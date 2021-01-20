Netflix'in abone sayısı açıklandı

1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kurulan Netflix, her geçen yıl yeni özgün içeriklerle, yeni yatırımlarla ve yeni projelerle günümüzün en popüler video akış hizmetlerinden birisi oldu. Bu sektördeki ilklerden biri olduğu için de şu anda en büyüklerden biri. 2020 yılı içerisinde net bir yükselişe geçtiği zaten biliniyordu. Şimdi de 2020 yılının dördüncü çeyrek verileri açıklandı.

Dördüncü çeyrek verilerinin de açıklanması ile birlikte Netflix, bir hedefi daha geride bıraktı. Netflix, 2020'nin son üç ayında 8.5 milyon ücretli aboneyi daha platformuna kazandırarak toplamda 200 milyon aboneyi geçti. Şu anki net abone sayısı ise 203.6 milyon.

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Bu sayede Netflix, yalnızca 2020 yılında 37 milyon ücretli abone kazanarak 25 milyar dolar gelir elde etti. Hatırlatmakta fayda var. Netflix'in tüm üyelik planları yalnızca tek bir üyelik olarak sayılıyor. Yani 4 kişinin birlikte kullandığı hesaplar; 4 kişi olarak değil, 1 kişi olarak sayılıyor.

Netflix'in abone sayısı her ne kadar ciddi bir artış gösterse de 2020 yılındaki başarı 2021 yılında beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl özellikle pandemi tüm insanları eve bağlamıştı. Bu yıl yapılan aşılar sebebiyle insanlar eski hayatlarına dönmeye başlayacaklar. Ayrıca artık ciddi anlamda iki rakibi bulunuyor Netflix'in: Disney+ ve HBO Max.

Disney+'ın şu anda çok hızlı bir şekilde abone kazandığını biliyoruz ve daha özel içeriklerini yayınlamaya tam anlamıyla başlamadı. Asıl beklenen içerikler bu yıl yayınlanacak. HBO Max ise Warner Bros'un sürpriz kararıyla bu yılki tüm büyük Warner Bros filmlerini vizyon tarihinde platformda yayınlayacak. Kısaca Netflix'in bu yıl işi fazlasıyla zor.

https://www.theverge.com/2021/1/19/22238877/netflix-200-million-subscribers-q4-earnings-bridgerton-emily-paris-cobra-kai-queens-gambit

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