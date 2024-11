AMD Radeon RX 7800M test edildi: RTX 4060'a rakip geliyor

Tam Boyutta Gör AMD, mobil grafik kartı pazarına yönelik yeni ürünü Radeon RX 7800M'yi resmi olarak tanıtmış ancak bu tanıtım sessiz sedasız resmi web sitesine eklenerek gerçekleşmişti. Şimdi uzun bir sessizliğin ardından RX 7800M'e ait ilk kıyaslama sonuçları çıktı. Hafif sistemlerde RTX 40 serisine yanıt verecek GPU neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

AMD Radeon RX 7800M test edildi

Kaçıranlar için RX 7800M, 12 GB GDDR6 belleği ve 192-bit bellek veri yoluyla da dikkat çekiyor. Bu bellek yapılandırması, 432 GB/s maksimum bant genişliği sunarken, kartın 18 Gbps hızında modüllerle donatıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Infinity Cache kapasitesi 64 MB’den 48 MB’ye düşürülmüş RX 7800 XT’ye göre. AMD, GPU saat hızının 2145 MHz olduğunu ve toplam grafik gücünün (TGP) 180W olduğunu da aktarmıştı.

Tam Boyutta Gör HotHardware'ın paylaştığı rapora göre RX 7800M, 3DMark Time Spy'da 14.174 (180W), Port Royal'de ise 7.581 puan alıyor. 120W konfigürasyonunda ise bu rakamların sırasıyla 12.970 ve 7.081 olduğunu belirtelim. Kıyaslamak adına RTX 4060 mobil ise, benzer güç değerinde sırasıyla 10.775 ve 6.148 puan alıyor.

Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, Gears Tactics, The Division 2 ve Borderlands 3 testlerinde ise, RX 7800M ve RTX 4060'ın çoğunlukla benzer performans sunduğunu görüyoruz. Radeon RX 7800M'in fiyatı ve çıkış tarihine gelirsek, halen netleşmiş değil. Ancak bir üst model 7900M'in yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu biliyoruz.

