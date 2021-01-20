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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in abone sayısı açıklandı

    Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix'in abone sayısı açıklandı. Son paylaşılan verilere göre Netflix şu anda 203.6 milyon aboneye sahip.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in abone sayısı açıklandı

    1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kurulan Netflix, her geçen yıl yeni özgün içeriklerle, yeni yatırımlarla ve yeni projelerle günümüzün en popüler video akış hizmetlerinden birisi oldu. Bu sektördeki ilklerden biri olduğu için de şu anda en büyüklerden biri. 2020 yılı içerisinde net bir yükselişe geçtiği zaten biliniyordu. Şimdi de 2020 yılının dördüncü çeyrek verileri açıklandı.

    Dördüncü çeyrek verilerinin de açıklanması ile birlikte Netflix, bir hedefi daha geride bıraktı. Netflix, 2020'nin son üç ayında 8.5 milyon ücretli aboneyi daha platformuna kazandırarak toplamda 200 milyon aboneyi geçti. Şu anki net abone sayısı ise 203.6 milyon.

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    Ayrıca Bkz. "Karaborsacı grup 2.000 adet PS5 siparişi daha verdi: "Her seferinde daha da kolaylaşıyor""

    Bu sayede Netflix, yalnızca 2020 yılında 37 milyon ücretli abone kazanarak 25 milyar dolar gelir elde etti. Hatırlatmakta fayda var. Netflix'in tüm üyelik planları yalnızca tek bir üyelik olarak sayılıyor. Yani 4 kişinin birlikte kullandığı hesaplar; 4 kişi olarak değil, 1 kişi olarak sayılıyor.

    Netflix'in abone sayısı her ne kadar ciddi bir artış gösterse de 2020 yılındaki başarı 2021 yılında beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl özellikle pandemi tüm insanları eve bağlamıştı. Bu yıl yapılan aşılar sebebiyle insanlar eski hayatlarına dönmeye başlayacaklar. Ayrıca artık ciddi anlamda iki rakibi bulunuyor Netflix'in: Disney+ ve HBO Max. 

    Disney+'ın şu anda çok hızlı bir şekilde abone kazandığını biliyoruz ve daha özel içeriklerini yayınlamaya tam anlamıyla başlamadı. Asıl beklenen içerikler bu yıl yayınlanacak. HBO Max ise Warner Bros'un sürpriz kararıyla bu yılki tüm büyük Warner Bros filmlerini vizyon tarihinde platformda yayınlayacak. Kısaca Netflix'in bu yıl işi fazlasıyla zor.



    https://www.theverge.com/2021/1/19/22238877/netflix-200-million-subscribers-q4-earnings-bridgerton-emily-paris-cobra-kai-queens-gambit Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    16 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A aycibin (Yalım Dilmen) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    yaygınlaşmamın en büyük etkeni global ayakizi.ameerikayla sınırlı kaldıkça warner bros yapımları,marvel yapımları kolu kesik kalıyor.biran önce Amazon gibi tümünün gelmesini bekliyorum.rekabet her türlü tüketiciye yarar.
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    CARE NETFİLİŞ
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Her abonede beş kişi olsa Milyar yapar. Vay be!
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