Disney+ platformunu aynı anda kaç kişi izleyebilir?

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Ülkemizde 14 Haziran’da yayına başlayacak olan Disney+ platformu hakkında bazı detaylar netleşti. Disney Plus'ı aynı anda kaç kişinin kullanabileceği ve kaç profil oluşturulabileceği gibi soruların yanıtları Disney tarafından açıklandı.

Disney Plus aynı anda kaç kişi kullanabilir?

Platformun web sitesindeki bilgilendirmelere göre tek Disney+ üyeliği ile en fazla 7 profil oluşturabilir ve aynı anda 4 kişi izleyebilirsiniz. Disney Plus, aynı anda en fazla 4 farklı yerden izlenmesine izin veriyor.

Yabancılarla profil paylaşmaya izin vermiyor. Şirket dilerse üyeliğinizi askıya alabilir ancak bugüne kadar böyle bir yaptırım uygulanmadı. Profil paylaşma ile ilgili kesin yanıt için önce Disney+'ın Türkiye'de kullanıma sunulmasını beklemek ve ardından kullanıcı yorumlarını takip etmek daha doğru olacaktır.

Disney Plus birden fazla cihaza indirmeye izin veriyor mu?

Disney+ aynı anda en fazla 10 cihaza kadar indirmeye izin veriyor. 10 farklı cihaza dizi ve filmleri indirerek çevrimdışı olarak izleyebilirsiniz. İndirme sayısı sınırı bulunmuyor.

Disney+ GroupWatch özelliği nedir?

Disney+ platformu içerisinde bulunan GropWatch özelliği, aynı anda altı farklı Disney+ kullanıcısının aynı içeriği eşzamanlı olarak seyretmesine imkan tanıyor. Böylece dostlarınızla sanal izleme partileri yapabilirsiniz. GroupWatch’a katılan kullanıcılar, aynı dizi ve filmin, aynı dakika ve saniyesini eş zamanlı olarak seyrediyor.

Seyrederken emojilerle tepki verilebiliyor ve chat alanından sohbet edebiliyorsunuz. GroupWatch özelliğini kullanmak için katılımcıların aktif Disney+ üyeliğinin olması gerekiyor.

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Disney+ destekleyen cihazlar hangileri? Disney+ hangi cihazlarda kullanılır?

Disney Plus destekleyen Smart TV’ler

Android TV

Apple TV

Chromecast

Hisense

LG

Panasonic

Samsung

Amazon Fire TV

Bilgisayar

Windows PC

macOS

Chrome OS

Cep Telefonu ve Tablet

Android Telefonlar ve Tabletler

iPhone ve iPad

Amazon Fire Tablet

Oyun Konsolları

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X

Xbox Series S

Disney Plus platformundan ön kayıt kampanyası: Yıllık 279,90 TL 5 gün önce eklendi

Disney+ fiyatları 2022

Disney+ aylık abonelik: 34,99 TL

Disney+ yıllık abonelik: 349,90 TL

Disney+ Tanışma Paketi (yıllık): 279,90 TL

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Disney Plus'ı aynı anda kaç kişi izleyebilir?