DJI uzaktan kumandalı kamera aracı üzerinde çalışıyor

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Adını daha çok Drone modelleri ile duyduğumuz Çinli üretici DJI giderek artan rekabetten çıkış yolları arıyor. Firma şimdi de uzaktan kontrol edilebilen kameralı mini araçlar üzerinde çalışıyor.

Artık yere iniyor

Drone konsepti bugün hayatımızın her alanına girmiş durumda ancak uygulanan kanuni kısıtlamalar nedeniyle belirli durumlarda kullanılamayabiliyor. Ayrıca özel hayatın gizliliği konusu da sık sık gündeme geliyor.

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Yerde giden kameralı mini araçlar ise belirli bir alanın kontrol edilmesi ve fotoğraflanması konusunda daha avantajlı zira kanuni kısıtlamalara takılmıyor. Ayrıca kullanıcılar Drone modellerinin ulaşamadığı yerlere kolayca tekerlekli araçları gönderebiliyorlar.

Ortaya çıkan 2 yeni patent DJI markasının farklı araç modelleri üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bir model 360 derecelik kamerası ile geniş bir tarama yapabilirken diğer araç ise yukarı doğru yükselebilen bir kameraya sahip. Böylece aracın boyunun yetmediği veya giremediği alanlarda kamera uzanarak daha net görüntü alabiliyor.

DJI bu yeni araçlarını ne zaman piyasaya sürecek net olarak bilinmiyor ancak yeni bir araç serisi üzerinde çalıştığı görülebiliyor. Daha önce firma eğitim amaçlı yer araçları geliştirmişti. Bakalım bu segmentte ne kadar başarılı olabilecek?

Adını daha çok Drone modelleri ile duyduğumuz Çinli üretici DJI giderek artan rekabetten çıkış yolları arıyor. Firma şimdi de uzaktan kontrol edilebilen kameralı mini araçlar üzerinde çalışıyor. Artık yere iniyor Drone konsepti bugün hayatımızın her alanına girmiş durumda ancak uygulanan kanuni kısıtlamalar nedeniyle belirli durumlarda kullanılamayabiliyor. Ayrıca özel hayatın gizliliği konusu d