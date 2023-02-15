Exxen üyelik (abonelik) iptali nasıl yapılır? 6 adımda Exxen hesap silme

Acun Ilıcalı’nın dijital içerik platformu Exxen, yerli Netflix olarak çıktı ancak içerik yönünden çok gelişmedi. Exxen, filmler yerine yerli diziler, programlar, yarışmalar ve belgesellere odaklanıyor. Exxen Spor paketi tercih edenler için ayrıca maçlar var. Netflix, Disney Plus ve hatta Amazon Prime gibi aboneliğe dayalı diğer akış hizmetleri ile kıyaslandığında Exxen’in geride kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Siz de Exxen içeriklerinden memnun değilseniz ve Exxen üyelik iptali kararı aldıysanız doğru yerdesiniz. Hızlı Exxen abonelik iptal etme adımları burada.

Exxen üyelik iptal etme adımları 🚫

Tam Boyutta Gör Exxen üyelik iptal seçeneği yok, ne yapmalıyım? Exxen üyelik iptali telefon üzerinden yapılmıyor. Exxen abonelik iptal etme için bilgisayara ihtiyacınız var. Exxen hesap silme yapılışı ise şu şekilde:

Exxen’e giriş yapın. Hesap ve Ayarlar’a tıklayın. Üyelik Bilgilerim altında “Aboneliğimi İptal Et”e tıklayın. Hesap şifrenizi girin. Abonelik İptali ekranında “Evet”e tıklayın. Exxen abonelik iptali bu kadar basit!

Yukarıdaki adımlar “Exxen spor üyelik iptali nasıl yapılır?” diye soranlar için de yanıt niteliğinde. Yalnız Exxen spor paketleri üyesiyseniz iptal işlemi yapmak istediğinizde ana paket ve ek paket aboneliklerinizi ayrı ayrı iptal etmeniz gerekiyor.

Exxen iptal etme çok basit bir işlem olmasına karşın bazı kullanıcılar "Exxen üyelik iptal edilmiyor, ne yapmalıyım?” diye soruyor. Exxen üyelik iptali telefon numarası; 0850 241 81 48. Bu numarayı arayarak çağrı merkezinin yardımıyla da Exxen üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

Daha hızlı Exxen üyeliği nasıl silinir? Exxen hesap silme linki en hızlı Exxen üyeliği iptal etme yoludur. Exxen hesabınızın şifresini girip hesap doğrulama adımını geçtikten sonra tek tıkla Exxen hesap kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Exxen, akıllı televizyonlarda da mevcut ancak smart TV uygulaması üzerinden Exxen TV üyelik iptali gerçekleştirilemiyor. Exxen TV iptal etme için bilgisayardan Exxen hesabınıza girip üyelik silme adımlarını takip etmeniz gerekiyor.