3 Body Problem dizisinden beklenen haber geldi

Nitekim Netflix bugün kısa bir video yayınlayarak sevilen diziye 2. sezon onayı verdiğini duyurdu. Şimdilik 2. sezon için bir yayın tarihi ise açıklanmadı.
3 Body Problem 2. Sezonuyla Geri Dönecek
Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizinin 2. sezonu da bu üçlü tarafından hazırlanacak.
3 Body Problem, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâye anlatıyor. Dizinin ilk sezonu, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde tüm Dünya'nın kaderini nasıl etkilediğini anlatıyordu. Dünya'nın birkaç yüz yıl içinde uzaylı bir ırk tarafından istila edileceğini öğrenen insanlar, yeni sezonda bu istilaya hazırlanmak ve mümkünse durdurmak için mücadele verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.