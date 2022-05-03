Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Disney+ platformunu aynı anda kaç kişi izleyebilir?

    Türkiye'de 14 Haziran'da kullanıma sunulacak Disney Plus hakkında merak edilen bazı soruların yanıtı kesinleşti. Disney+ aynı anda kaç kişi izleyebilir? Disney Plus hangi cihazlarda destekleniyor?
    3

    Disney Plus'ı aynı anda kaç kişi izleyebilir?
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde 14 Haziran’da yayına başlayacak olan Disney+ platformu hakkında bazı detaylar netleşti. Disney Plus'ı aynı anda kaç kişinin kullanabileceği ve kaç profil oluşturulabileceği gibi soruların yanıtları  Disney tarafından açıklandı.

    Disney Plus aynı anda kaç kişi kullanabilir?

    Platformun web sitesindeki bilgilendirmelere göre tek Disney+ üyeliği ile en fazla 7 profil oluşturabilir ve aynı anda 4 kişi izleyebilirsiniz. Disney Plus, aynı anda en fazla 4 farklı yerden izlenmesine izin veriyor.

    Yabancılarla profil paylaşmaya izin vermiyor. Şirket dilerse üyeliğinizi askıya alabilir ancak bugüne kadar böyle bir yaptırım uygulanmadı. Profil paylaşma ile ilgili kesin yanıt için önce Disney+'ın Türkiye'de kullanıma sunulmasını beklemek ve ardından kullanıcı yorumlarını takip etmek daha doğru olacaktır.

    Disney Plus birden fazla cihaza indirmeye izin veriyor mu?

    Disney+ aynı anda en fazla 10 cihaza kadar indirmeye izin veriyor. 10 farklı cihaza dizi ve filmleri indirerek çevrimdışı olarak izleyebilirsiniz. İndirme sayısı sınırı bulunmuyor.

    Disney+ GroupWatch özelliği nedir?

    Disney+ platformu içerisinde bulunan GropWatch özelliği, aynı anda altı farklı Disney+ kullanıcısının aynı içeriği eşzamanlı olarak seyretmesine imkan tanıyor. Böylece dostlarınızla sanal izleme partileri yapabilirsiniz. GroupWatch’a katılan kullanıcılar, aynı dizi ve filmin, aynı dakika ve saniyesini eş zamanlı olarak seyrediyor.

    Seyrederken emojilerle tepki verilebiliyor ve chat alanından sohbet edebiliyorsunuz. GroupWatch özelliğini kullanmak için katılımcıların aktif Disney+ üyeliğinin olması gerekiyor.

    Disney Plus'ı aynı anda kaç kişi izleyebilir?
    Tam Boyutta Gör

    Disney+ destekleyen cihazlar hangileri? Disney+ hangi cihazlarda kullanılır?

    Disney Plus destekleyen Smart TV’ler

    • Android TV
    • Apple TV
    • Chromecast
    • Hisense
    • LG
    • Panasonic
    • Samsung
    • Amazon Fire TV

    Bilgisayar

    • Windows PC
    • macOS
    • Chrome OS

    Cep Telefonu ve Tablet

    • Android Telefonlar ve Tabletler
    • iPhone ve iPad
    • Amazon Fire Tablet

    Oyun Konsolları

    • PS4
    • PS5
    • Xbox One
    • Xbox Series X
    • Xbox Series S

    Disney+ fiyatları 2022

    • Disney+ aylık abonelik: 34,99 TL
    • Disney+ yıllık abonelik: 349,90 TL
    • Disney+ Tanışma Paketi (yıllık): 279,90 TL
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 3 gün önce

    Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C25s
    Realme C25s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
    Lenovo IdeaPad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız