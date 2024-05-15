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    Anlık Bildirim

    3 Body Problem dizisinden beklenen haber geldi

    Netflix, mart ayında izleyici ile buluşan bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem'ın geleceğine dair önemli bir açıklama yaptı. Akıbeti merak edilen dizinin devam edip etmeyeceği belli oldu.
    3 Body Problem 2. sezonun akıbeti belli oldu Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in ödüllü bilim-kurgu romanı Üç Cisim Problemi'nden uyarlanan Netflix dizisi 3 Body Problem, 21 Mart'ta izleyici ile buluştu. Kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. 3 Body Problem beklendiği kadar sansasyonel bir çıkış yapmadı belki ama sonraki haftalarda da izleyici çekerek kayda değer bir izlenme rakamına ulaştı. Bu da dizinin 2. sezon şansını arttırdı.

    Nitekim Netflix bugün kısa bir video yayınlayarak sevilen diziye 2. sezon onayı verdiğini duyurdu. Şimdilik 2. sezon için bir yayın tarihi ise açıklanmadı.

    3 Body Problem 2. Sezonuyla Geri Dönecek

    Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizinin 2. sezonu da bu üçlü tarafından hazırlanacak.

    3 Body Problem, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâye anlatıyor. Dizinin ilk sezonu, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde tüm Dünya'nın kaderini nasıl etkilediğini anlatıyordu. Dünya'nın birkaç yüz yıl içinde uzaylı bir ırk tarafından istila edileceğini öğrenen insanlar, yeni sezonda bu istilaya hazırlanmak ve mümkünse durdurmak için mücadele verecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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