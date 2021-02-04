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    DLSS 2.0, Unreal Engine’e kolayca entegre edilebiliyor, %180’e kadar performans artışı mümkün

    Nvidia son yıllarda ekran kartlarının performansının yanı sıra geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle de oyuncuların gözdesi olmayı başardı. Firmanın yeni DLSS sürümü iddialı görünüyor.
    04 Şubat 2021, 10:33 (1 hf.)
    3,5b
    1
    44
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    DLSS 2.0, Unreal Engine’e kolayca entegre edilebiliyor, %180’e kadar performans artışı mümkün
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    DLSS destekli oyunlarda kolayca FPS artışı yakalamak ya da daha detaylı bir görüntü elde etmek mümkün. Peki ya işin geliştirici tarafında DLSS ne kadar başarılı?

    Unreal Engine tabanlı oyun geliştiren Tom Looman’ın yayınladığı yazıya göre Nvidia’nın ikinci nesil derin öğrenme algoritmasının yeni yapımlara uygulanması milyonlarca satırdan oluşan oyunlardan söz ettiğimizi düşünecek olursak kolay.

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    DLSS 2.0 ile birlikte DLSS destekli daha fazla oyun görebiliriz

    Unreal Engine 4.26’ya DLSS 2.0’ı  UE4 RTX’i kullanarak ekleyen geliştirici oldukça etkileyici sonuçlar elde etmeyi başarmış.

    DLSS 2.0, Unreal Engine’e kolayca entegre edilebiliyor, %180’e kadar performans artışı mümkün
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    TXAA örnekleme yöntemini baz alan geliştirici buna göre %60-180 arasında FPS artışı yakalamayı başarmış. %180’lik artışın yaşandığı orman sahnesinde 35 FPS’ten 98 FPS’e gelişme katedilirken belirgin bir bulanıklık yaşandığı da not düşülmüş.

    DLSS 2.0, Unreal Engine’e kolayca entegre edilebiliyor, %180’e kadar performans artışı mümkün
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    Ayrıca Bkz. "14 çekirdekli Alder Lake işlemcisi Geekbench’te listelendi"

    Diğer taraftan RTX’in açık tutulduğu tren senaryosunda ise 38 FPS’ten DLSS Performance moduna alındığında %163 iyileşme ile 100 FPS’e ulaşılmış. Üstelik bu rakamların DLSS’in önceden eğitilmemesine rağmen elde edildiğini altını çizelim.



    Kaynakça https://www.tomlooman.com/dlss-unrealengine/ https://www.techpowerup.com/278059/nvidias-dlss-2-0-is-easily-integrated-into-unreal-engine-4-26-and-gives-big-performance-gains Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cos37 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    RTX kart almama sebep olan özellik, ray tracing'den daha faydalı bir özellik zaten cyberpunk 2077 yi bu sayede 60 fps oynayabildim. Kullanmayanlar da nasıl çamur atıyor klasik dh.
    RTX kart almama sebep olan özellik, ray tracing'den daha faydalı bir özellik zaten cyberpunk 2077 yi bu sayede 60 fps oynayabildim. Kullanmayanlar da nasıl çamu...
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    Fatic (Fatih Karacan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) selcuk6688
    Hiç Dlss açık oyun oynadınız mı peki?
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) relling
    Belli ki dlss hiç kullanmamıssın. Görüntüyü iyilestirip fps artışı saglamaso büyük nimet. Bunu o saçma görüntü filtreleri ve keskinleştirmeler veya upacaler ile karıştırma. Gayet iyi çalışan bir teknoloji
    Belli ki dlss hiç kullanmamıssın. Görüntüyü iyilestirip fps artışı saglamaso büyük nimet. Bunu o saçma görüntü filtreleri ve keskinleştirmeler veya upacaler ile...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    L LivreScii2 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dns ne
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    yerdavader 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Konsollarda kullanılan RDNA GPUlar için bu yada benzeri teknoloji oturursa cok iyi olur, örneğin xbox series için 540p oyun yapılım 1080p upscale edilebilir
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    Haşin_ErKeK (xxxxx xxxxx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kayinçomda oynadım goruntu bozuluyor.
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    vamp (b .) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eğer DLSS gibi teknolojiler olmazsa ilerde 1 fps oyun oynarsınız. Korede şu an 16k tv ler hazır. Kameraların ve kayıt cihazlarının gelişimi bekleniyor. Oyun grafik teknolojisi ekran ve kamera teknolojilerine yetişemez. O cihazlar var olan görüntüyü oynatır fakat oyunlarda ise oyun real time çizilir bu da emek güç ister. Bu yüzden Upscale olayı pc sektörünün kaçamayacağı bir kaderdir. Kim ne derse desin. Native oyun oynama dönemi artık tamamen kapanmıştır. Ray Trace gibi gerçek ışık fizik motorlarıda entegrasyonunu sürdürmektedir. Bu sebeple native oyun oynamak mazide kalan bir olaydır. AMD nin ya nvidia ile ortak çalışması ya da kendi upscale metotlarını güçlendirmesi gerekiyor.
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) vamp
    Kusura bakma da sacmalamissin.
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    brnk (Burak Demirbas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben de ghosting yapıyor dlss cyberpunkta gölge yerlerde falan aşırı kötü duruyor o yüzden kullanmıyorum başka oyunda da denemedim hiç umutlu bakamıyorum böyle haberlere bu yüzden
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    IceRulez (Osman R.F) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    amd nin fidelity cas fx olayı bende daha iyi ya. medium ve horizon zero oynarken çok keyif alıyorum
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bulanik oyun oynamak isteyen varsa acik kullansin nvidianin sahte teknolojisi
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    T Turkuality (Fırat Akbulut) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sorum var. Şimdik ben içinde GT 720M olan laptopımda dlssten faydalanabilip sadece unreal motorlu oyunları da bile olsa çalıştırabilme imkanım oluyor mu?
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    Darion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    amd ışın izleme yerine dlss e bi cevap getirmezse tercih sebebi olmaktan çıkacak iyice. daha düşük nvidia kartlar bile yüksek amd kartlarla aynı fps i görüyor dlss sayesinde
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    S selcuk6688 (Ömer Selçuk Gündoğdu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Darion
    Getirmesine gerek yok 6900xt nin 10 katı gücünde kart çıkarır seneye raytracingte olur dlss biter bu kadar basit
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    ozkn-t (Özkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    DLSS ilk başta faydalı bir teknoloji gibi görünse de oyun yapımcılarını tembelliğe iten bir teknolojiye dönüşebilir. Medium oyununu RTX 2060 da oynadım, DLSS siz fps yerlerde geziyor optimizasyon sıfır. Nasılsa DLSS var diye optimizasyon adına hiçbir çalışma yapılmamış oyunda. Üstelik hiç de kasacak kadar kaliteli bir görsellik yokken. Böyle olacaksa hiç geliştirilmesin DLSS daha iyi. Oyun yapımcıları işin kolayına kaçmasın adam gibi optimizasyon yapsın üstüne DLSS kaymak olur.
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    3541 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    nvidia dlss, nvidia dlss 2.0 ve
    4 etiket daha unreal engine nvidia rtx nvidia ray tracing Donanım
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