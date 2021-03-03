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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DJI FPV Drone modeli karşınızda: İşte fiyatı

    DJI FPV Drone modeli Goggles gözlükler ile geniş açılı manzaranın tadını çıkarmanızı sağlarken aynı zamanda Drone yarışlarına da temel manada bir hazırlık sunuyor.
    03 Mart 2021, 18:30 (4 gün)
    3,8b
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    DJI FPV Drone modeli karşınızda: İşte fiyatı

    Geçtiğimiz aylarda ABD tarafından kara listeye alınan Çinli Drone üreticisi DJI için zor günler başlarken yeni modeller de gelmeye devam ediyor. DJI FPV modeli birinci şahıs bakış açısına önem veriyor.

    DJI FPV özellikleri ve fiyatı

    Drone teknolojisinin gelişmesi beraberinde pek çok imkanı da getirdi. Özel kasklar sayesinde Drone kamerasının kadrajına giren her şeyi sanki uçuyormuşçasına yaşayabiliyorsunuz. FPV olarak adlandırılan bu yöntem Drone yarışlarının da temelini oluşturdu.

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    DJI daha önce de FPV Goggles gözlüğü ile uyumlu modeller piyasaya sürmüştü. DJI FPV modeli ise hem sinematik görüntü tecrübesine odaklanınyor hem de Drone yarışlarına katılmak isteyenlere temel bir tecrübe sunuyor.

    DJI FPV üzerindeki entegre kamera 4K 60fps video kaydı yapabiliyor. Yavaş çekimde ise Full HD 120fps oluyor. GoPro RockSteady dengeleme mekanizmasını kullanan ürün 150 derecelik açıya sahip. 40ms düşük gecikme modunda 810p çözünürlüğündeki kayıtlar 142 derecelik açı - 120fps hız veya 150 derecelik açı - 50fps hıza şeklinde elde edilebiliyor.  H.265 veya H.264 formatı ile hafıza kartında daha az yer kaplanıyor.

    DJI FPV Drone modeli karşınızda: İşte fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    DJI FPV entegre GPS ve görsel konumlama sistemi ile yolunu kendisi bulabiliyor. Engel sensörleri bir nesne ile karşılaştığında otomatik olarak hızını düşürüyor. Normal modda kontrollü bir uçuş sunulurken manuel modda ise pilot bazı sensörleri iptal ederek kontrolü kendisi alabiliyor. Spor modu ise hem kontrollü hem de serbest uçuşu bir araya getiriyor. DJI Virtual Flight uygulaması kullanıcılara temel manada bir eğitim de sunuyor.

    Model saatte 140Km hıza ulaşırken 0-100Km hızlanmasını ise sadece iki saniyede yapabiliyor. Tek bir şarj ile 20 dakika havada kalabilen model 10 kilometreye kadar 50Mbps seviyelerinde veri aktarabiliyor. Ayrıca aynı anda 8 kişi gözlüklerine görüntü alabiliyor.

    DJI FPV Drone modeli gözlük dahil standart pakette 1299$ fiyat etiketi sunuyor. İki ekstra batarya ve şarj docku bulunan paket 199$. Tek el hareket kontrolcüsü ise 199$’dan satılacak.

    DJI FPV Drone modeli karşınızda: İşte fiyatı



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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    DJI FPV Drone modeli gözlük dahil standart pakette 1299$ fiyat etiketi sunuyor...


    1299 LİRA alınır be , zevkinede olsa alınır
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    T th9 4 gün ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    zevki kaldı be.En ucuz fpv'lere alıyım diye baktığımda bile fahiş fiyatlardaydı.
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