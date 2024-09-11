AMD, üst seviye Radeon RX 7800M'i resmen piyasaya sürdü

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Tam Boyutta Gör AMD, mobil grafik kartı pazarına yönelik yeni ürünü Radeon RX 7800M'yi resmi olarak tanıttı. Ancak bu tanıtım, herhangi bir pazarlama faaliyeti olmaksızın, sessiz sedasız resmi web sitesine eklenerek gerçekleştirildi. Öte yandan Radeon RX 7800M hem ilginç bir ürün hem de üst seviyeyi hedefleyen bir GPU konumunda.

Radeon RX 7800M özellikleri

AMD’nin Radeon RX 7000M serisi, RDNA3 mimarisine sahip iki farklı GPU kullanıyor. Navi 31, RX 7900M modeline güç verirken, Navi 33 ise RX 7700 ve RX 7600 serileri için tercih ediliyor. Bu modeller arasında önemli bir performans farkı mevcut. RX 7900M, 72 Hesaplama Birimi (CU) barındırırken, RX 7600M XT ise 32 CU’ya sahip. AMD’nin yeni RX 7800M modelinde ise 60 Hesaplama Birimi yer alıyor ve bu da 3.840 Stream işlemcisine (Stream Processor) denk geliyor. Aynı konfigürasyon, daha önce masaüstü RX 7800 XT modelinde de kullanılmıştı.

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RX 7800M, 12 GB GDDR6 belleği ve 192-bit bellek veri yoluyla da dikkat çekiyor. Bu bellek yapılandırması, 432 GB/s maksimum bant genişliği sunarken, kartın 18 Gbps hızında modüllerle donatıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Infinity Cache kapasitesi 64 MB’den 48 MB’ye düşürülmüş RX 7800 XT’ye göre. AMD, GPU saat hızının 2145 MHz olduğunu ve toplam grafik gücünün (TGP) 180W olduğunu da aktarıyor.

Daha önceki sızıntılara göre, RX 7800M, Nvidia’nın RTX 4070 Laptop GPU modelini geride bırakırken, RTX 4080 Laptop GPU karşısında ise daha düşük bir performans sergiliyor. AMD’nin portföyünde bu performans segmentine yönelik bir eksiklik bulunuyordu ve RX 7800M, bu boşluğu dolduruyor. Radeon RX 7800M’in sessiz bir şekilde duyurulması ise onu tıpkı RX 7900M gibi çok fazla cihazda görmeyeceğimiz anlamına geliyor olabilir.

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