DisplayPort Alt Mode sayesinde USB 4.0 Type-C arayüzü üzerinden görüntü aktarımı mümkün

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Görüntü aktarım arayüzleri artan ihtiyaçlara paralel olarak daha yüksek çözünürlüklere ve bu çözünürlüklerde yüksek tazelem hızlarına cevap verecek şekilde geliştiriliyor. Son alınan karar yeni aktarım standartlarının yaygınlaşmasını sağlayacak.

Çeşitli işlevler Type-C arayüzünde birleşmeye devam ediyor

Son dönemde duyurulan USB 4.0 ile birlikte aktarım hızları önemli ölçüde arttı. USB Type-C arayüzünün pratiklik ve incelik avantajını da taşıyan yeni USB standartı yeni duyuruyla yeni bir işlev daha kazandı. DisplayPort Alt Mode’la birlikte USB Type-C kablosu üzerinden DisplayPort 2.0 standartında görüntü aktarımı yapılabilecek.

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DisplayPort 2.0’ın sıkıştırmasız şekilde 8K60 30 bpp 4:4:4 HDR görüntü aktarımı ve 16K60 30 bpp 4:4:4 HDR seviyesinin sıkıştırmalı iletimi artık USB ekosisteminde de mümkün.

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Buna 4K VR ve 128b/132b kanal kodlama da dahil edilmiş. Bunun için USB Type-C kablosu üzerinden DP 2.0’ın gerektirdiği 4 kanal üzerinden 80 Gbps bant genişliği sağlanabileceği gibi 40 Gbps seviyesine düşülerek hem USB verisi hem de görüntü aktarımı gerçekleştirilebilecek.

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Son dönemde hem akıllı telefonlar hem de dizüstü bilgisayarlarda Type-C’nin yaygınlaşmasının üzerine böyle bir karar alınması kullanıcılar adına güzel bir gelişme. İncelik kaygıları nedeniyle HDMI’a yer verilmeyen notebook’larda Type-C kablosuyla harici bir ekrana görüntünün taşınması artık mümkün.

https://www.anandtech.com/show/15752/displayport-alt-mode-20-spec-released

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