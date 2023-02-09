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    Disney Plus abone sayısında düşüş: İşten çıkarmalar başladı

    Disney CEO’su Bob Iger, stratejik yeniden yapılanma kapsamında binlerce kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Şirket, işten çıkarma ile 5.5 milyar dolar tasarruf edecek.
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    disney işten çıkarma 7000 kişi Tam Boyutta Gör
    Disney Plus abone sayısında ilk kez düşüş yaşandığı bildirilirken, Disney’in küresel iş gücünün yaklaşık %3’üne tekabül eden 7000 kişiyi işten çıkaracağı ortaya çıktı.

    5.5 milyar dolar tasarruf sağlanacak

    Kasım ayında CEO olarak şirkete dönen Iger, işten çıkarmaların şirket genelinde hedeflenen 5.5 milyar dolarlık maliyet tasarrufunun bir parçası olduğunu söyledi. Disney’te çalışan sayısının 1 Ekim itibarıyla 220.000 kişi (166.000’i Amerika’da, 54.000’i çeşitli ülkelerde) olduğu biliniyor.

    Iger, yaptığı açıklamada şirketin akış işinde karlılığın artmasına yol açacağına inandığı önemli bir dönüşüm başlattığını söyledi. Iger, Star Wars, Marvel ve Pixar’ın sahibi olan şirketin daha çok ana markalarına ve franchise’larına odaklanacağını söyledi.

    Yöneticilerin yetki ve sorumluluğu arttı 

    Yöneticilerin Disney’in çeşitli bölümlerini nasıl yöneteceklerine ilişkin değişiklikler de duyuruldu. Yaratıcı yöneticileri artık hangi filmlerin, dizilerin veya diğer içeriklerin üretileceğinin yanı sıra pazarlama ve dağıtımının belirlenmesinden sorumlu olacak. Iger’ın açıklamasına göre, yeni yapı yaratıcı liderlerin yetki alanını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda içeriklerinin performansından da sorumlu tutuyor.

    Disney gelirleri ne durumda?

    Disney, 31 Aralık’a kadar olan üç ay içinde 1.28 milyar dolar veya hisse başına 70 cent kazandıklarını söyledi. Bir yıl önce şirketin 1.1 milyar dolar veya hisse başına 60 cent gelir elde ettiği açıklandı.

    Disney, tek seferlik ürünler hariç hisse başına 99 cent kazandı. Disney’in gelirleri analistlerin beklentilerinin altında gerçekleşti; 23.44 milyar dolar gelir beklenirken, 23.51 milyar dolar gelir sağlandı.

    Disney, parklar, deneyimler ve ürünler segmentinde satışların bir önceki yıla kıyasla %21 arttığını, 8.74 milyar dolara ulaştığını söyledi. Disney’in film işinden geliri ise; 14.78 milyar dolar. Bir önceki yıla kıyasla %1’lik artış söz konusu.

    Disney Plus servisinde abone düşüşü yaşandı. Platform, çeyreği 1 Ekim’den bu yana %1 düşüşle, 161.8 milyon aboneyle tamamladı. En büyük rakiplerinden biri olan Hulu, bu çeyrekte aboneliklerde %2’lik artış bildirdi.

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