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    DJI Mavic 3 iki yeni versiyon kazandı

    DJI Mavic 3E ve Mavic 3T modelleri endüstriyel kullanım için tasarlandı. Çok keskin kamera görüntüleri, haritalama, termal görsel yakınlaştırma gibi özelliklere sahip. 
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    DJI Mavic 3E
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    DJI son kullanıcıya yönelik hazırladığı ürünlerin yanında tarım gibi farklı endüstriyel sektörlere yönelik olarak de Drone geliştiriyor ve bunlar önemli bir yer tutuyor. Firmanın DJI Mavic 3 olarak tanıttığı Drone modeline iki endüstriyel versiyon eklendi.

    DJI Mavic 3E özellikleri ve fiyatı

    DJI Mavic 3E Drone modeli 20MP çözünürlüğünde mekanik CMOS ana sensöre sahip. Yanında ise 12MP telefoto sensör yer alıyor ve 56x melez yakınlaştırma yapabiliyor. Milisaniyeler içerisinde sürekli çekimler yapabilen sistem düşük ışık koşullarında da yüksek performans sunuyor. Standart kontrolcüsü 1000 nit parlaklığa sahip.

    Real Time Kinetic destek teknolojisi sayesinde santimetre seviyesinde konumlama yapılabiliyor. Özellikle araştırma ve haritalama operasyonları için RTK önemli bir yer tutuyor. Telefoto sensör ise 10 metreye kadar detaylı görüntüler alabiliyor. Cihaz havada 45 dakika civarında kalabiliyor. DJI Mavic 3E  için 2777$ fiyat etiketi belirlenmiş. Gelişmiş kontrolcü, akıllı batarya, microSD kart gibi aksesuarların olduğu paket ise 4666$.

    DJI Mavic 3T
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    DJI Mavic 3T özellikleri ve fiyatı

    DJI Mavic 3T ise 1/2 inçlik 48MP CMOS geniş açılı sensör, 12MP yüksek çözünürlükte telefoto sensör ve termal sensör ile geliyor. Arama-kurtarma operasyonları için geliştirilen Drone doğruluk oranı yüksek nokta ısı ölçümü yapıyor ve 28x termal yakınlaştırmaya sahip. Ayrıca yüksek ısı alarmı da mevcut. DJI Mavic 3T modeli 3888$ iken aksesuar paketi ile 6065$ oluyor.

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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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