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    DisplayPort Alt Mode sayesinde USB 4.0 Type-C arayüzü üzerinden görüntü aktarımı mümkün

    VESA yayınladığı duyuruyla DisplayPort için önemli bir kararı açıkladı. Uyumluluk genişliyor.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    DisplayPort Alt Mode sayesinde USB 4.0 Type-C arayüzü üzerinden görüntü aktarımı mümkün
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    Görüntü aktarım arayüzleri artan ihtiyaçlara paralel olarak daha yüksek çözünürlüklere ve bu çözünürlüklerde yüksek tazelem hızlarına cevap verecek şekilde geliştiriliyor. Son alınan karar yeni aktarım standartlarının yaygınlaşmasını sağlayacak.

    Çeşitli işlevler Type-C arayüzünde birleşmeye devam ediyor

    Son dönemde duyurulan USB 4.0 ile birlikte aktarım hızları önemli ölçüde arttı. USB Type-C arayüzünün pratiklik ve incelik avantajını da taşıyan yeni USB standartı yeni duyuruyla yeni bir işlev daha kazandı. DisplayPort Alt Mode’la birlikte USB Type-C kablosu üzerinden DisplayPort 2.0 standartında görüntü aktarımı yapılabilecek.

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    DisplayPort 2.0’ın sıkıştırmasız şekilde 8K60 30 bpp 4:4:4 HDR görüntü aktarımı ve 16K60 30 bpp 4:4:4 HDR seviyesinin sıkıştırmalı iletimi artık USB ekosisteminde de mümkün.

    DisplayPort Alt Mode sayesinde USB 4.0 Type-C arayüzü üzerinden görüntü aktarımı mümkün
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    Buna 4K VR ve 128b/132b kanal kodlama da dahil edilmiş. Bunun için USB Type-C kablosu üzerinden DP 2.0’ın gerektirdiği 4 kanal üzerinden 80 Gbps bant genişliği sağlanabileceği gibi 40 Gbps seviyesine düşülerek hem USB verisi hem de görüntü aktarımı gerçekleştirilebilecek.

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    Son dönemde hem akıllı telefonlar hem de dizüstü bilgisayarlarda Type-C’nin yaygınlaşmasının üzerine böyle bir karar alınması kullanıcılar adına güzel bir gelişme. İncelik kaygıları nedeniyle HDMI’a yer verilmeyen notebook’larda Type-C kablosuyla harici bir ekrana görüntünün taşınması artık mümkün.



    https://www.anandtech.com/show/15752/displayport-alt-mode-20-spec-released Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 2 hf. en beğenilen
    evde koca bir kutuda bin cesit kablo kalabaligi var, usb uzatma, eski kompozit video kablolari, hdmi kablolari, vga-dvi kablolari. butun kablolari tek bir standartda tek bir tipde birlestirmek her baglanti icin ayri kablo arama derdini sonlandiracagi gibi olusan cop ve atik miktarinida ciddi oranda dusurecektir. sadece plastik degil kablolan icinde ciddi oranda bakir var, degerli bir maden.
    evde koca bir kutuda bin cesit kablo kalabaligi var, usb uzatma, eski kompozit video kablolari, hdmi kablolari, vga-dvi kablolari. butun kablolari tek bir stand...
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    Yanıtla +13
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    hakaniko (Hakan Yılmaz) 2 hf. Biyturs_OnSr
    Bence burda üreticinin kullandığı komponent ve komponentin montaj kalitesini eleştirseniz daha iyi olurdu. 4 yıldır Type-C telefon kullanıyorum. Henüz bir sorun yaşamadım.
    Bence burda üreticinin kullandığı komponent ve komponentin montaj kalitesini eleştirseniz daha iyi olurdu. 4 yıldır Type-C telefon kullanıyorum. Henüz bir sorun...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf. hakaniko
    Sadece telefon olarak bakmayın. Televizyona uydu alıcısı bağladığınızı düşünün. Uydu alıcısını masanın üstünde oynatırken kablo doğal olarak gerilecek. Fazla bir gerilme olduğunda aynı maddeden yapılmış HDMI kablonun ucu mu, USB-C kablonun ucu mu daha rahat kırılır sizce?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 1 hf.
    Yanlışınız var. Sadece type-c odaklanılması gerekiyor. Bin çeşit kabloya ve arabirime gerek yok. Kaliteli yapıldığı sürece hiç bir sorun olmaz.
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    DH Misafiri 1 hf.
    şu anda zaten mümkün
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    KAZUYA MISHIMA (MUSTAFA SERDAR KIRAN) 2 hf.
    keske artık monitörlerede tek kablo ile hem data hem güç(yeterli güç)aktarılabilse.
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    Katalikitci (Katalikitci ) 2 hf.
    Tek kablo iyidir ama type c hiç güven hissi vermiyor. Kablo ucu portta çok oynuyor bi kere. Mesela telefona kabloyu bağlayıp yazıcıda çıktı alırken telefonu hareket ettirirsem bağlantı kopuyor, çıktıyı kesiyor yarıda. Bunun haricinde ciddi bir problem yaşamadım ama.





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    TheJudgé 2 hf.
    Display port girişinin farklı olması kadar saçma bişey yoktu , neden her çıkarttıkları yeni portun şeklini değiştiriyorlar anlamıyorum usb yıllarca şekil değiştirmeden bi şekilde götürdü bu işi ama monitör standartları sürekli yeni bişey çıkarttı.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf.
    USB-C formu her ne kadar taşınabilirliği yüksek bir boyut sunsa da dayanıklılığından şüpheliyim. Ortalama 2 günde bir şarj ettiğim, şarj olurken kablo ile temas etmediğim telefonumun bile şarj portu sallanıyor, pek güven vermiyor. Monitör ve televizyon gibi cihazlarda daha büyük yuvaya sahip standartlar kullanılmasından yanayım.

    Kullanışlılık açısından daha dayanıklı yuvaların yanında USB-C'ye de yer verilmesi tabi ki hoş olur ancak sadece USB-C'ye odaklanılmamalı.
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    hakaniko (Hakan Yılmaz) 2 hf. Biyturs_OnSr
    Bence burda üreticinin kullandığı komponent ve komponentin montaj kalitesini eleştirseniz daha iyi olurdu. 4 yıldır Type-C telefon kullanıyorum. Henüz bir sorun yaşamadım.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    darkaura 2 hf. en beğenilen
    evde koca bir kutuda bin cesit kablo kalabaligi var, usb uzatma, eski kompozit video kablolari, hdmi kablolari, vga-dvi kablolari. butun kablolari tek bir standartda tek bir tipde birlestirmek her baglanti icin ayri kablo arama derdini sonlandiracagi gibi olusan cop ve atik miktarinida ciddi oranda dusurecektir. sadece plastik degil kablolan icinde ciddi oranda bakir var, degerli bir maden.
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Artık elran kartı, monitör ve dizüstünde görüntü amaçlı type c görür olduk. Tek yapı sevindirici.
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