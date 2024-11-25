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    AMD Radeon RX 7800M test edildi: RTX 4060'a rakip geliyor

    AMD'nin dizüstü ve hafif sistemler için geliştirdiği Radeon RX 7800M'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Mobil GPU, RTX 4060'a güçlü bir alternatif olacak. İşte detaylar...
    AMD Radeon RX 7800M test edildi: RTX 4060'a rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, mobil grafik kartı pazarına yönelik yeni ürünü Radeon RX 7800M'yi resmi olarak tanıtmış ancak bu tanıtım sessiz sedasız resmi web sitesine eklenerek gerçekleşmişti. Şimdi uzun bir sessizliğin ardından RX 7800M'e ait ilk kıyaslama sonuçları çıktı. Hafif sistemlerde RTX 40 serisine yanıt verecek GPU neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    AMD Radeon RX 7800M test edildi

    Kaçıranlar için RX 7800M, 12 GB GDDR6 belleği ve 192-bit bellek veri yoluyla da dikkat çekiyor. Bu bellek yapılandırması, 432 GB/s maksimum bant genişliği sunarken, kartın 18 Gbps hızında modüllerle donatıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Infinity Cache kapasitesi 64 MB’den 48 MB’ye düşürülmüş RX 7800 XT’ye göre. AMD, GPU saat hızının 2145 MHz olduğunu ve toplam grafik gücünün (TGP) 180W olduğunu da aktarmıştı.

    AMD Radeon RX 7800M test edildi: RTX 4060'a rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    HotHardware'ın paylaştığı rapora göre RX 7800M, 3DMark Time Spy'da 14.174 (180W), Port Royal'de ise 7.581 puan alıyor. 120W konfigürasyonunda ise bu rakamların sırasıyla 12.970 ve 7.081 olduğunu belirtelim. Kıyaslamak adına RTX 4060 mobil ise, benzer güç değerinde sırasıyla 10.775 ve 6.148 puan alıyor.

    Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, Gears Tactics, The Division 2 ve Borderlands 3 testlerinde ise, RX 7800M ve RTX 4060'ın çoğunlukla benzer performans sunduğunu görüyoruz. Radeon RX 7800M'in fiyatı ve çıkış tarihine gelirsek, halen netleşmiş değil. Ancak bir üst model 7900M'in yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu biliyoruz. 

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    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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