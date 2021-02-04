DLSS 2.0, Unreal Engine’e kolayca entegre edilebiliyor, %180’e kadar performans artışı mümkün

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DLSS destekli oyunlarda kolayca FPS artışı yakalamak ya da daha detaylı bir görüntü elde etmek mümkün. Peki ya işin geliştirici tarafında DLSS ne kadar başarılı?

Unreal Engine tabanlı oyun geliştiren Tom Looman’ın yayınladığı yazıya göre Nvidia’nın ikinci nesil derin öğrenme algoritmasının yeni yapımlara uygulanması milyonlarca satırdan oluşan oyunlardan söz ettiğimizi düşünecek olursak kolay.

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DLSS 2.0 ile birlikte DLSS destekli daha fazla oyun görebiliriz

Unreal Engine 4.26’ya DLSS 2.0’ı UE4 RTX’i kullanarak ekleyen geliştirici oldukça etkileyici sonuçlar elde etmeyi başarmış.

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TXAA örnekleme yöntemini baz alan geliştirici buna göre %60-180 arasında FPS artışı yakalamayı başarmış. %180’lik artışın yaşandığı orman sahnesinde 35 FPS’ten 98 FPS’e gelişme katedilirken belirgin bir bulanıklık yaşandığı da not düşülmüş.

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Ayrıca Bkz. "14 çekirdekli Alder Lake işlemcisi Geekbench’te listelendi"

Diğer taraftan RTX’in açık tutulduğu tren senaryosunda ise 38 FPS’ten DLSS Performance moduna alındığında %163 iyileşme ile 100 FPS’e ulaşılmış. Üstelik bu rakamların DLSS’in önceden eğitilmemesine rağmen elde edildiğini altını çizelim.

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