AMD, üst seviye Radeon RX 7800M'i resmen piyasaya sürdü

Radeon RX 7800M özellikleri
AMD’nin Radeon RX 7000M serisi, RDNA3 mimarisine sahip iki farklı GPU kullanıyor. Navi 31, RX 7900M modeline güç verirken, Navi 33 ise RX 7700 ve RX 7600 serileri için tercih ediliyor. Bu modeller arasında önemli bir performans farkı mevcut. RX 7900M, 72 Hesaplama Birimi (CU) barındırırken, RX 7600M XT ise 32 CU’ya sahip. AMD’nin yeni RX 7800M modelinde ise 60 Hesaplama Birimi yer alıyor ve bu da 3.840 Stream işlemcisine (Stream Processor) denk geliyor. Aynı konfigürasyon, daha önce masaüstü RX 7800 XT modelinde de kullanılmıştı.
RX 7800M, 12 GB GDDR6 belleği ve 192-bit bellek veri yoluyla da dikkat çekiyor. Bu bellek yapılandırması, 432 GB/s maksimum bant genişliği sunarken, kartın 18 Gbps hızında modüllerle donatıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Infinity Cache kapasitesi 64 MB’den 48 MB’ye düşürülmüş RX 7800 XT’ye göre. AMD, GPU saat hızının 2145 MHz olduğunu ve toplam grafik gücünün (TGP) 180W olduğunu da aktarıyor.
Daha önceki sızıntılara göre, RX 7800M, Nvidia’nın RTX 4070 Laptop GPU modelini geride bırakırken, RTX 4080 Laptop GPU karşısında ise daha düşük bir performans sergiliyor. AMD’nin portföyünde bu performans segmentine yönelik bir eksiklik bulunuyordu ve RX 7800M, bu boşluğu dolduruyor. Radeon RX 7800M’in sessiz bir şekilde duyurulması ise onu tıpkı RX 7900M gibi çok fazla cihazda görmeyeceğimiz anlamına geliyor olabilir.Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-officially-launches-radeon-rx-7800m-high-end-mobile-navi-32-gpu-180w-tgp-and-12gb-memory https://www.amd.com/en/products/graphics/laptops/radeon/7000-series/amd-radeon-rx-7800m.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.