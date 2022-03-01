Merakla beklenen filmi The Batman'in inceleme puanları geldi: Puanlar heyecanlandırıcı

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DC çizgi roman evreninin ve genel olarak eğlence sektörünün en popüler karakterlerinden birisi olan Batman'in bildiğiniz gibi yeni bir filmi geliyor. Geçtiğimiz saatlerde de filmin inceleme puanları paylaşıldı.

Ortalama 87

Şu anda Rotten Tomatoes'ta 171 inceleme girilmiş ve verilen puanların ortalaması 87 gibi yüksek bir puan. Metacritic'te ise 48 inceleme mevcut. İncelemelerin ortalaması ise 73. Genel olarak yorumlara baktığımızdaysa özellikle oyuncu seçimlerinin ne kadar doğru yapıldığından bahsedilmiş.

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Alternatif bir evrende geçecek olan film 4 Mart 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Matt Reeves yapıyor. Mattson Tomlin ve Matt Reeves ise birlikte senaryoyu yazdı. Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle: Robert Pattinson (Batman), Colin Farrell (The Penguin), Zoë Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Paul Dano (The Riddler), Jeffrey Wright (Jim Gordon) ve John Turturro (Carmine Falcone).

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