İddia: Marvel, Doctor Strange'in büyücülük okulunda geçen bir dizi hazırlıyor

Geçtiğimiz günlerde gelen haberler, Marvel'ın gelecek planları arasında bir Ghost Rider, bir de Punisher dizisi olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Hollywood içinden bilgi aktaran önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman, Marvel'ın bir Strange Academy dizisi hazırladığını söylüyor.
Strange Academy, Genç Büyücülerin Yetiştirildiği Okulda Geçecek
Strange Academy, Doctor Strange'in büyücülük okulunda geçecek ve Doctor Strange ile Wong'un genç büyücüleri yetiştirmesini konu olacak. Dizi her ne kadar ardını Doctor Strange'den alıyor olsa da Wong'un bu dizide daha büyük bir role sahip olabileceği konuşuluyor. Benedict Wong'un hayat verdiği bu karakter, Marvel Sinematik Evreni'nin en sevilen yan karakterleri arasında yer alıyor.
Marvel, Strange Academy ile bir nevi kendi Harry Potter dizisini yaratabilir. Marvel oldukça genç bir hayran kitlesine sahip olduğu için bu proje de kağıt üstünde epey potansiyelli görünüyor. Diğer yandan bu dizi, ileride MCU'da daha büyük rol oynayacak genç karakterleri izleyicilere tanıtmak için de iyi bir fırsat sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.