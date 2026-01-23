Disney+, yakında izleyicilere sunacağı yeni Türk dizilerini tanıttı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in dün yeni yerli yapımlarını tanıtmasının ardından bugün de Disney'den benzer bir paylaşım geldi. Bugüne kadar Türkiye'de Sekizinci Aile, Aktris, Dünyayla Benim Aramda gibi yerli yapımlara imza atan Disney+, önümüzdeki dönemde izleyicilere sunacağı yeni Türk dizilerini tanıttı.

Disney'in duyurduğu yeni yapımların başında, Mert Ramazan Demir ve Miray Denir'in başrollerini paylaştığı Bize Bi'şey Olmaz geliyor. MF Yapım bünyesinde hayata geçirilen dizinin senaryosunu Pınar Bulut kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Dünyayla Benim Aramda dizisinin dünyasından yola çıkarak hazırlanan Bize Bi’şey Olmaz’ın kadrosunda ayrıca Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay, Sercan Badur, Derin Beşikçioğlu, Yılmaz Bayraktar ve Ece Sükan gibi isimler de yer alıyor.

Disney+ tarafından duyurulan bir diğer dizi de OGM Pictures yapımı Pera: Gör Beni oldu. Başar Başaran'ın senaryosunu yazdığı dizinin başrolünde genç oyuncu Afra Saraçoğlu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Bahadır Karataş üstleniyor. Afra Saraçoğlu’nun Pera isminde bir influencer’ı canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Furkan Andıç, Ulvi Kahyaoğlu, Ege Karabenli, Nil Sude Albayrak, Yetkin Dikinciler, Emin Gürsoy, Tülay Günal, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Bulum, Abdurrahman Yunusoğlu ve Ali Yoğurtçuoğlu da yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, kadrosunda Birce Akalay, Alperen Duymaz, Derya Pınar Ak ve Mehmet Aslantuğ’u bir araya getiren Ansızın dizisinin çekimleri de geçtiğimiz aylarda tamamlandı. 8 bölümlük dizi önümüzdeki dönemde izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Saner Ayar’ın yapımcılığını, Ayşe Durmaz’ın ise kreatif yapımcılığını üstlendiği Ayna dizisinin oyuncu kadrosunda Aslı Enver, İbrahim Çelikkol, Nilsu Berfin Aktaş, Ushan Çakır, Burcu Türünz, Ülkü Hilal Çiftçi ve Derya Alabora gibi önemli isimler yer alıyor. Senaryosunu Serkan Yörük ve Ceylan Güleç’in kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Hülya Gezer üstleniyor. Dizide iki çocuğu ve kocası Sarp’la mutlu bir evliliği olduğunu sanan Serra ile gençliği ve güzelliğiyle dikkat çeken Deniz’in hayatının yer değiştirmesiyle yaşanan ilginç olaylar mizahi ve dramatik bir dille anlatılıyor.

Disney+, Türkiye'de Orijinal Filmlere de İmza Atıyor

Tam Boyutta Gör Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’nu buluşturan Öngörü filminin orjinal hikayesini Sema Ergenekon kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor. Drama türündeki filmin oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’na Olcay Yusufoğlu, Bora Karakul, Sema Mumcu, Gökçen Gökçebağ, Yiğit Kalkavan, Sedat Savtak, Doruk Hasret Arı ve Kuzey Özcan gibi iimler eşlik ediyor. Rüyalarında başkalarının geleceğini görebilen Selen (Hilal Altınbilek), bu özel yeteneğiyle hayatını ve çevresindekilerin kaderini değiştirmeye çalışır. Ancak bir öngörü, onu beklemediği bir aşka ve zorlu bir sınava sürükler.

Recep İvedik serisinin yeni filmi Recep İvedik 8'in de Disney+’ta yayınlanacağı yakın zamanda duyuruldu. Başarılı komedyen Şahan Gökbakar’ın popüler serisinin yeni filmine dair hikâye ve oyuncu kadrosu gibi bilgiler ilerleyen günlerde duyurulacak.

Tüm bu orijinal içeriklerin haricinde NOW’da yer alan Kıskanmak, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sahtekarlar da kanal yayınının ardından 5 gün boyunca yalnızca Disney+ üzerinden izlenebilecek. NOW'a yeni gelecek Yeraltı ve Doktor: Başka Hayatta’nın tekrarlarına da yine Disney+’tan erişilebilecek.

