En akıllı SSD kutusu ile tanışın

Bugün SSD ürünleri artık yanımızda taşıyabildiğimiz aksesuarlar haline geldi. Haliyle bir noktada kutuların dayanıklılığı veya verimliliği ön plana çıkıyor. Dockcase Pocket bu konuda oldukça akıllı bir SSD kutusu.

Dockcase Pocket özellikleri ve fiyatı

Dockcase Pocket oldukça küçük bir SSD kutusu ancak boyutlarından beklenmeyecek kadar yetenekli. 43.5 milimetre genişlik ve uzunluk varken, 15mm kalınlığı mevcut. Ön kısımda yer alan 1.7 inçlik dokunmatik LED ekran gerçek zamanlı SSD sürücüsünü takip ediyor. Sistem sıcaklığı, voltaj, aktarım hızları, net depolama alanı, kalan ömür ve potansiyel bozulmalar bu ekrandan görülebiliyor.

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Güç kesintisi koruması ile kullanıcıya güven veren kutu ayrıca okuma modu ile de veri kayıplarının önüne geçiyor. USB Tip-C bağlantısı ile kullanıcı tüm istatistikleri bilgisayar üzerinden de takip edebiliyor.

2230 formatında 2TB kapasiteye kadar destek sunan kutu 1GB/s veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Bu esnada alüminyum alaşım kolay bir ısı dağıtımı sağlıyor. 80$ bağış ile sahip olunabilen Dockcase Pocket ürünü Temmuz ayında piyasaya çıkacak.

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