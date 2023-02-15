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    Exxen üyelik (abonelik) iptali nasıl yapılır? 6 adımda Exxen hesap silme

    Exxen üyelik iptali işlemi en hızlı şekilde nasıl gerçekleştirilir merak ediliyor. İşte Exxen abonelik iptal etme ve hesap silme için izlemeniz gereken adımlar: 
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    Acun Ilıcalı’nın dijital içerik platformu Exxen, yerli Netflix olarak çıktı ancak içerik yönünden çok gelişmedi. Exxen, filmler yerine yerli diziler, programlar, yarışmalar ve belgesellere odaklanıyor. Exxen Spor paketi tercih edenler için ayrıca maçlar var. Netflix, Disney Plus ve hatta Amazon Prime gibi aboneliğe dayalı diğer akış hizmetleri ile kıyaslandığında Exxen’in geride kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Siz de Exxen içeriklerinden memnun değilseniz ve Exxen üyelik iptali kararı aldıysanız doğru yerdesiniz. Hızlı Exxen abonelik iptal etme adımları burada.

    Exxen üyelik iptal etme adımları 🚫

    exxen abonelik iptali nasıl yapılır Tam Boyutta Gör
    Exxen üyelik iptal seçeneği yok, ne yapmalıyım? Exxen üyelik iptali telefon üzerinden yapılmıyor. Exxen abonelik iptal etme için bilgisayara ihtiyacınız var. Exxen hesap silme yapılışı ise şu şekilde:
    1. Exxen’e giriş yapın.
    2. Hesap ve Ayarlar’a tıklayın.
    3. Üyelik Bilgilerim altında “Aboneliğimi İptal Et”e tıklayın.
    4. Hesap şifrenizi girin.
    5. Abonelik İptali ekranında “Evet”e tıklayın.
    6. Exxen abonelik iptali bu kadar basit!

    Yukarıdaki adımlar “Exxen spor üyelik iptali nasıl yapılır?” diye soranlar için de yanıt niteliğinde. Yalnız Exxen spor paketleri üyesiyseniz iptal işlemi yapmak istediğinizde ana paket ve ek paket aboneliklerinizi ayrı ayrı iptal etmeniz gerekiyor.

    Exxen iptal etme çok basit bir işlem olmasına karşın bazı kullanıcılar "Exxen üyelik iptal edilmiyor, ne yapmalıyım?” diye soruyor. Exxen üyelik iptali telefon numarası; 0850 241 81 48. Bu numarayı arayarak çağrı merkezinin yardımıyla da Exxen üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

    Daha hızlı Exxen üyeliği nasıl silinir? Exxen hesap silme linki en hızlı Exxen üyeliği iptal etme yoludur. Exxen hesabınızın şifresini girip hesap doğrulama adımını geçtikten sonra tek tıkla Exxen hesap kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

    Exxen, akıllı televizyonlarda da mevcut ancak smart TV uygulaması üzerinden Exxen TV üyelik iptali gerçekleştirilemiyor. Exxen TV iptal etme için bilgisayardan Exxen hesabınıza girip üyelik silme adımlarını takip etmeniz gerekiyor.

    Exxen deneme üyeliği nasıl iptal edilir 😒

    exxen deneme üyeliği iptali Tam Boyutta Gör
    Exxen ücretsiz deneme süresi 7 gün. Bir hafta boyunca tüm içerikleri ücretsiz izledikten sonra Exxen deneme üyeliğinizi iptal etmek isteyebilirsiniz.

    Exxen deneme üyeliği iptali için; Exxen sitesine girip Hesap ve Ayarlar - Abonelik Bilgilerim - Abonelik Durumu - Aboneliğimi iptal et yolunu izleyin.

    Exxen üyelik iptali SMS ile oluyor mu 📱

    Exxen üyelik iptali SMS ile yapılabilir mi çok soruluyor. Exxen üyeliğini SMS ile iptal etmenin mümkün olmadığını söyleyelim. Exxen telefondan iptal etme seçeneği sunmadığı gibi tek bir kısa mesaj ile Exxen abonelik sonlandırma yapamıyorsunuz.

    Exxen abonelik iptal edince ne olur 🤔

    exxen aboneliği iptal edildiğinde ne olur Tam Boyutta Gör
    Exxen üyeliğimi iptal edersem ne olur? Exxen aboneliğini iptal etme talebinizin alınmasının ardından ödemesini yaptığınız dönemin sonunda üyeliğiniz pasif hale gelir. Bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde aboneliğiniz otomatik olarak durdurulur.

    Exxen üyelik iptali ücreti var mı 💳

    Exxen istediğin zaman iptal edilir mi? Exxen’de taahhüt bulunmamaktadır. Exxen üyeliğinizi iptal etmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Peki, Exxen üyelik iptali ücret iadesi var mı? Exxen abonelik iptali para iadesi konusuna ilişkin olarak, tüketicinin hizmet bedelini ödediği ve içeriklerini izlemeye başladığı aya ilişkin olarak para iadesi talebinde bulunamayacağını söylüyor.

    Bu rehber yazıda hızlı şekilde Exxen üyelik iptali işleminin nasıl gerçekleştirildiğini anlattık. Ayrıca Exxen abonelik iptali hakkında sıkça sorulan soruları yanıtladık. Umarız, Exxen hesabı silme ile ilgili aklınızda hiçbir soru işareti kalmamıştır.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 13 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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