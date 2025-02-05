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    Disney için endişe verici tablo; Disney+'ın abone sayısı düşmeye başladı

    Disney son aylarda sinema tarafında oldukça iyi bir dönem geçiriyor olsa da dijital platformu için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Disney+'ın toplam abone sayısı düşmeye başladı.
    Disney+ Tam Boyutta Gör
    Bir yandan dijital platformların sayılarının giderek artması, diğer yandan abonelik ücretlerine sürekli zam yapılması derken, dijital platformlar bugün artık ellerindeki aboneleri tutmakta güçlük çekiyorlar. Bu da büyümeyi epey güçleştiriyor. Çünkü her ay bu platformlara milyonlarca yeni kullanıcı abone olurken bir o kadarı da aboneliklerini sonlandırıyor. Churning olarak bilinen bu devridaim, Disney+'ın da hızını kırmış gibi görünüyor.

    Kurulduğu günden beri hemen hemen her çeyrekte abone sayısını arttırmasıyla gündeme gelen Disney+, son çeyrekte ise düşüş yaşadı. Disney+'ın dünya genelindeki toplam abone sayısı 700 bin azalarak 124.6 milyona geriledi. Disney bir sonraki çeyrekte de benzer bir düşüş bekliyor. 

    Star Wars ve Marvel'ın Kan Kaybetmesi Disney+'ın Elini Zayıflatıyor

    Disney'in sahip olduğu bir diğer dijital platform olan Hulu aynı dönemde abone sayısını 1.5 milyon arttırdığı için, Disney'in dijital platform departmanı genel olarak başarılı bir çeyrek geçirdi ve  Disney'e 293 milyon dolar kâr getirdi. Ne var ki Disney+ tarafında yaşanan düşüş, uzun vadede Disney için endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.

    Disney+'ın rakiplerine karşı sahip olduğu en büyük avantajlardan biri, Star Wars ve Marvel gibi iki dev franchise'a sahip olmasıydı. Bu iki seri, milyonlarca kullanıcıyı Disney+'a çekmek için yeterli oluyordu. Ancak son dönemde her iki seri de ciddi anlamda kan kaybetti. Son aylarda çıkan The Acolyte, The Skeleton Crew, She-Hulk, Secret Invasion gibi diziler beklentilerin çok altında performanslar sergiledi. Star Wars ve Marvel işlerine ilginin azalması, Disney+'ın elindeki bu kozu zayıflatmış oldu.

    Deadpool & Wolverine, Moana 2, Mufasa: The Lion King gibi filmlerin yakaladığı başarı Disney'in genel olarak iyi bir çeyrek geçirmesini sağladı. Bu yüzden dijital platform tarafında yaşanan düşüşe rağmen şirketin son çeyrek raporuna genel olarak olumlu bakılıyor. Ancak önümüzdeki çeyrekte bu başarı korunamazsa, Disney+'ın düşüşü daha çok göze batmaya başlayabilir.

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