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    Anlık Bildirim

    Sam Raimi, Doctor Strange 3 için geri dönüyor

    Doctor Strange 3 için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte filmin yaratıcı ekibi de belli olmaya başladı. Marvel, yeni Doctor Strange filmini yönetmesi için Sam Raimi ile anlaşmak üzere.
    Doctor Strange 3'ü Sam Raimi yönetebilir Tam Boyutta Gör
    Tobey Maguire'lı eski Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olan Sam Raimi, 2022 yapımı Doctor Strange in the Multiverse of Madness ile yıllar sonra Marvel evrenine geri döndü. Bu filmin gişede başarı yakalamasının ardından, Sam Raimi'nin Marvel ile işbirliğini başka projelerde de sürdüreceği konuşulmaya başlandı. Hatta başarılı yönetmenin ismi bir dönem yeni Avengers filmleriyle de anılıyordu. Avengers işi günün sonunda Russo Kardeşler'e gitti ama Raimi ile Marvel arasındaki temaslar devam ediyor.

    Hollywood kulislerinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'a göre Marvel, Doctor Strange 3'ü yönetmesi için Sam Raimi ile görüşüyor. Hatta tarafların anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor.

    Doctor Strange 3 Yakında Vizyona Takvimine Eklenebilir

    Sam Raimi'nin imzasını taşıyan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dünya genelinde 955 milyon dolar hasılat yaparak gişede büyük başarı yakaladı. Ancak film aslında pek çok Marvel hayranı için hayal kırıklığına dönüştü. Multiverse of Madness çıkmadan önce yayınlanan fragmanlar, bunun Marvel evreninde pek çok önemli değişime sahne olacak, köte taşı filmlerden biri olacağı izlenimi yaratıyordu. Ancak günün sonunda ortaya çıkan eser hiç de öyle değildi.

    Bu aldatıcı tanıtım kampanyasının da etkisiyle Multiverse of Madness pek çok izleyici için beklentileri karşılayamayan bir yapım oldu. Ama bunun faturası Sam Raimi'den ziyade Kevin Feige'ye ve Marvel'ın pazarlama departmanına kesildi. Bu yüzden şimdi Raimi'nin Doctor Strange 3 için geri dönecek olması hayranları çok da kızdıracak bir hamle olmayacaktır.

    Doctor Strange 3 şu an için Marvel'ın açıkladığı vizyon takviminde bulunmuyor. Bu yüzden filmin tam olarak ne zaman vizyona gireceği belirsiz. Yeni Doctor Strange filminin 2027'den önce vizyona girme ihtimali oldukça düşük. Ancak filmin yönetmeninin belirlenmiş olması, Marvel'ın yakında bu filmi de vizyon takvimine ekleyeceğini düşündürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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