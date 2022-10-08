Tam Boyutta Gör Marvel kurmuş olduğu sinematik evrendeki en sevilen karakterlerden biri olan Doctor Strange'in son filmi Disney Plus'ta yayınlandı.

Doctor Strange 2 Disney Plus'ta

Mayıs 2022'de sinemalarda vizyona giren Doctor Strange'in devam filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Disney Plus'ta bugünden itibaren izlenebilir durumda. Globalde daha erken yayınlanan Doctor Strange, ülkemizde kurallar sebebiyle birkaç ay daha uzun beklemek zorunda kalıyor.

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Marvel filmleri arasında son Thor filmi hariç tüm filmleri şu anda Disney Plus'ta bulabilirsiniz. Thor filmi de büyük bir ihtimalle Aralık 2022 gibi platformda görürüz. Disney Plus'a buradaki sayfaya giderek abone olabilirsiniz. Aylık abonelik şu anda 34,99 TL.

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Doctor Strange in the Multiverse of Madness Disney+'ta yayında