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    Diyabet ve kısa boy ilişkisi

    German Institute of Human Nutrition kurumu yeni bir araştırmaya imza attı. Diabetologia dergisinde de yayımlanan araştırmada boy uzunluğu ile Tip 2 diyabet riski arasındaki ilişki ele alındı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Diyabet ve kısa boy ilişkisi
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    Kötü beslenme düzeni ve egzersiz yoksunluğu diyabet için risk faktörlerini oluşturmakla birlikte yeni yapılan bir araştırmaya göre kişilerin boy uzunluğunun da diyabet üzerinde etkisi bulunuyor.

    German Institute of Human Nutrition kurumu yeni bir araştırmaya imza attı. Diabetologia dergisinde de yayımlanan araştırmada boy uzunluğu ile Tip 2 diyabet riski arasındaki ilişki ele alındı.

    İşlem için yaşları 35 ila 65 arasında değişen ve Almanya'da ikamet eden 2.600 kişi incelendi. Denekler; vücut ağırlıkları, boyları ve otururkenki boyları olmak üzere çeşitli parametreler ile değerlendirildi.

    Sonuçlar analiz edildi

    Diyabet ve kısa boy ilişkisi
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    Sonuçlar analiz edildi ve boy uzunluğundaki her 4 inch'lik ( 10.16 cm ) artışın; erkeklerde %41 kadınlarda ise %33 oranında daha az diyabet riski barındırdığı tespit edildi.

    Bilim insanları boy uzunluğu ile diyabet riski arasındaki ilişkini nedenini tam olarak anlayamamış olsalar da karaciğerdeki yağ miktarının bu neden üzerinde rol aldığı düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "2019 Nobel Tıp Ödülü"

    Uzun boylu kişilerin tipik karaciğer yağlanmasına olan yatkınlıkları kısa boylu kişilere oranla daha az. Bilim insanları temel nedeni tam olarak belirleyemeseler de diyabet üzerindeki multifaktöriyel etkilerden birinin karaciğer yağlanması olduğu belirtiliyor.



    https://medicalxpress.com/news/2019-10-shorter-people-diabetes.html Yorum Yaz
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