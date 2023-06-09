Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En akıllı SSD kutusu ile tanışın

    Dockcase Pocket projesi ile kullanıcılar SSD sürücüsünün sağlığını adım adım takip edebilirken yüksek transfer hızlarını en iyi güvenlik çözümleri altında gerçekleştiriyor. 
    Oy Ver
    Bugün SSD ürünleri artık yanımızda taşıyabildiğimiz aksesuarlar haline geldi. Haliyle bir noktada kutuların dayanıklılığı veya verimliliği ön plana çıkıyor. Dockcase Pocket bu konuda oldukça akıllı bir SSD kutusu.

    Dockcase Pocket özellikleri ve fiyatı

    Dockcase Pocket oldukça küçük bir SSD kutusu ancak boyutlarından beklenmeyecek kadar yetenekli. 43.5 milimetre genişlik ve uzunluk varken, 15mm kalınlığı mevcut. Ön kısımda yer alan 1.7 inçlik dokunmatik LED ekran gerçek zamanlı SSD sürücüsünü takip ediyor. Sistem sıcaklığı, voltaj, aktarım hızları, net depolama alanı, kalan ömür ve potansiyel bozulmalar bu ekrandan görülebiliyor.

    Güç kesintisi koruması ile kullanıcıya güven veren kutu ayrıca okuma modu ile de veri kayıplarının önüne geçiyor. USB Tip-C bağlantısı ile kullanıcı tüm istatistikleri bilgisayar üzerinden de takip edebiliyor.

    2230 formatında 2TB kapasiteye kadar destek sunan kutu 1GB/s veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Bu esnada alüminyum alaşım kolay bir ısı dağıtımı sağlıyor. 80$ bağış ile sahip olunabilen Dockcase Pocket ürünü Temmuz ayında piyasaya çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 3 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

    Profil resmi
    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 1 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adana"nın en tehlikeli mahallesi beni ne kadar seviyorsun sorusuna cevap kızla konuşma taktikleri psikiyatri kliniğinde yatanlar türk incel

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız