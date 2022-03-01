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    Disney, Sony ve Warner Bros filmlerinin Rusya'da yayınlanmasını durdurdu

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından birçok teknoloji şirketinin de yaptığı gibi Disney, Sony ve Warner Bros gibi film şirketlerinden de yaptırım geldi. 
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    Disney, Sony ve Warner Bros filmleri Rusya'da yayınlanmayacak
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    Bildiğiniz üzere ne yazık ki şu anda Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş bulunuyor. Birçok teknoloji şirketi de bu konuda Rusya'ya bir yaptırım uyguladı. Geçtiğimiz saatlerde de buna benzer bir yaptırım film şirketlerinden geldi.

    Disney, Sony ve Warner Bros Filmleri Yayınlanmayacak

    Geçtiğimiz saatlerde Reuters'ın yaptığı habere göre Disney, Sony ve Warner Bros, filmlerinin Rusya'da yayınlanmasını durduracağını söyledi. Elbette tüm filmler için geçerli değil yalnızca ilerleyen süreçte yayınlanacak filmler için geçerli bu durum. Bu durum ilerleyen süreçte daha kapsamlı bir hale gelecek mi bilemiyoruz.

    Yakın zamanda çıkacak filmlere baktığımızdaysa Fantastic Beasts 3, The Batman ve Morbius gibi gişe beklentisi yüksek birçok film bulunuyor. Şirketler bu durumu daha ne kadar devam ettirecek, daha da önemlisi Rusya bu savaşa daha ne kadar devam edecek büyük merak konusu. Ancak şu anda birçok teknoloji şirketi bu konuda bir yaptırım uyguluyor.

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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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