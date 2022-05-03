Disney+ platformunu aynı anda kaç kişi izleyebilir?

- Disney Plus aynı anda kaç kişi kullanabilir?
- Disney Plus birden fazla cihaza indirmeye izin veriyor mu?
- Disney+ GroupWatch özelliği nedir?
- Disney+ destekleyen cihazlar hangileri? Disney+ hangi cihazlarda kullanılır?
- Disney Plus destekleyen Smart TV’ler
- Bilgisayar
- Cep Telefonu ve Tablet
- Oyun Konsolları
- Disney+ fiyatları 2022
- Yorumlar
Ülkemizde 14 Haziran’da yayına başlayacak olan Disney+ platformu hakkında bazı detaylar netleşti. Disney Plus'ı aynı anda kaç kişinin kullanabileceği ve kaç profil oluşturulabileceği gibi soruların yanıtları Disney tarafından açıklandı.
Disney Plus aynı anda kaç kişi kullanabilir?
Platformun web sitesindeki bilgilendirmelere göre tek Disney+ üyeliği ile en fazla 7 profil oluşturabilir ve aynı anda 4 kişi izleyebilirsiniz. Disney Plus, aynı anda en fazla 4 farklı yerden izlenmesine izin veriyor.
Yabancılarla profil paylaşmaya izin vermiyor. Şirket dilerse üyeliğinizi askıya alabilir ancak bugüne kadar böyle bir yaptırım uygulanmadı. Profil paylaşma ile ilgili kesin yanıt için önce Disney+'ın Türkiye'de kullanıma sunulmasını beklemek ve ardından kullanıcı yorumlarını takip etmek daha doğru olacaktır.
Disney Plus birden fazla cihaza indirmeye izin veriyor mu?
Disney+ aynı anda en fazla 10 cihaza kadar indirmeye izin veriyor. 10 farklı cihaza dizi ve filmleri indirerek çevrimdışı olarak izleyebilirsiniz. İndirme sayısı sınırı bulunmuyor.
Disney+ GroupWatch özelliği nedir?
Disney+ platformu içerisinde bulunan GropWatch özelliği, aynı anda altı farklı Disney+ kullanıcısının aynı içeriği eşzamanlı olarak seyretmesine imkan tanıyor. Böylece dostlarınızla sanal izleme partileri yapabilirsiniz. GroupWatch’a katılan kullanıcılar, aynı dizi ve filmin, aynı dakika ve saniyesini eş zamanlı olarak seyrediyor.
Seyrederken emojilerle tepki verilebiliyor ve chat alanından sohbet edebiliyorsunuz. GroupWatch özelliğini kullanmak için katılımcıların aktif Disney+ üyeliğinin olması gerekiyor.
Disney+ destekleyen cihazlar hangileri? Disney+ hangi cihazlarda kullanılır?
Disney Plus destekleyen Smart TV’ler
- Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Hisense
- LG
- Panasonic
- Samsung
- Amazon Fire TV
Bilgisayar
- Windows PC
- macOS
- Chrome OS
Cep Telefonu ve Tablet
- Android Telefonlar ve Tabletler
- iPhone ve iPad
- Amazon Fire Tablet
Oyun Konsolları
- PS4
- PS5
- Xbox One
- Xbox Series X
- Xbox Series S
Disney+ fiyatları 2022
- Disney+ aylık abonelik: 34,99 TL
- Disney+ yıllık abonelik: 349,90 TL
- Disney+ Tanışma Paketi (yıllık): 279,90 TL
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.