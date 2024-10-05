Sam Raimi, Doctor Strange 3 için geri dönüyor

Hollywood kulislerinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'a göre Marvel, Doctor Strange 3'ü yönetmesi için Sam Raimi ile görüşüyor. Hatta tarafların anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor.
Doctor Strange 3 Yakında Vizyona Takvimine Eklenebilir
Sam Raimi'nin imzasını taşıyan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dünya genelinde 955 milyon dolar hasılat yaparak gişede büyük başarı yakaladı. Ancak film aslında pek çok Marvel hayranı için hayal kırıklığına dönüştü. Multiverse of Madness çıkmadan önce yayınlanan fragmanlar, bunun Marvel evreninde pek çok önemli değişime sahne olacak, köte taşı filmlerden biri olacağı izlenimi yaratıyordu. Ancak günün sonunda ortaya çıkan eser hiç de öyle değildi.
Bu aldatıcı tanıtım kampanyasının da etkisiyle Multiverse of Madness pek çok izleyici için beklentileri karşılayamayan bir yapım oldu. Ama bunun faturası Sam Raimi'den ziyade Kevin Feige'ye ve Marvel'ın pazarlama departmanına kesildi. Bu yüzden şimdi Raimi'nin Doctor Strange 3 için geri dönecek olması hayranları çok da kızdıracak bir hamle olmayacaktır.
Doctor Strange 3 şu an için Marvel'ın açıkladığı vizyon takviminde bulunmuyor. Bu yüzden filmin tam olarak ne zaman vizyona gireceği belirsiz. Yeni Doctor Strange filminin 2027'den önce vizyona girme ihtimali oldukça düşük. Ancak filmin yönetmeninin belirlenmiş olması, Marvel'ın yakında bu filmi de vizyon takvimine ekleyeceğini düşündürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.