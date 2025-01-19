Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İddia: Marvel, Doctor Strange'in büyücülük okulunda geçen bir dizi hazırlıyor

    Hollywood içinden gelen son sızıntılara göre Marvel, Strange Academy adlı yeni bir dizi hazırlıyor. Dizi, Doctor Strange ve Wong'un genç büyücüleri eğittiği büyücülük okulunda geçecek.
    Strange Academy Tam Boyutta Gör
     Marvel Sinematik Evreni'ni büyütmeye devam eden Marvel Studios, bir yandan filmlerine yenilerini eklerken, diğer yandan Disney+'ta izleyici ile buluşan dizi projelerini de ihmal etmiyor. Son günlerde Marvel'ın dizi projelerine dair söylentiler üst üste geliyor.

    Geçtiğimiz günlerde gelen haberler, Marvel'ın gelecek planları arasında bir Ghost Rider, bir de Punisher dizisi olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Hollywood içinden bilgi aktaran önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman, Marvel'ın bir Strange Academy dizisi hazırladığını söylüyor.

    Strange Academy, Genç Büyücülerin Yetiştirildiği Okulda Geçecek

    Strange Academy, Doctor Strange'in büyücülük okulunda geçecek ve Doctor Strange ile Wong'un genç büyücüleri yetiştirmesini konu olacak. Dizi her ne kadar ardını Doctor Strange'den alıyor olsa da Wong'un bu dizide daha büyük bir role sahip olabileceği konuşuluyor. Benedict Wong'un hayat verdiği bu karakter, Marvel Sinematik Evreni'nin en sevilen yan karakterleri arasında yer alıyor.

    Marvel, Strange Academy ile bir nevi kendi Harry Potter dizisini yaratabilir. Marvel oldukça genç bir hayran kitlesine sahip olduğu için bu proje de kağıt üstünde epey potansiyelli görünüyor. Diğer yandan bu dizi, ileride MCU'da daha büyük rol oynayacak genç karakterleri izleyicilere tanıtmak için de iyi bir fırsat sunabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    captain black sigara neden yasaklandı esnaf kurye mantıklı mı ankara"da 4 mevsim lastik kullanılır mı arabanın arka amortisör patlarsa ne olur buzdolabı yatay taşınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum