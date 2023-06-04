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    LG’den bond çanta içerisinde taşınabilir ekran

    LG StanbyME Go taşınabilir ekran modeli bir bond çanta içerisinde geliyor ve akıllı özellikleri sayesinde kullanıcı gittiği her yerde rahat bir şekilde kullanabiliyor. 
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    LG StanbyME Go Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir ekran konsepti bugün hiç olmadığı kadar popüler ve pek çok markanın arka arkaya taşınabilir ekran ürünleri duyurduğunu görüyoruz. Taşınabilirlik ön planda olduğu için LG nokta atışı bir tasarım geliştirmiş.

    LG StanbyME Go özellikleri ve fiyatı

    LG StanbyME Go 27LX5 taşınabilir monitör rakiplerinden farklı olarak bir bond çanta içerisine entegre edilmiş. Çanta açıldığında ister yere yatay şekilde isterseniz standı üzerine kaldırarak kullanabiliyorsunuz. Kapağı açtığınız anda ekran aktif hale geliyor.

    27 inçlik Full HD dokunmatik ekranı olan monitör haliyle oldukça büyük bir bond çanta içerisinde geliyor. webOS sayesinde bir kaynağa ihtiyaç duymayan ekran taşınabilirliği en üst seviyeye çıkarıyor. 20W hoparlörler Dolby Atmos ile desteklenirken bataryası ortalama 3 saat gidiyor.

    LG StanbyME Go tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Çanta ABD Savunma Bakanlığı’nın 11 farklı dayanıklılık testini geçmiş. Ekran ile birlikte çanta içerisinde kumandası ve güç kablosu da yer alıyor. LG StanbyME Go taşınabilir monitör modeli 885$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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