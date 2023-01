Disney+ yapımlarından kötü haber: Birer birer erteleniyor

Tam Boyutta Gör Özellikle Marvel evreninin dördüncü fazı hayranları pek mutlu etmedi. WandaVision dizisi ile başlayan dördüncü faz Black Panther: Wakanda Forever ve The Guardians of the Galaxy Holiday Special yapımlarıyla sona ermişti. Bu arada pek çok dizi ve film izleyici karşısına çıktı. Eleştiriler sonrasında yeni bir yapılanmaya giden Marvel yine eleştirilerin hedefi oldu.

Marvel’da büyük ertelemeler

Dördüncü fazda Eternals, She Hulk, Werewolf özellikle hayranların eleştirdiği yapımlar olmuştu. Marvel başkanı Kevin Feige de bundan sonra kaliteye odaklanacaklarını ve biraz yavaşlayacaklarını belirtmişti. Dediği gibi de yaptı.

İlk olarak çok beğenilen Loki dizisinin ikinci sezonu beklentilerin aksine şirket tarafından Ocak 2023 değil yaz 2023 şeklinde revize edilmişti. Beşinci fazın içerisine dahil olacak Loki dizisinin yeni sezonu neredeyse iki yıl sonra erişime açılmış olacak.

Diğer taraftan bu yıl gelmesi beklenen paralel evren animasyon dizisi What If ikinci sezon da 2024 yılına ertelendi. Daha fazla kahramanı hikâyeye dahil edeceği belirtilen What If için tam çıkış tarihi bilinmiyor. Bu iki yapım Disney+ için önem arz ediyordu. Üçüncü olarak Echo dizisinin de yıl sonuna kadar ertelendiği belirtiliyor.

Son olarak 2019 yılında duyurulan ve ilk kez Oscar ödülü alan Müslüman aktör olma unvanına sahip Mahershala Ali’nin başrolde olacağı yeni Blade filmi Kasım ayında bekleniyordu. Ne var ki yönetmen Bassim Tariq yapımı bıraktı ve yeni yönetmen arayışına girildi. Bırakın vizyona girmeyi çekimlerin bile en erken Kasım ayında başlayacağı belirtiliyor. Bu da filmi 2024 için bile zora sokmuş oluyor.

Haliyle bu gelişmeler sonrasında hayranlar da eleştirinin dozunu arttırdı. Neredeyse 7-8 aylık bir dönem içerisinde Disney+ platformunda dişe dokunur bir Marvel yapımı olmayacak. Sadece Moon Girl and Devil Dinosaur animasyon dizisi Şubat ayında yayınlanacak. Mayıs ayında ise Secret Invasion dizisi bekleyişi sona erdirecek.

