3 Body Problem dizisinden beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in ödüllü bilim-kurgu romanı Üç Cisim Problemi'nden uyarlanan Netflix dizisi 3 Body Problem, 21 Mart'ta izleyici ile buluştu. Kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. 3 Body Problem beklendiği kadar sansasyonel bir çıkış yapmadı belki ama sonraki haftalarda da izleyici çekerek kayda değer bir izlenme rakamına ulaştı. Bu da dizinin 2. sezon şansını arttırdı.

Nitekim Netflix bugün kısa bir video yayınlayarak sevilen diziye 2. sezon onayı verdiğini duyurdu. Şimdilik 2. sezon için bir yayın tarihi ise açıklanmadı.

3 Body Problem 2. Sezonuyla Geri Dönecek

Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizinin 2. sezonu da bu üçlü tarafından hazırlanacak.

Dune dizisinden ilk fragman 6 sa. önce eklendi

3 Body Problem, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâye anlatıyor. Dizinin ilk sezonu, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde tüm Dünya'nın kaderini nasıl etkilediğini anlatıyordu. Dünya'nın birkaç yüz yıl içinde uzaylı bir ırk tarafından istila edileceğini öğrenen insanlar, yeni sezonda bu istilaya hazırlanmak ve mümkünse durdurmak için mücadele verecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

3 Body Problem 2. sezonun akıbeti belli oldu