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    AMD, üst seviye Radeon RX 7800M'i resmen piyasaya sürdü

    AMD, sessiz sedasız dizüstü bilgisayar pazarını hedefleyen üst seviye Radeon RX 7800M'i resmen piyasaya sürdü. Radeon RX 7800M, 12GB belleğe ve 180W TGP’ye sahip.
    AMD, üst seviye Radeon RX 7800M'i resmen piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    AMD, mobil grafik kartı pazarına yönelik yeni ürünü Radeon RX 7800M'yi resmi olarak tanıttı. Ancak bu tanıtım, herhangi bir pazarlama faaliyeti olmaksızın, sessiz sedasız resmi web sitesine eklenerek gerçekleştirildi. Öte yandan Radeon RX 7800M hem ilginç bir ürün hem de üst seviyeyi hedefleyen bir GPU konumunda.

    Radeon RX 7800M özellikleri

    AMD’nin Radeon RX 7000M serisi, RDNA3 mimarisine sahip iki farklı GPU kullanıyor. Navi 31, RX 7900M modeline güç verirken, Navi 33 ise RX 7700 ve RX 7600 serileri için tercih ediliyor. Bu modeller arasında önemli bir performans farkı mevcut. RX 7900M, 72 Hesaplama Birimi (CU) barındırırken, RX 7600M XT ise 32 CU’ya sahip. AMD’nin yeni RX 7800M modelinde ise 60 Hesaplama Birimi yer alıyor ve bu da 3.840 Stream işlemcisine (Stream Processor) denk geliyor. Aynı konfigürasyon, daha önce masaüstü RX 7800 XT modelinde de kullanılmıştı.

    RX 7800M, 12 GB GDDR6 belleği ve 192-bit bellek veri yoluyla da dikkat çekiyor. Bu bellek yapılandırması, 432 GB/s maksimum bant genişliği sunarken, kartın 18 Gbps hızında modüllerle donatıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Infinity Cache kapasitesi 64 MB’den 48 MB’ye düşürülmüş RX 7800 XT’ye göre. AMD, GPU saat hızının 2145 MHz olduğunu ve toplam grafik gücünün (TGP) 180W olduğunu da aktarıyor.

    Daha önceki sızıntılara göre, RX 7800M, Nvidia’nın RTX 4070 Laptop GPU modelini geride bırakırken, RTX 4080 Laptop GPU karşısında ise daha düşük bir performans sergiliyor. AMD’nin portföyünde bu performans segmentine yönelik bir eksiklik bulunuyordu ve RX 7800M, bu boşluğu dolduruyor. Radeon RX 7800M’in sessiz bir şekilde duyurulması ise onu tıpkı RX 7900M gibi çok fazla cihazda görmeyeceğimiz anlamına geliyor olabilir.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-officially-launches-radeon-rx-7800m-high-end-mobile-navi-32-gpu-180w-tgp-and-12gb-memory https://www.amd.com/en/products/graphics/laptops/radeon/7000-series/amd-radeon-rx-7800m.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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