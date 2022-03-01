Disney, Sony ve Warner Bros filmlerinin Rusya'da yayınlanmasını durdurdu

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz üzere ne yazık ki şu anda Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş bulunuyor. Birçok teknoloji şirketi de bu konuda Rusya'ya bir yaptırım uyguladı. Geçtiğimiz saatlerde de buna benzer bir yaptırım film şirketlerinden geldi.

Disney, Sony ve Warner Bros Filmleri Yayınlanmayacak

Geçtiğimiz saatlerde Reuters'ın yaptığı habere göre Disney, Sony ve Warner Bros, filmlerinin Rusya'da yayınlanmasını durduracağını söyledi. Elbette tüm filmler için geçerli değil yalnızca ilerleyen süreçte yayınlanacak filmler için geçerli bu durum. Bu durum ilerleyen süreçte daha kapsamlı bir hale gelecek mi bilemiyoruz.

The Batman'in inceleme puanları geldi 1 gün önce eklendi

Yakın zamanda çıkacak filmlere baktığımızdaysa Fantastic Beasts 3, The Batman ve Morbius gibi gişe beklentisi yüksek birçok film bulunuyor. Şirketler bu durumu daha ne kadar devam ettirecek, daha da önemlisi Rusya bu savaşa daha ne kadar devam edecek büyük merak konusu. Ancak şu anda birçok teknoloji şirketi bu konuda bir yaptırım uyguluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.