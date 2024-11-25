AMD Radeon RX 7800M test edildi: RTX 4060'a rakip geliyor

AMD Radeon RX 7800M test edildi
Kaçıranlar için RX 7800M, 12 GB GDDR6 belleği ve 192-bit bellek veri yoluyla da dikkat çekiyor. Bu bellek yapılandırması, 432 GB/s maksimum bant genişliği sunarken, kartın 18 Gbps hızında modüllerle donatıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Infinity Cache kapasitesi 64 MB’den 48 MB’ye düşürülmüş RX 7800 XT’ye göre. AMD, GPU saat hızının 2145 MHz olduğunu ve toplam grafik gücünün (TGP) 180W olduğunu da aktarmıştı.
Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, Gears Tactics, The Division 2 ve Borderlands 3 testlerinde ise, RX 7800M ve RTX 4060'ın çoğunlukla benzer performans sunduğunu görüyoruz. Radeon RX 7800M'in fiyatı ve çıkış tarihine gelirsek, halen netleşmiş değil. Ancak bir üst model 7900M'in yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu biliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.