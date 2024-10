Sam Raimi, Doctor Strange 3 için geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Tobey Maguire'lı eski Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olan Sam Raimi, 2022 yapımı Doctor Strange in the Multiverse of Madness ile yıllar sonra Marvel evrenine geri döndü. Bu filmin gişede başarı yakalamasının ardından, Sam Raimi'nin Marvel ile işbirliğini başka projelerde de sürdüreceği konuşulmaya başlandı. Hatta başarılı yönetmenin ismi bir dönem yeni Avengers filmleriyle de anılıyordu. Avengers işi günün sonunda Russo Kardeşler'e gitti ama Raimi ile Marvel arasındaki temaslar devam ediyor.

Hollywood kulislerinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'a göre Marvel, Doctor Strange 3'ü yönetmesi için Sam Raimi ile görüşüyor. Hatta tarafların anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor.

Doctor Strange 3 Yakında Vizyona Takvimine Eklenebilir

Sam Raimi'nin imzasını taşıyan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dünya genelinde 955 milyon dolar hasılat yaparak gişede büyük başarı yakaladı. Ancak film aslında pek çok Marvel hayranı için hayal kırıklığına dönüştü. Multiverse of Madness çıkmadan önce yayınlanan fragmanlar, bunun Marvel evreninde pek çok önemli değişime sahne olacak, köte taşı filmlerden biri olacağı izlenimi yaratıyordu. Ancak günün sonunda ortaya çıkan eser hiç de öyle değildi.

Bu aldatıcı tanıtım kampanyasının da etkisiyle Multiverse of Madness pek çok izleyici için beklentileri karşılayamayan bir yapım oldu. Ama bunun faturası Sam Raimi'den ziyade Kevin Feige'ye ve Marvel'ın pazarlama departmanına kesildi. Bu yüzden şimdi Raimi'nin Doctor Strange 3 için geri dönecek olması hayranları çok da kızdıracak bir hamle olmayacaktır.

Doctor Strange 3 şu an için Marvel'ın açıkladığı vizyon takviminde bulunmuyor. Bu yüzden filmin tam olarak ne zaman vizyona gireceği belirsiz. Yeni Doctor Strange filminin 2027'den önce vizyona girme ihtimali oldukça düşük. Ancak filmin yönetmeninin belirlenmiş olması, Marvel'ın yakında bu filmi de vizyon takvimine ekleyeceğini düşündürüyor.

