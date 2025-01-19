İddia: Marvel, Doctor Strange'in büyücülük okulunda geçen bir dizi hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreni'ni büyütmeye devam eden Marvel Studios, bir yandan filmlerine yenilerini eklerken, diğer yandan Disney+'ta izleyici ile buluşan dizi projelerini de ihmal etmiyor. Son günlerde Marvel'ın dizi projelerine dair söylentiler üst üste geliyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen haberler, Marvel'ın gelecek planları arasında bir Ghost Rider, bir de Punisher dizisi olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Hollywood içinden bilgi aktaran önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman, Marvel'ın bir Strange Academy dizisi hazırladığını söylüyor.

Strange Academy, Genç Büyücülerin Yetiştirildiği Okulda Geçecek

Strange Academy, Doctor Strange'in büyücülük okulunda geçecek ve Doctor Strange ile Wong'un genç büyücüleri yetiştirmesini konu olacak. Dizi her ne kadar ardını Doctor Strange'den alıyor olsa da Wong'un bu dizide daha büyük bir role sahip olabileceği konuşuluyor. Benedict Wong'un hayat verdiği bu karakter, Marvel Sinematik Evreni'nin en sevilen yan karakterleri arasında yer alıyor.

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Marvel, Strange Academy ile bir nevi kendi Harry Potter dizisini yaratabilir. Marvel oldukça genç bir hayran kitlesine sahip olduğu için bu proje de kağıt üstünde epey potansiyelli görünüyor. Diğer yandan bu dizi, ileride MCU'da daha büyük rol oynayacak genç karakterleri izleyicilere tanıtmak için de iyi bir fırsat sunabilir.

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İddia: Marvel büyücülük okulunda geçen bir dizi hazırlıyor