimalle içeriklerin çoğu yayınlanacaktır ülkemizde de ancak resmi olarak Türkiye planını bilmiyoruz.

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    Discovery-BluTV ortaklığında BluTV'ye gelmesi muhtemel içerikler
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    Discovery+'ta Bulunan Kanallar

    Discovery+, Discovery'nin tüm içeriklerini topladığı bir video akış platformu. BluTV ortaklığında da Discovery+'taki birçok içeriği ülkemizde görmeyi bekliyoruz. Discovery+, platform için özel yayınlanan içerikler dışında birçok kanalın içeriğine de sahip durumda. Bu kanallar ise şöyle: 

    • HGTV, Food Network
    • TLC
    • DMAX
    • Animal Planet
    • OWN
    • Discovery
    • Discovery+ Originals
    • Investigation Discovery
    • Magnolia Network
    • A&E
    • Lifetime
    • History
    • Trvl
    • DIY Network
    • Science Channel
    • The Dodo

    Ayrıca Discovery-BluTV ortaklığında Eurosport'un premium kanalındaki içerikleri de izleyebileceğiz.

    Bu kanallar arasında belgesel anlamında size birçok kaliteli içerik sunacak kanal mevcut. Bu içerikler arasında direkt bilgi amaçlı hazırlanan belgeseller ve biraz daha şov karışımı olan içerikler bulunuyor. Peki öne çıkan içerikler hangileri?

    Discovery-BluTV ortaklığında BluTV'ye gelmesi muhtemel içerikler
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    Yayınlanması Muhtemel İçerikler

    Dediğimiz gibi Discovery+ içerisinde neredeyse tüm Discovery içerikleri bulunuyor. Bunların arasında daha önce ülkemizde yayınlanan belgeseller de ülkemizde yayınlanmayan belgeseller de mevcut. Ayrıca hali hazırda devam eden ya da bitmiş olan birçok Discovery içeriğinin eski bölümleri de sisteme eklenecek.  

    Discovery+'ta tüm bölümleri bulunan programlar:

    • Iron Chef
    • Ghost Adventures
    • Food Star: Kids
    • Worst Cooks In America
    • House Hunters
    • Chopped Challenge: At Home
    • Fixer Upper: Welcome Home
    • 90 Day Journey
    • Martha Knows Best
    • Extreme Makeover: Home Edition
    • Dr. Pimple Popper
    • Restored By The Fords
    • Diners
    • Drive-Ins And Dives
    • Deadliest Catch
    • Love It Or List It
    • Buddy Vs. Duff
    • Celebrity IOU
    • Beat Bobby Flay
    • On The Case With Paula Zahn
    • Planet Earth II
    • Say Yes To The Dress: In Sickness And In Health
    • Expedition Unknown
    • Diesel Brothers
    • Supermarket Stakeout
    • Dirty Jobs

    Dediğimiz gibi bu içeriklerin arasından hangilerinin BluTV'de yayınlanacağı bilinmiyor ancak yalnızca saydıklarımız değil Discovery'nin tüm ikonik içeriklerinin de sisteme eklenmesi bekleniyor. Tüm bu içeriklere artı olarak Discovery+'a özel içerikler de gelecek. Bu içerikler ise şöyle: 90 Day Fiance UniverseSix Degrees With Mike Rowe, Home Town: Ben’s Workshop, Amy Schumer Learns To Cook: Uncensored, and Bobby ve Giada in Italy.

    Şu anda Discovery+ içerisinde 55.000 bölümün bulunduğu belirtiliyor ve bu ilerde daha da artacak. Ancak bu içeriklerin tammı büyük bir ihtimalle BluTV'ye eklenmeyecektir. 



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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    9 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    10 saat önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    WarSaw (Savaş T.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hahah birdah asla bulaşmayacağım kredi kartı bilgimi benim rızam dışında saklayan ve talimatımla kredi kartı bilgimi sitesinden kaldırmayan bir kuruluşla bir daha asla işim olmaz.
    Yanıtla +1
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    M Musty3535123 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    IP TV akar gençler.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben kendime faydalı bir içerik göremedim. yarışmacı arkadaşlara başarılar
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) homosapiens17
    Youtube'da daha faydalı içerikler vardır, bunlar daha kaliteli içerikler alerji yapabilir
    Yanıtla +1
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Blutv bir anda radarıma girdi gelsin olmadı denerim belki. NatGeo'nun yurt dışında anlaştığı bir servis yada kendi platformu yok mu ya ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    U ultra sonic 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) gun
    hocam NetGeo içerikleri disney+ ta yayınlanıyor ve disney+ ta bu şubat ülkemize giriş yapıcak
    1 Yanıt Yanıtla
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    Askaparta 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eeeee, ne yapıyoruz, üye oluyor muyuz? Kampanya bekliyor muyuz?
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    F fakasupi (Harun Balaban) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi BluTV aboneliğim yoktu onu da yapalım tam olsun
    Keşke aboneliğim olanlardan birine gelseydi Discovery+
    Demek ki en ucuz BluTV yi buldular alacak
    Battık valla aboneliklerden
    Pandemi dönemi yapacak başka bir şey de yok
    Yanıtla +1
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Netflix in gözü yaşlı
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    zero fear 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin Tour de France
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